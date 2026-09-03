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- Vijay London Trip: బ్రిటన్లో ఫ్యామిలీ రీయూనియన్? భార్య సంగీతను కలవనున్న సీఎం విజయ్?
Vijay London Trip: బ్రిటన్లో ఫ్యామిలీ రీయూనియన్? భార్య సంగీతను కలవనున్న సీఎం విజయ్?
Vijay London Trip: తమిళనాడు సీఎం విజయ్ అధికారిక పర్యటన కోసం లండన్ వెళ్లనున్నారు. ఈ టూర్లో ఆయన తన భార్య సంగీతను కలుస్తారా లేదా అనే దానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
CM Vijay London Trip
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, నటుడు విజయ్, పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు సెప్టెంబర్ 10న బ్రిటన్ వెళ్లనున్నట్లు సమాచారం. ఈ పర్యటనకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో, లండన్లో విజయ్ తన భార్య సంగీతను కలుస్తారా అనే దానిపై రాజకీయ, సినీ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. విదేశీ పర్యటనకు అవసరమైన డిప్లొమాటిక్ పాస్పోర్ట్ కోసం విజయ్ నిన్న చెన్నైలోని అన్నా సాలైలో ఉన్న పాస్పోర్ట్ కార్యాలయానికి వెళ్లారు.
విజయ్కి ఇప్పటికే పాస్పోర్ట్ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యమంత్రులు, ఇతర ప్రభుత్వ పదవుల్లో ఉన్నవారు విదేశీ పర్యటనల కోసం వాడే ప్రత్యేక పాస్పోర్ట్ కోసం ఆయన దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు తెలిసింది. వీఐపీ విధానంలో ఈ పాస్పోర్ట్ను త్వరగా జారీ చేయవచ్చని అంటున్నారు.
భార్య సంగీత విడాకులు పిటిషన్
గత కొన్ని నెలలుగా విజయ్ కుటుంబ జీవితంపై రకరకాల వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, ఆయన భార్య సంగీత విడాకులు కోరుతూ చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఆ పిటిషన్లో ఆమె తన కుటుంబ జీవితానికి సంబంధించి పలు ఆరోపణలు చేశారు. ఈ కేసు చాలాసార్లు విచారణకు వచ్చినప్పటికీ, విజయ్, సంగీత ఇద్దరూ కోర్టుకు నేరుగా హాజరు కాలేదు. వారి తరఫున లాయర్లు మాత్రమే విచారణలో పాల్గొన్నారు.
రాజీకి ప్రయత్నం
విజయ్, సంగీత ఇద్దరూ సెలబ్రిటీలు కావడంతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరయ్యేందుకు అనుమతివ్వాలని కోర్టును కోరినట్లు సమాచారం. గత జూన్ నెల విచారణలో, ఈ కేసులో రాజీకి ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలించాలని కోర్టు సూచించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో కేసును ఆగస్టు 7వ తేదీకి వాయిదా వేశారు. ఆగస్టు 7న జరిగిన విచారణకు, సీఎం విజయ్ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో పాల్గొనడం వల్ల హాజరు కాలేకపోయారని ఆయన తరఫున తెలిపారు.
విడాకుల కేసు వెనక్కి తీసుకున్న సంగీత
అదే సమయంలో, లండన్లో ఉన్న సంగీత వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరై, తాను దాఖలు చేసిన విడాకుల పిటిషన్ను వెనక్కి తీసుకోవాలనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. ఆమె అభ్యర్థనను కోర్టు అంగీకరించి, కేసును ముగించింది. ఈ నేపథ్యంలో, విజయ్ బ్రిటన్ పర్యటన మళ్లీ ఆయన కుటుంబ జీవితంపై చర్చను రేపింది. ముఖ్యంగా లండన్లో ఉన్న సంగీతను ఆయన కలుస్తారా అనేది అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
ఈ విషయంలో కుటుంబ సభ్యులు రాజీ కుదిర్చి ఉండొచ్చని సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. అయితే దీనిపై విజయ్ లేదా సంగీత వైపు నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. లండన్లో విజయ్ తన భార్య సంగీత, కూతురు దివ్యను కలవాలన్నదే అభిమానుల కోరిక. అది జరుగుతుందో లేదో చూడాలి.