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- Samantha: ఘనంగా సమంత సీమంతం..సంప్రదాయాలంటే నాకు ఎప్పుడూ గౌరవమే, బలమైన శక్తి దాగుంది
Samantha: ఘనంగా సమంత సీమంతం..సంప్రదాయాలంటే నాకు ఎప్పుడూ గౌరవమే, బలమైన శక్తి దాగుంది
సమంత తన సీమంతం వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను పంచుకున్నారు. ఈ వేడుక ప్రత్యేకతను కూడా ఆమె వివరించారు. సంప్రదాయాలపై తన పైన గౌరవాన్ని బయట పెట్టారు.
Samantha
సమంత తన గర్భధారణ ప్రయాణానికి సంబంధించిన విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకుంటున్నారు. తాజాగా తన కోసం ఘనంగా నిర్వహించిన సీమంతం వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను ఆమె సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఈ వేడుకలో సమంత సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించారు. ఆమెకు సంబంధించిన ఈ తాజా ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. సమంత అభిమానులు ఈ ఫొటోలను విస్తృతంగా పంచుకుంటూ ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
కాల ఆవరణ ప్రత్యేక పూజ
ఈ వేడుకకు సంబంధించిన తన పోస్టులో సమంత కాల ఆవరణ (శ్రీ కల్పం) గురించి ప్రత్యేకంగా వివరించారు. ఇది శ్రీవిద్య సంప్రదాయానికి చెందిన ప్రత్యేకమైన ఆచారం అని ఆమె తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో దేవికి సంబంధించిన 94 కళలను, తల్లిగా మారబోతున్న మహిళలోని ఏడు చక్రాల ద్వారా ఆమెకు ఉన్న అనేక దైవిక గుణాలను గౌరవిస్తారని సమంత పేర్కొన్నారు. పవిత్ర జలం, మంత్రాలను ఉపయోగించి ఈ చక్రాలను సంప్రదాయబద్ధంగా శుద్ధి చేసి, శక్తిని నింపుతారని ఆమె వివరించారు. తద్వారా చైతన్యానికి సంబంధించిన సజీవ ఉనికి ఆమెలో ప్రవహించేలా ఆహ్వానిస్తారని సమంత తన పోస్టులో తెలిపారు.
స్నేహితురాలు శిల్పా రెడ్డి
సమంత కోసం నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ఆమె భర్త రాజ్ నిడుమోరు కూడా కనిపించారు. సమంతకు సన్నిహిత స్నేహితురాలు శిల్పా రెడ్డి కూడా ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. సమంత తన గర్భధారణ ప్రయాణంలో ఎదురవుతున్న అనుభవాలను సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకుంటూ వస్తున్నారు. తాజాగా ఈ ప్రత్యేక వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను పంచుకోవడంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. సమంత పోస్టుపై పలువురు అభిమానులు, స్నేహితులు స్పందిస్తూ ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
తొలి సంతానం కోసం ఎదురుచూపులు
సమంత, రాజ్ నిడుమోరు గత ఏడాది డిసెంబర్లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ ఏడాది జూన్లో తమకు తొలి సంతానం రాబోతున్నట్లు ఈ దంపతులు ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి సమంత తన గర్భధారణ ప్రయాణానికి సంబంధించిన పలు విషయాలను సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె తన తొలి సంతానం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, సమంత నటించిన చివరి చిత్రం మా ఇంటి బంగారం విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె గర్భధారణ వేడుకకు సంబంధించిన తాజా ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.