Investment Tips: ఈ 5 గోల్డెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూల్స్ తెలిస్తే మీ లైఫ్ సెట్
Investment Tips: డబ్బు సంపాదించడమే కాదు.. దాచడం కూడా ఒక కళే. దానికోసం మీరు వారెన్ బఫెట్ కావాల్సిన పనిలేదు. ఆర్థిక ప్రణాళికను సులభతరం చేసే 100, 72, 50-30-20, అత్యవసర నిధి, 4 పర్సెంట్ రూల్స్ పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
ఈ 5 ఫైనాన్స్ సూత్రాలు తెలిస్తే చాలు.. మీ డబ్బే మీకు డబ్బు సంపాదించి పెడుతుంది
డబ్బు సంపాదించడం ఒక ఎత్తయితే, దానిని సరిగ్గా దాచుకోవడం, పెట్టుబడి పెట్టడం మరొక ఎత్తు. చాలా మందికి స్టాక్ మార్కెట్, పెట్టుబడులు అనగానే పెద్ద ఫైనాన్స్ నిపుణులు లేదా వారెన్ బఫెట్ లాంటి వ్యక్తులే ఇవన్నీ చేయగలరనే అపోహ ఉంటుంది. కానీ అది నిజం కాదు. సామాన్య కుటుంబాలు, ఉద్యోగం చేసే యూత్, రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ చేసుకునే వారి ఆర్థిక ప్రణాళికను సులభతరం చేయడానికి కొన్ని ప్రాథమిక నియమాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుంటే ఎవరి సహాయం లేకుండానే మీ బడ్జెట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చక్కబెట్టుకోవచ్చు.
ప్రస్తుత 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, మార్కెట్ తీవ్ర అస్థిరతల మధ్య ఈ 5 నియమాలు మీ ఆర్థిక పునాదిని బలంగా మారుస్తాయి. సంపాదనను అవసరాలు, కోరికలు, పెట్టుబడుల మధ్య ఎలా విభజించాలో తెలిపే ఆ 5 గోల్డెన్ రూల్స్ ఇవే..
100 రూల్: వయస్సు ఆధారంగా స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడి
స్టాక్ మార్కెట్ (ఈక్విటీ) లో ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలి? సురక్షితమైన డెట్ లేదా బాండ్లలో ఎంత ఉంచాలి? అని తేల్చడానికి '100 నియమం' (Rule of 100) ఒక అద్భుతమైన షార్ట్కట్. ఈ సూత్రం ప్రకారం మీ వయస్సును 100 నుండి తీసివేయాలి. వచ్చిన సంఖ్య ఎంతైతే ఉందో, అంత శాతం మీ పొదుపును ఈక్విటీ లేదా షేర్లలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి.
ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తి వయస్సు 35 సంవత్సరాలు అనుకుందాం. 100 నుండి 35 తీసివేస్తే 65 వస్తుంది. అంటే ఆ వ్యక్తి తన మొత్తం పెట్టుబడిలో 65 శాతం షేర్లు లేదా ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టాలి. మిగిలిన 35 శాతాన్ని ప్రభుత్వ బాండ్లు, పీపీఎఫ్ (PPF) లేదా బ్యాంక్ ఎఫ్డీ (FD) వంటి సురక్షిత మార్గాల్లో ఉంచాలి. వయస్సు పెరిగే కొద్దీ ఈక్విటీ వాటా తగ్గిపోయి, పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉంటుంది. అయితే ఇది అందరికీ ఒకేలా వర్తించదు. మీ ఆదాయం, అప్పులు, బాధ్యతలను బట్టి మార్పులు చేసుకోవచ్చు.
రూల్ 72 : మీ డబ్బు ఎప్పుడు రెట్టింపు అవుతుందో తెలుసుకోండి
పెట్టిన పెట్టుబడి ఎన్ని సంవత్సరాలలో రెట్టింపు అవుతుందో తెలుసుకోవడానికి 'రూల్ 72' (Rule of 72) ఉపయోగపడుతుంది. దీని కోసం 72 అనే సంఖ్యను మీకు వచ్చే వార్షిక అంచనా రిటర్న్ తో భాగించాలి.
ఉదాహరణకు, మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన మ్యూచువల్ ఫండ్ లేదా స్కీమ్ నుండి ఏడాదికి సగటున 8 శాతం రిటర్న్ వస్తుంటే, 72 ని 8 తో భాగిస్తే 9 వస్తుంది. అంటే మీ రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడి రూ. 2 లక్షలు కావడానికి దాదాపు 9 ఏళ్లు పడుతుంది. అదే 12 శాతం రిటర్న్ వస్తే, కేవలం 6 ఏళ్లలోనే మీ డబ్బు డబుల్ అవుతుంది. కాంపౌండింగ్ వడ్డీ ఆధారంగా ఈ లెక్క పనిచేస్తుంది. అయితే ఇందులో పన్నులు, ద్రవ్యోల్బణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని గుర్తుంచుకోవాలి.
50/30/20 నియమం: నెలవారీ శాలరీ బడ్జెట్ ఫార్ములా
జీతం రాగానే ఎటు పోతుందో తెలియక ఇబ్బందిపడే వారికి '50/30/20 నియమం' ఒక పర్ఫెక్ట్ గైడ్. పన్నులు పోగా చేతికి వచ్చే నికర ఆదాయాన్ని మూడు భాగాలుగా విభజించుకోవాలి:
• 50% అవసరాలు: ఇంటి అద్దె, ఈఎమ్ఐ, సరుకులు, కరెంట్ బిల్లు, పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు, మందులు వంటి అత్యవసర ఖర్చులకు 50 శాతం కేటాయించాలి.
• 30% కోరికలు: అవుటింగ్స్, సినిమాలు, షాపింగ్, టూర్లు వంటి లైఫ్స్టైల్ ఖర్చులకు 30 శాతం వాడవచ్చు.
• 20% పొదుపు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ : మిగిలిన 20 శాతాన్ని భవిష్యత్తు కోసం దాచాలి. మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపీ, పీపీఎఫ్ లేదా పాత పర్సనల్ లోన్లు తీర్చడానికి దీనిని వాడాలి.
మీ నెల జీతం రూ. 50,000 అయితే, రూ. 25,000 అవసరాలకు, రూ. 15,000 కోరికలకు, కనీసం రూ. 10,000 పొదుపునకు మళ్లించాలి.
6 నెలల రూల్: అత్యవసర నిధి
ఏ క్షణంలోనైనా ఆర్థిక రక్షణ కల్పించేదే అత్యవసర నిధి. ప్రతీ ఉద్యోగి లేదా పనిచేసే వ్యక్తి వద్ద కనీసం 6 నెలల అత్యవసర ఖర్చులకు సరిపడా ఫండ్ ఉండాలని ఈ '6 నెలల రూల్' చెబుతుంది. ఉద్యోగం పోయినా, ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినా లేదా పెద్ద ఖర్చులు ఎదురైనా ఇది ఆదుకుంటుంది.
మీ కుటుంబ నెలవారీ కనీస ఖర్చు రూ. 30,000 అయితే, మీ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కనీసం రూ. 1.8 లక్షలు ఉండాలి. ఈ డబ్బును ఎప్పుడూ లాకిన్ పీరియడ్ ఉండే చోట లేదా మార్కెట్ రిస్క్ ఉన్న షేర్లలో పెట్టకూడదు. సేవింగ్స్ అకౌంట్, లిక్విడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా సులభంగా విత్డ్రా చేసుకునే బ్యాంక్ ఎఫ్డీలలో ఉంచాలి. ఫ్రీలాన్సర్లు లేదా వ్యాపారులు అయితే 9 నుండి 12 నెలల ఖర్చులను దాచుకోవడం మంచిది.
4 శాతం నియమం: రిటైర్మెంట్ ఫండ్ ముగిసిపోకుండా చూసే సూత్రం
రిటైర్మెంట్ తర్వాత కార్పస్ ఫండ్ నుండి ఎంత డబ్బు ఉపసంహరించుకోవచ్చో '4 శాతం నియమం' నిర్ణయిస్తుంది. విశ్రాంతి జీవితం పొందుతున్న మొదటి సంవత్సరంలో మొత్తం రిటైర్మెంట్ ఫండ్ నుండి కేవలం 4 శాతం మాత్రమే ఉపసంహరించుకోవాలి.
మీ వద్ద రిటైర్మెంట్ నాటికి రూ. 1 కోటి ఉంటే, మొదటి ఏడాది ఖర్చుల కోసం రూ. 4 లక్షలు (నెలకు దాదాపు రూ. 33,333) తీసుకోవాలి. తదుపరి సంవత్సరాల్లో మళ్లీ 4 శాతం కాకుండా, ఆ మొదటి ఏడాది తీసిన రూ. 4 లక్షలకు ఆనాటి ద్రవ్యోల్బణాన్ని జోడించి విత్డ్రా చేసుకోవాలి. 30 ఏళ్ల రిటైర్మెంట్ జీవితాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ రూల్ తయారుచేశారు. అయితే మన దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం, వైద్య ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు మీ ఫండ్ను సమీక్షించుకోవడం అవసరం.
ఈ 5 ప్రాథమిక నియమాలు సామాన్యుల ఆర్థిక జీవితాన్ని చక్కదిద్దడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. 100 నియమంతో సరైన పోర్ట్ఫోలియో, 50-30-20 తో సాలరీ మేనేజ్మెంట్, 6 నెలల ఎమర్జెన్సీ ఫండ్తో భద్రత సాధించవచ్చు.