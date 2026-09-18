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- Sneha Photos: ఏంజెల్లా మెరిసిపోతున్న స్నేహ.. పోజులతో పనిలేదు, చిన్న స్మైల్ చాలు.. చూస్తే ఫిదా
Sneha Photos: ఏంజెల్లా మెరిసిపోతున్న స్నేహ.. పోజులతో పనిలేదు, చిన్న స్మైల్ చాలు.. చూస్తే ఫిదా
Sneha: హీరోయిన్ స్నేహ తాజాగా సోషల్ మీడియాలో అందరి అటెన్షన్ తనవైపు తిప్పుకుంది. ఆమె గోల్డ్ కలర్ లెహంగాలో మెరిసిపోతుంది. నయా ఫోటోలు తెగ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
స్నేహ లేటెస్ట్ ఫోటోలు
స్నేహ సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నా, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం యాక్టివ్గా ఉంటుంది. తనకు సంబంధించిన ప్రతి విశేషాన్ని ఆమె పంచుకుంటూనే ఉంది. రెగ్యూలర్ అప్ డేట్లతో అభిమానులను అలరిస్తోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఆమె నయా లుక్లో మెరిసింది స్నేహ. ప్రస్తుతం ఆమె లేటెస్ట్ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
గోల్డ్ కలర్ డ్రెస్లో స్నేహ స్టన్నింగ్ లుక్
ఇందులో స్నేహ గోల్డ్ కలర్ డ్రెస్లో మెరిసింది. ఎక్కువగా చీరలో కనిపించే స్నేహ ఇప్పుడు లెహంగా ఓణిలో కనిపించింది. సింపుల్గా కెమెరాకి పోజులిచ్చింది. ఆమె లుక్స్ కట్టిపడేస్తున్నాయి. అయితే పెద్దగా పోజులు లేవు, కానీ నవ్వుతోనే ఫిదా చేస్తుంది. తన ఫోటోలను పంచుకుంటూ ఇదే విషయం స్నేహ వెల్లడించింది. కొన్ని సార్లు పెద్దగా పోజులివ్వాల్సిన పనిలేదు, చిన్న నవ్వు చాలు అంటూ పేర్కొంది.
నవ్వుతోనే ఫిదా చేస్తోన్న స్నేహ
స్నేహ లుక్స్ చూస్తుంటే అది నిజమే అనిపిస్తుంది. హడావుడి చేసే పోజులతో పనిలేదు, ఆమె ఇలా నవ్వుతూ కనిపిస్తే చాలు అదిరిపోయేలా ఉంటుందని ఈ పిక్స్ చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది. ఇక ప్రస్తుతం ఈ నయా ఫోటోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. నెటిజన్లని, తన అభిమానులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. దీనికి వాళ్లు కూడా క్రేజీ గా రియాక్ట్ అవుతున్నారు.
సినిమాలు తగ్గించిన స్నేహ
ఒకప్పుడు తెలుగులో స్టార్ హీరోయిన్గా రాణించిన స్నేహ పెళ్లి తర్వాత సినిమాలు తగ్గించింది. చాలా సెలక్టీవ్గా వెళ్తుంది. ఆమె తెలుగులో నటించి ఏడేళ్లు అవుతుంది. చివరగా `వినయ విధేయ రామ` చిత్రంలో మెరిసింది. ఆ తర్వాత మరో తెలుగు మూవీకి ఓకే చెప్పలేదు. సినిమాల పరంగా చివరగా ఆమె విజయ్ `గోట్`లో కనిపించింది. ఆ తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ `డ్రాగన్` లో క్యామియో చేసింది. ఇప్పుడు `మూకుతి అమ్మన్ 2`లో నటిస్తోంది.
`ప్రియమైన నీకు`తో స్నేహ టాలీవుడ్ ఎంట్రీ
ఇక స్నేహ తెలుగులో `ప్రియమైన నీకు` సినిమాతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత `తొలి వలపు` చిత్రంలో గోపీచంద్ సరసన మెరిసింది. `హనుమాన్ జంక్షన్` ఆమెకి మంచి బ్రేక్ ఇచ్చింది. ఈ సినిమాతో అటు తమిళంలోనే కాదు, తెలుగులో కూడా బిజీ అయ్యింది. `వెంకీ`తో కమర్షియల్ బ్రేక్ అందుకుంది స్నేహ. ఇక్కడ మంచి అవకాశాలను అందుకుంది.
స్నేహ చేసిన తెలుగు సినిమాలు
`సంక్రాంతి`, `రాధాగోపాలం`, `శ్రీరామదాసు`, `ఏవండోయ్ శ్రీవారు`, `మనసు పలికే మౌనరాగం`, `మహారథి`, `మధుమాసం`, `నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా`, `పాండురంగడు`, `ఆదివిష్ణు`, `అమరావతి`, `రాజన్న` వంటి సినిమాల వరకు హీరోయిన్గా చేసింది. ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్స్ వైపు టర్న్ తీసుకుంది. `సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి`లో ఉపేంద్ర సరసన నటించింది.
నటుడు ప్రసన్నని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న స్నేహ
స్నేహ.. నటుడు ప్రసన్నని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. పెద్దల సమక్షంలోనే ఈ ఇద్దరు 2011లో వివాహం చేసుకోబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. 2012లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి కూతురు, కొడుకు ఉన్నారు.