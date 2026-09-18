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- OTT: నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచి ప్రైమ్ దాకా.. ఈ వీకెండ్ చూడాల్సిన 5 పిచ్చి క్రేజీ సినిమాలు, సిరీస్లు ఇవే
OTT: నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచి ప్రైమ్ దాకా.. ఈ వీకెండ్ చూడాల్సిన 5 పిచ్చి క్రేజీ సినిమాలు, సిరీస్లు ఇవే
New OTT Releases: సెప్టెంబర్ 18న ఓటీటీలోకి సరికొత్త సినిమాలు, సిరీస్లు వచ్చేశాయి. లస్ట్ స్టోరీస్ 3, కట్టలన్ సహా ఈ వీకెండ్ మిస్సవ్వకూడని టాప్ 5 ఓటీటీ రిలీజ్ డీటెయిల్స్ మీకోసం.
ఈ వీకెండ్కి ప్లాన్ సెట్.. ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన మైండ్ బ్లాకింగ్ మూవీస్ ఇవే.. అస్సలు మిస్ కావొద్దు
వీకెండ్ వస్తుందంటే చాలు ఓటీటీ లవర్స్కి పండగే. శుక్రవారం డిఫరెంట్ జానర్స్లో సరికొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్పైకి ల్యాండ్ అయిపోయాయి. రొమాన్స్, వైల్డ్ యాక్షన్, గ్రిప్పింగ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్, కామెడీ, ఎమోషనల్ డ్రామా.. ఇలా దేనికి అదే వేరే లెవెల్ వైబ్ ఇస్తున్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, సోనీ లివ్, జియో హాట్స్టార్, ప్రైమ్ వీడియోలతో సహా మేజర్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో రిలీజైన ఆ టాప్ అండ్ మోస్ట్ అవైటెడ్ కంటెంట్ ఏంటో, ఈ వీకెండ్ మీ వాచ్లిస్ట్లో ఏమేం యాడ్ చేసుకోవాలో ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం.
లస్ట్ స్టోరీస్ 3: బోల్డ్ కాన్సెప్ట్ తో సరికొత్త ఆంథాలజీ
నెట్ఫ్లిక్స్ హిస్టరీలోనే మోస్ట్ పాపులర్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ ఆంథాలజీ ఫ్రాంచైజ్ 'లస్ట్ స్టోరీస్' ఇప్పుడు మూడో భాగంతో గ్రాండ్గా స్ట్రీమింగ్కి వచ్చేసింది. ఈ బోల్డ్ అండ్ ఎమోషనల్ ఆంథాలజీలో మొత్తం నాలుగు డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. వీటిని ఇండియన్ సినిమా లెజెండరీ ఫిల్మ్ మేకర్స్ విక్రమాదిత్య మోత్వానే, కిరణ్ రావు, షకున్ బత్రా, విశాల్ భరద్వాజ్లు మైండ్ బ్లోయింగ్గా డైరెక్ట్ చేశారు.
ఆధునిక సమాజంలో ప్రేమ, అట్రాక్షన్, కాంప్లికేటెడ్ రిలేషన్షిప్స్, పర్సనల్ ఎమోషన్స్ను పక్కా యూత్ కనెక్ట్ అయ్యే యాంగిల్లో ప్రజెంట్ చేశారు. రాధికా ఆప్టే, కొంకణా సేన్ శర్మ, అదితి రావు హైదరి, విజయ్ వర్మ, సిద్ధార్థ్, అలీ ఫజల్ వంటి స్టార్ కాస్టింగ్ తమ పవర్ ప్యాక్డ్ పెర్ఫార్మన్స్ ఇచ్చేశారు. రిలేషన్షిప్ డ్రామాలు నచ్చే వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
కట్టలన్: అడవి నేపథ్యంలో సీట్ ఎడ్జ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్
సౌత్ మూవీ లవర్స్ చాలా రోజులుగా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'కట్టలన్' ఫైనల్గా సోనీ లివ్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. జంతువుల దంతాల అక్రమ రవాణా, డెన్స్ ఫారెస్ట్ ఏరియాల్లో జరిగే అత్యంత వైలెంట్ గ్యాంగ్ ఫైట్స్ నేపత్యంలో ఈ సినిమా స్టోరీ రన్ అవుతుంది.
క్రైమ్, హై-వోల్టేజ్ సస్పెన్స్, అన్ కాంప్రమైజ్డ్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ని పక్కాగా మిక్స్ చేసి ఈ చిత్రాన్ని డిజైన్ చేశారు. ముఖ్యంగా అడవి బ్యాక్డ్రాప్లో చూపించిన డార్క్ విజువల్స్, నెక్స్ట్ లెవెల్ సినిమాటోగ్రఫీ థ్రిల్లర్ మూవీస్ ఇష్టపడే ఆడియన్స్కి ఒక గూస్బంప్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తాయి.
మోబ్ల్యాండ్ సీజన్ 2 : హార్డ్ కోర్ గ్యాంగ్ వార్ అండ్ పొలిటికల్ డ్రామా
మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయే క్రైమ్ డ్రామా 'మోబ్ల్యాండ్' సెకండ్ సీజన్ కూడా ఈరోజే జియో హాట్స్టార్లో ల్యాండ్ అయిపోయింది. మోస్ట్ పవర్ ఫుల్ క్రైమ్ ఫ్యామిలీస్, పిచ్చి గ్యాంగ్ వార్స్, బిహైండ్ ద స్క్రీన్ పొలిటికల్ గేమ్స్ చుట్టూ ఈ సీజన్ ఇంకాస్త ఇంటెన్స్గా తిరుగుతుంది.
హాలీవుడ్ స్టార్ హీరో టామ్ హార్డీ ప్రైమ్ రోల్లో నటిస్తున్న ఈ సిరీస్లో ఈసారి కొత్త ఎనిమీస్, ఊహించని సస్పెన్స్ పరిణామాలు గ్రిప్పింగ్గా ఉండబోతున్నాయి. డార్క్ క్రైమ్ డ్రామాలు, గ్యాంగ్స్టర్ కథలను బింజ్ వాచ్ చేసే డార్క్ కంటెంట్ లవర్స్ ఈ వీకెండ్ దీన్ని అస్సలు మిస్సవ్వకూడదు.
యు + మీ - అగైనెస్ట్ ద వరల్డ్: థ్రిల్లింగ్ ట్విస్టులతో రొమాంటిక్ మిస్టరీ
ప్రైమ్ వీడియోలో రిలీజైన 'యు + మీ - అగైనెస్ట్ ద వరల్డ్' ఒక డిఫరెంట్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్గా యూత్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఎంతో హ్యాపీగా సాగిపోతున్న ఒక లవ్ కపుల్ లైఫ్లోకి అనామకంగా ఒక స్టాకర్ ఎంటర్ అవ్వడం, ఆ తర్వాత వారి జీవితాలు ఎలా తలకిందులయ్యాయనే పాయింట్తో కథ అల్టిమేట్గా సాగుతుంది.
స్వీట్ రొమాన్స్తో పాటు గ్రిప్పింగ్ మిస్టరీ, సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ మిక్స్ చేసి రూపొందించిన ఈ మూవీ డిజిటల్ ఆడియన్స్ అండ్ యంగ్ కపుల్స్ను కచ్చితంగా మెప్పిస్తుంది. లవ్ స్టోరీస్లో కాస్త థ్రిల్ కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ వాచ్ అని చెప్పాలి.
బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్: లైట్ హార్టెడ్ యూత్ ఫుల్ డ్యాన్స్ కామెడీ
వీకెండ్లో సీరియస్ సినిమాలు కాకుండా కాస్త రిలాక్సింగ్గా, హ్యాపీగా టైమ్ స్పెండ్ చేయాలనుకునే వారి కోసం నెట్ఫ్లిక్స్ 'బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్' అనే ఫన్ కామెడీ డ్రామాను తీసుకువచ్చింది. చిన్ననాటి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయిన ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉక్లాలోని హైలీ కాంపిటేటివ్ బాలీవుడ్ ఫ్యూజన్ డ్యాన్స్ టీమ్లో చేరిన తర్వాత, వారి మధ్య ఉండే స్నేహం, పోటీ, కలలు ఎలాంటి మలుపులు తిరిగాయనేదే మెయిన్ స్టోరీ.
సూపర్బ్ డ్యాన్స్ నంబర్స్, యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ బాండింగ్తో సాగే ఈ సినిమా మంచి వినోదాన్ని ఇస్తుంది. ఈ వీకెండ్లో హోల్ ఫ్యామిలీ లేదా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి చిల్ అవుతూ చూడటానికి నెట్ఫ్లిక్స్లో ఇదొక ఫ్రెష్ ఛాయిస్ అని చెప్పాలి.