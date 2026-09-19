Vishal Injured: 'పురుషన్' షూటింగ్లో విశాల్కు గాయం.. ఆగిపోయిన చిత్రీకరణ!
సుందర్ సి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'పురుషన్' సినిమా షూటింగ్లో హీరో విశాల్ అనుకోకుండా గాయపడ్డారు. దీంతో చిత్రబృందం షూటింగ్ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది.
విశాల్ - సుందర్ సి కాంబో
యాక్షన్ సినిమాలతో దూసుకుపోతున్న హీరో విశాల్.. ఇప్పుడు వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ సుందర్ సి దర్శకత్వంలో 'పురుషన్' అనే సినిమా చేస్తున్నారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో గతంలో 'మదగజరాజ', 'ఆంబళ', 'యాక్షన్' లాంటి సినిమాలు వచ్చాయి. దీంతో ఈ కొత్త సినిమాపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
విశాల్కు జోడీగా తమన్నా
ఈ సినిమాలో విశాల్ సరసన స్టార్ హీరోయిన్ తమన్నా నటిస్తున్నారు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో వరుస సినిమాలు చేస్తున్న తమన్నా.. ఇందులో ఒక కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అలాగే, స్టార్ కమెడియన్ యోగి బాబు కూడా ఒక ముఖ్యమైన రోల్ చేస్తున్నారు. సుందర్ సి సినిమాల్లో కామెడీకి పెద్ద పీట వేస్తారు కాబట్టి, విశాల్ - తమన్నా - యోగి బాబు కాంబో ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్విస్తుందని అంతా ఆశిస్తున్నారు.
మళ్లీ కలిసిన సుందర్ సి, హిప్ హాప్ ఆది
'పురుషన్' సినిమాకు హిప్ హాప్ ఆది సంగీతం అందిస్తున్నారు. గతంలో సుందర్ సి తీసిన 'ఆంబళ' సినిమాకు కూడా ఆదినే మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు వీళ్లిద్దరూ మళ్లీ కలవడంతో పాటలు, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్పై ఆసక్తి పెరిగింది. యాక్షన్, కామెడీ, రొమాన్స్ లాంటి కమర్షియల్ హంగులతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. విశాల్కు తెలుగులో కూడా మంచి మార్కెట్ ఉండటంతో, ఈ చిత్రాన్ని ఒకేసారి తమిళ, తెలుగు భాషల్లో రూపొందిస్తున్నారు.
షూటింగ్లో విశాల్కు గాయం
ఇదిలా ఉంటే, 'పురుషన్' సినిమా షూటింగ్లో విశాల్ మోకాలికి గాయమైనట్లు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, ఈ గాయం ఎంత తీవ్రమైనది అనే దానిపై చిత్రబృందం ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అలాగే షూటింగ్ ఆపేశారా, తదుపరి షెడ్యూల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, విశాల్ మళ్లీ ఎప్పుడు సెట్స్లో అడుగుపెడతారు అనే విషయాలపై కూడా ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు.
'పురుషన్'పై పెరుగుతున్న అంచనాలు
విశాల్ త్వరగా కోలుకుని మళ్లీ షూటింగ్లో పాల్గొనాలని ఆయన అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. త్వరలోనే సినిమా టీజర్, ఇతర అప్డేట్స్ వస్తాయని ఎదురుచూస్తున్న టైమ్లో.. ఇలా గాయం వార్త రావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. విశాల్ తిరిగి రాగానే, ప్లాన్ చేసిన ప్రకారం యాక్షన్, ఫైట్ సీన్స్ షూటింగ్ మళ్లీ మొదలవుతుందని సమాచారం.