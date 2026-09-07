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- Epic Movie: వైష్ణవిని తీసుకున్నది నాగవంశీనే, నా ఛాయిస్ ఆనంద్ మాత్రమే.. `ఎపిక్`లో అవి కూడా చూపించాం
Epic Movie: వైష్ణవిని తీసుకున్నది నాగవంశీనే, నా ఛాయిస్ ఆనంద్ మాత్రమే.. `ఎపిక్`లో అవి కూడా చూపించాం
ఎపిక్ సినిమాకి `బేబీ` జోడీ ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్యని ఎంపిక చేయడంపై దర్శకుడు ఆదిత్య హాసన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్ చేశాడు. హీరోయిన్ ని నిర్మాతనే ఎంపిక చేశాడని తెలిపారు.
వైష్ణవి ఛాయిస్ నిర్మాత నాగవంశీదే
`ఎపిక్` మూవీకి `బేబీ` జోడీని రిపీట్ చేయడంపై దర్శకుడు ఆదిత్య హాసన్ స్పందించారు. వైష్ణవి చైతన్యని నాగవంశీనే తీసుకున్నారని, ఆమె నా ఛాయిస్ కాదని, కానీ ఆనంద్ దేవరకొండ మాత్రం నా ఛాయిసే అని తెలిపారు. ఆయన దర్శకుడిగా `ఎపిక్` ఫస్ట్ సెమిస్టర్` మూవీ తెరకెక్కింది. ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య జంటగా నటించారు. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మించారు. ఈ చిత్రం ఈ నెల 11న విడుదల కానుంది.
ఎపిక్ మూవీ స్టోరీ ఇదే
తాజాగా సోమవారం దర్శకుడు ఆదిత్య హాసన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, తన లైఫ్ గురించి, సినిమా గురించి వెల్లడించారు. వనపర్తి నుంచి వచ్చిన ఆదిత్య హాసన్ హైదరాబాద్లో డిగ్రీ చేసి మాస్టర్ కోసం యూకే వెళ్లాడు. అక్కడ కొన్ని అనుభవాలను ఫేస్ చేశారు. డిగ్రీ చదివే సమయంలోనే ఆయనకు దర్శకుడిగా మారాలనిపించింది. తన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలతో, తాను చూసిన సంఘటనలతో `90 మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్` మూవీని రూపొందించారు. ఈ సిరీస్ మంచి ఆదరణ పొందడంతో దీనికి సీక్వెల్గా `ఎపిక్` మూవీని రూపొందించారు. అందులోని చిన్నబ్బాయి యూకే వెళ్లి చదువుకుంటే ఏం చేశాడు? అతని జర్నీ ఎలా ఉంటుందనేది ఈ మూవీలో చూపించబోతున్నారట.
రొమాన్స్ మాత్రమే కాదు అవి కూడా ఉంటాయి
ఈ సినిమాకి హీరోగా ఆనంద్ దేవరకొండని తాను తీసుకున్నట్టు తెలిపారు. ఆనంద్ తన ఛాయిస్ అన్నాడు. కాకపోతే వైష్ణవిని ముందు అనుకోలేదని తెలిపారు. నిర్మాత నాగవంశీనే ఆమె పేరుని సజెస్ట్ చేశాడని, బేబీ జోడీ బాగుంటుందన్నారు. బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆయన ఎంపిక చేవారు. దీంతో సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. అయితే మొదట ఒత్తిడిగా అనిపించింది. ఆ తర్వాత ఓకే హ్యాండిల్ చేయోచ్చు, దాన్ని మించి చేయోచ్చు అనే ఫీలింగ్ కలిగిందన్నారు. ట్రైలర్లో చూపించినట్టు రొమాన్స్ మాత్రమే కాదు, వాళ్ల జర్నీ ఉంటుంది. హీరోహీరోయిన్ల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సినిమా సాగుతుంది. రెండు పాత్రలను బ్యాలెన్స్ చేశాను. అలాగే క్యాస్ట్, మతాల గురించి ఒక స్టేట్మెంట్ ఉండదు, సరదాగా కొన్ని డైలాగ్లు పెట్టాం. దీనికితోడు సినిమాలో రొమాన్స్ మాత్రమే కాదు కొన్ని ఎమోషన్స్ ఉంటాయి, కొంత రియల్ లైఫ్ కనిపిస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఫన్, లవ్, రొమాన్స్, ఎమోషన్స్ ఇలా అన్నీ మేళవింపుగా మూవీ ఉంటుందన్నారు.
యూనివర్స్ లా `90 మిడిల్క్లాస్ బయోపిక్`
`90 మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్ సిరీస్ నుంచి వరుసగా సినిమాలు వస్తాయని తెలిపారు. `ఎపిక్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్` తర్వాత రెండో సెమిస్టర్ ఉంటుందన్నారు. ఈ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నెక్ట్స్ అదే సినిమా స్టార్ట్ అవుతుందన్నారు. హీరోహీరోయిన్లు జాబ్లు, పెళ్లి కి సంబంధించిన అంశాలను అందులో చూపిస్తానని వెల్లడించారు. అలాగే `90 మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్` కి సీజన్ 2 కూడా ఉంటుందన్నారు. ఇంకోవైపు పెద్ద కొడుకు స్టోరీతో ఒక మూవీ ఉంటుందని, అమ్మాయి వెర్షన్లో మరో సినిమా ఉంటుందని, దీన్ని ఒక సిరీస్లాగా, యూనివర్స్ లాగా తీసుకెళ్లే ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు తెలిపారు ఆదిత్య హాసన్.