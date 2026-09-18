- Home
- Entertainment
- Pawan Kalyan: కార్ల కింద చేతులు పెట్టిన పవన్ కళ్యాణ్, ముట్టుకుని చూసి లెజెండ్రీ సింగర్ ఏమన్నారో తెలుసా
Pawan Kalyan: కార్ల కింద చేతులు పెట్టిన పవన్ కళ్యాణ్, ముట్టుకుని చూసి లెజెండ్రీ సింగర్ ఏమన్నారో తెలుసా
పవన్ కళ్యాణ్ కార్ల కింద చేతులు పెట్టారని తెలుసుకుని ఓ లెజెండ్రీ సింగర్ ముట్టుకుని పరిశీలించారట. ఆ సింగర్ ఎవరు, ఇంతకీ పవన్ గురించి ఏమన్నారు అనే వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Pawan Kalyan
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కి ఈ రేంజ్ లో అభిమానుల ఫాలోయింగ్ ఏర్పడడానికి కారణం ఆయన సినిమాలు మాత్రమే కాదు. పవన్ లో ఉన్న కొన్ని స్పెషల్ క్వాలిటీస్ అప్పట్లోనే ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి. చిరంజీవి తమ్ముడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటికీ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉండాలి అని మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకున్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్ రియల్ స్టంట్స్
దీనితో తన సినిమాల్లో మార్షల్ ఆర్ట్స్ నైపుణ్యంతో రియల్ స్టంట్స్ చేయడం ప్రారంభిచారు. తన తొలి చిత్రం అక్కడ అమ్మాయి ఇక్కడ అబ్బాయి మూవీ సరిగ్గా ఆడకపోయినా పవన్ కి ఇమేజ్ పెరిగింది. ఆ మూవీలో పవన్ కళ్యాణ్ కార్ల కింద చేతులు పెట్టి చేసిన రియల్ స్టంట్ అందరికీ గుర్తుండిపోయింది. దానిని పవన్ కళ్యాణ్ ఆ తర్వాత డెమో కూడా చేసి ప్రత్యేక ప్రదర్శన ఇచ్చారు.
లెజెండ్రీ సింగర్ బాలు కామెంట్స్
ఆ తర్వాత తమ్ముడు సినిమాలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ కొన్ని రియల్ స్టంట్స్, మార్షల్ ఆర్ట్స్ చేసి చూపించారు. దీని గురించి లెజెండ్రీ సింగర్ ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఓ ఈవెంట్ లో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. నేను మొట్ట మొదటి సారి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చెన్నై లోని మా రికార్డింగ్ స్టూడియోలో కలుసుకున్నాను. ఆయన డబ్బింగ్ చెప్పడానికి వచ్చారు.
పవన్ చేతిని ముట్టుకున్న బాలు
ఆయన పక్కన ఉన్న వ్యక్తి నాకు పరిచయం చేశారు. ఈ అబ్బాయి మార్షల్ ఆర్ట్స్ చాలా బాగా చేస్తాడు. కార్ల కింద కూడా చేతులు పెట్టాడు అని చెప్పారు. అప్పుడు తొలిసారి పవన్ కళ్యాణ్ చేతిని ముట్టుకుని చూశాను. ఇప్పటికీ ఆయన్ని చూస్తూ ఉన్నా, పాటలు పాడుతున్నా. ఇది దేవుడిచ్చిన గొప్ప అవకాశం అంటూ బాలు గుర్తు చేసుకున్నారు.
బాలు పాటలు
పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన అనేక సినిమాల్లో బాలు పాటలు పాడారు. తొలిప్రేమ, సుస్వాగతం లాంటి సినిమాల్లో బాలు అద్భుతమైన పాటలు పాడారు.