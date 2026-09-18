Nabha Natesh: వరుస ఫ్లాపుల హీరోయిన్ గ్లామర్ లుక్ అదిరిందిగా, ఆశలన్నీ ఆ మూవీపైనే
గ్లామర్ లో తిరుగులేనప్పటికీ సినిమాల విషయంలో నభా నటేష్ వెనుకబడింది. ఆమెకి టాలీవుడ్ లో ఒకటి రెండు సినిమాలు తప్ప సరైన సక్సెస్ లేదు. తాజాగా నభా నటేష్ షేర్ చేసిన ఫోటో వైరల్ అవుతున్నాయి.
నభా నటేష్
హీరోయిన్ నభా నటేష్ మరోసారి తన గ్లామరస్ లుక్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. తాజాగా ఆమెకు సంబంధించిన ఈ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
రెడ్ కలర్ గౌనులో నభా నటేష్
ఈ ఫొటోల్లో నభా నటేష్ డీప్ రెడ్ కలర్ గౌనులో కనిపిస్తున్నారు. మెరిసే డిజైన్తో ఉన్న ఈ గౌన్లో ఆమె ఎంతో స్టైలిష్గా కనిపిస్తున్నారు.
లాంగ్ హెయిర్
లాంగ్ హెయిర్ను ఓపెన్గా వదిలేసి, సింపుల్ మేకప్తో నభా ఇచ్చిన పోజులు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆమె చిరునవ్వుతో ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఫొటోలకు మరింత ఆకర్షణ తీసుకొచ్చింది.
ఇస్మార్ట్ బ్యూటీగా గుర్తింపు
నభా నటేష్ కెరీర్లో ఇస్మార్ట్ శంకర్ కీలక మలుపుగా నిలిచింది. ఈ సినిమాలో చాందినిగా ఆమె చేసిన పాత్రతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
విభిన్న సినిమాలతో ప్రయాణం
ఆ తర్వాత డిస్కో రాజా, సోలో బ్రతుకే సో బెటర్, అల్లుడు అదుర్స్, మ్యాస్ట్రో వంటి సినిమాల్లో నటించారు. డార్లింగ్ సినిమాలో ప్రియదర్శితో కలిసి హీరోయిన్గా కనిపించారు.
నాగబంధంలో కొత్త తరహా పాత్ర
2026లో వచ్చిన నాగబంధం సినిమాలో నభా నటేష్ పార్వతి పాత్రలో కనిపించారు. ఈ పాత్ర తన గత సినిమాలకు భిన్నంగా ఉంటుందని, పాత్రలో పలు కోణాలు ఉన్నాయని ఆమె స్వయంగా చెప్పినట్లు సినిమా ఎక్స్ప్రెస్ పేర్కొంది.
స్వయంభుతో మరోసారి
నభా నటేష్ ప్రస్తుతం స్వయంభుతో కూడా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉన్నట్లు అందుబాటులో ఉన్న సినిమా వివరాలు సూచిస్తున్నాయి.
ఫొటోలతో మరోసారి వైరల్
సినిమాలతో పాటు సోషల్ మీడియాలోనూ నభా నటేష్ తన స్టైలిష్ లుక్స్తో తరచూ సందడి చేస్తున్నారు. తాజాగా ఈ రెడ్ గౌన్ ఫొటోల్లో ఆమె కనిపించిన తీరు అభిమానులను ఆకట్టుకోవడంతో ఈ ఫొటోలు మరోసారి వైరల్ అవుతున్నాయి.