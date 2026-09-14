Rats Behavior : ఎలుకలు ఏ వస్తువులనైనా ఎందుకు కొరికి పాడుచేస్తాయి? అసలు కారణం ఇదే..!
ఎలుకలు ప్రతి వస్తువును కొరికి పాడుచేస్తుంటాయి… ఎందుకిలా చేస్తాయో తెలుసా? దీనివెనక ఆసక్తికర రీజన్ ఉంది. ఎలుకల కొరికే అలవాటు వెనకున్న కారణమేంటో తెలుసుకుందాం.
ఎలుకలకు ఈ కొరికే అలవాటేంటి?
ఇంట్లో ఎలుకలు ఉన్నాయంటే ఎప్పుడు ఏ వస్తువును కొరికి పాడుచేస్తాయో అనే ఆందోళన ఉంటుంది. కేవలం అహార పదార్థాలనే (ధాన్యం) పాడుచేస్తే తినడానికి ప్రయత్నించాయని అనుకోవచ్చు... కానీ బట్టలు, పుస్తకాలు, చెక్క సామగ్రి, ప్లాస్టిక్ వస్తువులను కూడా కొరికి ముక్కలుముక్కలు చేస్తాయి. చివరికి కార్లు, లారీలు, బైక్స్ లలో వైర్లును కొరికి తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగిస్తుంటాయి... ఇలా వాహనాలు చెడిపోయిన సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి.
ఇక ఇళ్లలో వస్తువులనే కాదు విద్యుత్ వైర్లను సైతం ఎలుకలు కొరుకుతుంటాయి... దీని కరెంట్ షాక్ తగలడం, కొన్నిసార్లు షార్ట్ సర్క్యూట్ వంటి ప్రమాదాలు కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అసలు ఎలుకలు ప్రతి వస్తువును ఎందుకు కొరుకుతాయి? ఈ అలవాటు ఎందుకు వచ్చింది? అనే డౌట్ చాలాసార్లు వస్తుంది. అయితే ఎలుకలు వస్తువులను కొరికి పాడుచేయడం వెనుక ఉన్న శాస్త్రీయ కారణం ఏమిటో తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.
ఎలుకలు ప్రతి వస్తువును ఎందుకు కొరుకుతాయి?
ఎలుకలు ఏ వస్తువునైనా కొరకడానికి ప్రధాన కారణం వాటి దంతాల నిర్మాణం. ఎలుకలకు ముందు భాగంలో రెండు జతల incisors (ఇన్సిజర్స్) అంటే కోర పళ్లు, కత్తెర పళ్లు ఉంటాయి… ఇవి జీవితాంతం పెరుగుతూనే ఉంటాయి. మనుషుల దంతాల మాదిరిగా ఒకసారి పెరిగిన తర్వాత వాటి పరిమాణం అలాగే ఉండదన్నమాట.
ఇలా దంతాలు ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతూనే ఉంటే అవి చాలా పొడవుగా మారకుండా ఎలా ఉంటాయి? ఇదే ఎలుకల కొరికే అలవాటుకు కారణం అవుతోంది. కేవలం తినే వస్తువులనే కాదు గట్టి పదార్థాలను కొరకడం, నమలడం ద్వారా ఎలుకలు తమ దంతాలను అరగదీసుకుంటాయి... అంటే పెద్దగా పెరగకుండా ఆపతాయి. ఈ విధంగా పెరుగుదల, అరుగుదల మధ్య సమతుల్యత కొనసాగుతుంది.
ఎలుకలు నిత్యం ఏదైనా వస్తువును కొరుకుతూనే ఉంటాయి.. ఇది వీటి శారీరక అవసరాల్లో ఒకటి. ముందు దంతాలు ఎక్కువగా పెరిగితే ఎలుకలు ఆహారాన్ని సరిగ్గా కొరకడం, నమలడం కూడా కష్టమవుతుంది. అందుకే అవి గట్టి పదార్థాలను కూడా కొరుకుతూ ఉంటాయి. చెక్క, కార్డ్బోర్డ్, ప్లాస్టిక్, కొన్ని రకాల నిర్మాణ పదార్థాలు, వైర్లు వంటి వాటిని కొరుకుతాయి... ఏ వస్తువు తినడానికి పనికొస్తుందా లేదా అనే దానికంటే, దాన్ని కొరకడం వల్ల దంతాలు అరిగిపోతాయా అనే విషయం కూడా వాటి ప్రవర్తనలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది.
ఎలుకలు తినని వస్తువులను కూడా ఎందుకు కొరుకుతాయి?
ఇదే చాలామందికి వచ్చే ప్రధాన సందేహం. ఎలుకలు ప్లాస్టిక్ బకెట్లు, బట్టలు, ఫర్నిచర్, పుస్తకాలు లేదా విద్యుత్ వైర్లను కొరుకుతాయి. కానీ వాటిని అవి తినవు. మరి ఎందుకు కొరుకుతాయి? దీనికి కారణం దంతాలు పెరగకుండా చూసుకోవడం. ఇంతేకాదు కొత్త ప్రదేశంలో ఉన్నప్పుడు ఎలుకలు తమ పరిసరాలను తెలుసుకోవడానికి కూడా వస్తువులను కొరకడం, వాసన చూడడం, తాకడం వంటి చర్యలను ఉపయోగిస్తాయి. అందువల్ల ఆహారం కాని వస్తువులు కూడా వాటి కొరికే అలవాటుకు గురవుతాయి.
ఎలుకలకు వాసన ద్వారా ఆహారాన్ని గుర్తించే సామర్థ్యం చాలా బలంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో వంటగది, ఆహార నిల్వ ప్రదేశాలు, చెత్త బుట్టలు వంటి ప్రాంతాల్లో ఎలుకలు ఎక్కువగా తిరుగుతాయి. ఆహారం కోసం వెతుకుతున్న సమయంలో వాటి దారిలో ఎదురయ్యే వస్తువులను కూడా కొరికి చూడవచ్చు.
ఒక వస్తువు లోపల ఆహారం ఉందా, దాని వెనుకకు వెళ్లే మార్గం ఉందా, దాన్ని దాటగలమా వంటి విషయాలను తెలుసుకునేందుకు కూడా ఎలుకలు కొరికే ప్రవర్తనను ఉపయోగించవచ్చు. అందుకే ఆహారంతో ఎలాంటి సంబంధం లేని వస్తువులు కూడా పాడుచేస్తుంటాయి.
ఎలుకలు వైర్లను ఎక్కువగా కొరుకుతాయెందుకు?
ఇంట్లో ఎలుకల వల్ల ఎక్కువగా కనిపించే సమస్యల్లో విద్యుత్ వైర్లు, ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్, ఇతర తీగలు దెబ్బతినడం ఒకటి. వైర్లు సాధారణంగా ఎలుకలకు కొరకడానికి సులభంగా ఉండే రబ్బరు కవరింగ్ కలిగివుంటాయి. అందువల్ల వాటిని కొరికే అవకాశం ఉంటుంది.
అయితే వైర్లను కొరికేటప్పుడు ఎలుకలకు విద్యుత్ ప్రమాదం గురించి అవగాహన ఉండదు. విద్యుత్ వైరు దెబ్బతింటే మనుషులకు మాత్రం ప్రమాదం ఏర్పడవచ్చు. వైర్ ఇన్సులేషన్ దెబ్బతినడం వల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్, విద్యుత్ లీకేజీ లేదా పరికరాల నష్టం వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంట్లో ఎలుకల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటే వైర్లను రక్షించడం చాలా ముఖ్యం.
ఇక ఎలుకలు చిన్న రంధ్రాల ద్వారా సులభంగా వెళ్లగలవు. ఒక ప్రదేశం నుంచి మరో ప్రదేశానికి వెళ్లడానికి వాటికి అడ్డుగా ఉన్న చెక్క, కార్డ్బోర్డ్ లేదా ఇతర పదార్థాలను కొరికి మార్గం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గోడల వెనుక, స్టోర్రూమ్లు, వంటగది క్యాబినెట్ల దగ్గర లేదా ఫర్నిచర్ వెనుక ఎలుకల సంచారం ఉంటే కొరికిన ఆనవాళ్లు కనిపించవచ్చు. అంతేకాదు, గూడు నిర్మించుకునే సమయంలో కూడా ఎలుకలు కాగితం, బట్టలు, కార్డ్బోర్డ్, మృదువైన పదార్థాలను కొరికి చిన్న ముక్కలుగా మార్చి ఉపయోగించవచ్చు.
ఎలుకల కొరికే అలవాటు పూర్తిగా ఆపగలమా?
ఎలుకలకు కొరకడం సహజమైన ప్రవర్తన కాబట్టి దాన్ని పూర్తిగా ఆపడం సాధ్యం కాదు. కానీ అవి ఇంట్లోకి రాకుండా చర్యలు తీసుకోవచ్చు. గోడలు, తలుపులు, కిటికీలు, పైపుల చుట్టూ ఉన్న చిన్న రంధ్రాలను మూసివేయడం మొదటి అడుగు. ఆహార పదార్థాలను తెరిచి ఉంచకుండా మూత ఉన్న డబ్బాల్లో భద్రపరచడం, చెత్తను ఎక్కువసేపు ఇంట్లో ఉంచకపోవడం కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
ఇంట్లో ఎక్కడైనా ఎలుకల విసర్జన, కొరికిన ఆనవాళ్లు లేదా గూడు కనిపిస్తే సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా తగిన నియంత్రణ చర్యలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా విద్యుత్ వైర్లు దెబ్బతిన్నట్లు కనిపిస్తే వాటిని చేతితో తాకకుండా నిపుణుల సహాయం తీసుకోవడం మంచిది.
కొరకడం ఎలుకల జీవితంలో సహజమైన అలవాటే
మొత్తంగా చూస్తే ఎలుకలు కనిపించిన ప్రతి వస్తువును కొరకడానికి ప్రధాన కారణం వాటి ముందు దంతాలు జీవితాంతం పెరుగుతుండటమే. వాటిని సరైన స్థాయిలో ఉంచుకోవడానికి ఎలుకలు నిరంతరం ఏదో ఒకటి కొరుకుతూ ఉంటాయి. దీనికి తోడు ఆహారం కోసం వెతకడం, పరిసరాలను అన్వేషించడం, గూడు నిర్మించుకోవడం వంటి కారణాలు కూడా వాటి కొరికే ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేస్తాయి.
అందుకే ఎలుకలు కొరికిన ప్రతి వస్తువును అవి తినడానికి ప్రయత్నించాయని భావించాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా సందర్భాల్లో అది వాటి శరీర నిర్మాణం, సహజ ప్రవర్తనకు సంబంధించిన చర్య. అయితే ఇదే అలవాటు మన ఇళ్లలోని వైర్లు, ఫర్నిచర్, బట్టలు, పుస్తకాలు వంటి వస్తువులకు నష్టం కలిగించడంతో పాటు కొన్ని సందర్భాల్లో భద్రతా సమస్యలకు కూడా కారణమవుతుంది. అందువల్ల ఎలుకలను ఇంట్లోకి రాకుండా నివారించడం, ఆహారాన్ని సురక్షితంగా నిల్వ చేయడం, ప్రవేశ మార్గాలను మూసివేయడం వంటి ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఉత్తమ మార్గం.