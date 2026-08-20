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- Agnipariksha season 2 Review: చెత్త టాస్క్లతో కంపు కొడుతున్న అగ్నిపరీక్ష 2.. బిగ్ బాస్ కోసం వెళ్తే చుక్కలు చూపిస్తున్నారుగా!
Agnipariksha season 2 Review: చెత్త టాస్క్లతో కంపు కొడుతున్న అగ్నిపరీక్ష 2.. బిగ్ బాస్ కోసం వెళ్తే చుక్కలు చూపిస్తున్నారుగా!
Agnipariksha season 2 Review: బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి వెళ్లకముందే చెత్త టాస్క్లతో అగ్నిపరీక్ష స్టేజ్ కంపుకొడుతోంది. సామాన్యులను బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి పంపించేందుకు నిర్వాహకులు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. మరి అగ్నిపరీక్ష సీజన్ 2లో రెండో రౌండ్ ఎలా మొదలైందంటే..
సామాన్యులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు..
సామాన్యులను బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి పంపించేందుకు నిర్వహిస్తున్న 'అగ్నిపరీక్ష' కార్యక్రమంలో అతిగా జరుగుతోంది. బిగ్ బాస్లోకి వెళ్లడం ఏమో గానీ, అంతకంటే ముందే అగ్నిపరీక్ష షోలోనే కంటెస్టెంట్లకు అసలైన టార్చర్ చూపిస్తున్నారు. సెలబ్రిటీలు నేరుగా బిగ్ బాస్లోకి వచ్చి తమను తాము నిరూపించుకోవడానికి టాస్క్లు ఆడతారు. కానీ సామాన్యులు మాత్రం అంతకంటే కఠినమైన టాస్క్లను ఇక్కడే ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది.అగ్నిపరీక్ష సీజన్ 2లో సెకండ్ రౌండ్ ప్రారంభమైంది. 18 మంది కంటెండర్లను కంటెస్టెంట్లుగా మార్చడానికే ఇంత టార్చర్ చూపిస్తే, ఇక హౌస్ లోపల ట్రోఫీ కోసం వీరు ఇంకెంత పెద్ద యుద్ధం చేయాలో!
చెత్త టాస్క్తో మొదలైంది..
మొత్తానికి అగ్నిపరీక్ష 2లో రెండో రౌండ్ ఒక చెత్త టాస్క్తో మొదలైంది. వారం రోజులు కుళ్లబెట్టిన చెత్త కంపును భరిస్తూ.. లాక్ ఓపెన్ చేసే కీ కోసం వెతకాలి. లాక్ తెరిచిన తర్వాత అందులో ఉన్న జ్యూస్ను పూర్తిగా తాగితేనే ఆ టాస్క్ పూర్తవుతుంది. ఈ టాస్క్ చేయడానికి చాలామంది ముందుకు వచ్చినప్పటికీ, ఆఖరిగా అమన్, షాలినీ పోటీ పడ్డారు. ఇద్దరూ తమ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇచ్చినప్పటికీ, చాలా చిన్న తేడాతో షాలినీ గెలిచి కంటెస్టెంట్గా మారింది. అమన్ చేసిన ప్రయత్నానికి కూడా మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి.
ఎమోషన్స్ తో ఆడుకుంటున్నారు..
ఇక రెండో రౌండ్లో రెండో టాస్క్.. బ్రేకప్ లవ్ స్టోరీ. ముందుగా లవ్ స్టోరీస్ గురించి యాంకర్ శ్రీముఖి అడగ్గా ఎవరూ స్పందించలేదు. కానీ బ్రేకప్ లవ్ స్టోరీస్ గురించి అడిగినప్పుడు మాత్రం అందరూ స్పందించారు. తమ ఎక్స్ లవర్కి ఫోన్ చేసి, మళ్లీ వారిని ప్రేమలోకి దింపిన వారిని 'డేరింగ్ పర్సన్'గా గుర్తించి కంటెస్టెంట్గా ప్రమోషన్ ఇస్తారు. ఈ టాస్క్ కోసం నలుగురు సిద్ధమవ్వగా, శివ సృష్టికి ఆ అవకాశం దక్కింది. ఆమె తన ఎక్స్ బాయ్ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేయగా అతను తీవ్రంగా షాక్ అయ్యాడు. చివరికి అనుకున్న టాస్క్ను పూర్తి చేసి శివ సృష్టి కంటెస్టెంట్ల లిస్ట్లోకి చేరిపోయింది.
టాటూ టాస్క్ కామన్ అయిపోయింది..
అగ్నిపరీక్షలో మూడో టాస్క్.. టాటూ వేయించుకోవడం. బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉన్నప్పుడు టాటూ వేయించుకోవడం సాధారణమే. కానీ అగ్నిపరీక్ష 2లో సెకండ్ రౌండ్లోనే టాటూ వేయించుకోవడానికి దాదాపు అందరూ రెడీ అయ్యారు. అయితే ఈ అవకాశం కృష్ణకు వచ్చింది. అతను "తూ నా బ్రతుకు" అనే టాటూను చేతిపై వేయించుకుని ధైర్యం ప్రదర్శించి కంటెస్టెంట్గా మారాడు. అతను చూపించిన తెగువకు అందరూ ప్రశంసించారు.
తలరాతను మార్చుకునే అవకాశం..
ఆ తర్వాత నాలుగో టాస్క్.. జుట్టు కత్తిరించుకోవడం. అమ్మాయిలలో ఎవరో ఒకరు తమ హెయిర్ను షార్ట్గా కట్ చేయించుకోవాలి. ఈ సాహసం ఎవరు చేస్తారని శ్రీముఖి ప్రశ్నించగా, అందరు అమ్మాయిలూ సిద్ధమడ్డారు. అయితే నెల్లూరు అమ్మాయి 'బాగి'కి ఈ అవకాశం వచ్చింది. ఆమె ధైర్యంగా తన హెయిర్ కట్ చేయించుకుని కంటెస్టెంట్గా నిలిచింది.
ఇక ఫైనల్ టాస్క్.. 'తలరాత మార్చుకునే అవకాశం'. నవదీప్ నాలుగు సీల్డ్ కార్డ్స్ పెట్టగా, అందులో నేరుగా కంటెస్టెంట్ అయ్యే అవకాశం లేదా ఇంటికి వెళ్లే అవకాశం ఉన్నాయి. ఆ సీల్డ్ కవర్లలో ఏముందో ఎవరికీ తెలియదు. ఈ టాస్క్ చేయడానికి వెంకటేష్తో పాటు హేమంత్ సిద్ధమయ్యారు. ఇద్దరికీ ఒకే రకమైన కార్డ్ రావడంతో నిర్వాహకులు వారికి మరో టాస్క్ పెట్టారు. అందులో హేమంత్ గెలవడంతో కంటెస్టెంట్గా నిలబడగా, వెంకటేష్ ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు.
ఫైనల్గా నలుగురు కంటెస్టెంట్లుగా మారి చివరి పోటీకి సిద్ధమయ్యారు. అగ్నిపరీక్ష సీజన్ 2లో రెండో రౌండ్ ఇంకా కొనసాగబోతోంది. రానున్న రోజుల్లో సామాన్యులు ఇంకెంత కఠినమైన టాస్క్లను ఎదుర్కోబోతున్నారో చూడాలి.