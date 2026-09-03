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- Pakash Raj: నాలుగు రాష్ట్రాల్లో నాలుగు ఓటర్ ఐడీలు, ప్రకాష్ రాజ్ అరెస్ట్ .. నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్
Pakash Raj: నాలుగు రాష్ట్రాల్లో నాలుగు ఓటర్ ఐడీలు, ప్రకాష్ రాజ్ అరెస్ట్ .. నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్
నాలుగు ఓటర్ ఐడీల ఆరోపణల కేసులో వారెంట్ ఎదుర్కొన్న ప్రకాష్ రాజ్, తాజాగా బెంగళూరులో ఎస్ఐఆర్ వ్యతిరేక నిరసనలో పాల్గొన్నారు. దీనితో పోలీసులు ఆయన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
నాలుగు ఓటర్ ఐడీల ఆరోపణలతో కేసు
నటుడు ప్రకాష్ రాజ్కు సంబంధించిన ఓటర్ ఐడీ వివాదం కొంతకాలంగా వార్తల్లో నిలుస్తోంది. కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ప్రకాష్ రాజ్ పేరుతో వేర్వేరు ఓటర్ ఐడీ కార్డులు ఉన్నాయని ఆరోపిస్తూ న్యాయవాది కె దిలీప్ కుమార్ బెంగళూరులోని కోర్టులో ప్రైవేట్ ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఆరోపణల ఆధారంగా కేసు నమోదై విచారణ కొనసాగింది. ప్రకాష్ రాజ్కు కోర్టు సమన్లు జారీ చేసినప్పటికీ ఆయన హాజరు కాకపోవడంతో బెంగళూరులోని 48వ అదనపు ప్రధాన న్యాయ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది.
వారెంట్ తర్వాత కోర్టులో హాజరై బెయిల్
ఓటర్ ఐడీ కేసులో నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ కావడంతో ప్రకాష్ రాజ్ తరువాత బెంగళూరు కోర్టులో హాజరయ్యారు. జూలై 10న ఆయనకు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరైనట్లు నివేదికలు వెల్లడించాయి. ప్రకాష్ రాజ్ తరఫు న్యాయవాదులు గతంలో జారీ చేసిన సమన్లు ఆయనకు అందలేదని కోర్టుకు వివరించినట్లు సమాచారం. ఈ కేసులో ఆయనకు నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓటర్ నమోదు ఉందన్నది ఫిర్యాదుదారు ఆరోపణ కాగా, ఆ అంశంపై న్యాయపరమైన ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. కాబట్టి వారెంట్ జారీ వార్తలు వచ్చినప్పటికీ, అనంతరం ఆయన కోర్టులో హాజరై బెయిల్ పొందిన విషయాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
తాజాగా ఎస్ఐఆర్ నిరసనలో అదుపులోకి
ఇదిలా ఉండగా, సెప్టెంబర్ 1న బెంగళూరులో జరిగిన ఎలక్షన్ కమిషన్ చలో కార్యక్రమంలో ప్రకాష్ రాజ్ పాల్గొన్నారు. కర్ణాటకలో జరుగుతున్న స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను వ్యతిరేకిస్తూ ఫ్రీడమ్ పార్క్ వద్ద పలు పౌర సంఘాలు, కార్యకర్తలు నిరసన చేపట్టారు. ప్రకాష్ రాజ్తో పాటు నటుడు కిశోర్ సహా పలువురు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. నిరసనకారులు ఫ్రీడమ్ పార్క్ నుంచి కర్ణాటక ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి కార్యాలయం వైపు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన సమయంలో పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే ఇది తాత్కాలిక అరెస్ట్ మాత్రమే అని, ఆ తర్వాత విడుదల చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
బీజేపీ ప్రభుత్వంపై వస్తున్న ప్రచారానికి కీలక విషయం
ఈ రెండు ఘటనలను కలిపి చూస్తూ సోషల్ మీడియాలో అనేక రకాల వ్యాఖ్యలు వస్తున్నాయి. అయితే ప్రకాష్ రాజ్ను తాజాగా బెంగళూరులో అదుపులోకి తీసుకున్న ఘటనను బీజేపీ ప్రభుత్వం చర్యగా పేర్కొనడం సరైనది కాదు. కర్ణాటకలో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది. అంటే బెంగళూరు పోలీసుల ద్వారా జరిగిన తాజా నిర్బంధం కర్ణాటకలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పాలనా కాలంలో జరిగింది. మరోవైపు ప్రకాష్ రాజ్ తరచూ బీజేపీ విధానాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు వ్యక్తం చేస్తూ ఉండటం తెలిసిందే. కానీ ప్రకాష్ రాజ్ సపోర్ట్ గా ఉండే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఆయన్ని అరెస్ట్ చేసింది అని భావించాలి.
ఓటర్ ఐడీ కేసు వేరు తాజా నిరసన వేరు
మొత్తంగా చూస్తే ప్రకాష్ రాజ్కు సంబంధించిన ఓటర్ ఐడీ కేసు, నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్, తరువాత బెయిల్ పొందడం ఒక ప్రత్యేక న్యాయపరమైన పరిణామం. ఇక సెప్టెంబర్లో బెంగళూరులో జరిగిన ఎలక్షన్ కమిషన్ చలో నిరసనలో ఆయనను పోలీసులు తాత్కాలికంగా అదుపులోకి తీసుకోవడం పూర్తిగా వేరే ఘటన. ఈ రెండు అంశాలను ఒకే విషయంగా చూపించడం సరైనది కాదు. ప్రకాష్ రాజ్పై నాలుగు ఓటర్ ఐడీల ఆరోపణల కేసు తన న్యాయపరమైన ప్రక్రియలో కొనసాగుతుండగా, తాజా నిరసనలో ఆయన ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ పాల్గొన్నారు.