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- Maharaja Hollywood Remake: హాలీవుడ్కు మహారాజ.. ఆస్కార్ నటుడితో నటించాలనుందన్న విజయ్ సేతుపతి.. పార్ట్ 3 అప్డేట్
Maharaja Hollywood Remake: హాలీవుడ్కు మహారాజ.. ఆస్కార్ నటుడితో నటించాలనుందన్న విజయ్ సేతుపతి.. పార్ట్ 3 అప్డేట్
Maharaja Hollywood Remake: విజయ్ సేతుపతి నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ 'మహారాజ' హాలీవుడ్లో రీమేక్ కాబోతోంది. ఇందులో ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడు మాథ్యూ మెక్కానహే హీరోగా నటించనున్నారని విజయ్ సేతుపతి స్వయంగా ప్రకటించారు.
హాలీవుడ్లో మహారాజ రీమేక్ - విజయ్ సేతుపతి
విజయ్ సేతుపతి 50వ సినిమాగా వచ్చిన 'మహారాజ' బాక్సాఫీస్ దగ్గర భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పుడు ఈ సినిమా హాలీవుడ్లో రీమేక్ కాబోతోంది. అలాగే 'మహారాజ 2' కథ కూడా సిద్ధమైందని విజయ్ సేతుపతి అఫీషియల్గా చెప్పారు. చెన్నైలో జరిగిన 'పత్తా' సినిమా ఈవెంట్లో పాల్గొన్న ఆయన, మహారాజ సినిమాకు సంబంధించిన ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు.
అద్భుతంగా వచ్చిన 'మహారాజ 2' కథ
`మహారాజ` మూవీ డైరెక్టర్ నిత్తిలన్ స్వామినాథన్ గురించి విజయ్ సేతుపతి మాట్లాడుతూ.. `నిత్తిలన్ చాలా గొప్ప దర్శకుడు. రీసెంట్గా ఆయన నాకు మహారాజ 2 కథ చెప్పారు. అది చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. మహారాజ మొదటి భాగం రిలీజ్ కాకముందు కొంతమందికి సినిమాపై పూర్తి నమ్మకం లేదు. కానీ నాకు మాత్రం మొదటి నుంచి ఈ సినిమాపై గట్టి నమ్మకం ఉంది` అని ఆయన చెప్పారు.
హాలీవుడ్ రీమేక్లో మాథ్యూ మెక్కానహే
సినిమా ఇంటర్నేషనల్ రీమేక్ రైట్స్ గురించి విజయ్ సేతుపతి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు చెప్పారు. `రీసెంట్గా ప్రొడ్యూసర్ నాకు ఫోన్ చేసి, మహారాజ రీమేక్ రైట్స్ హాలీవుడ్కు అమ్మేశామని చెప్పారు. అక్కడ హీరో ఎవరు అని నేను అడగ్గా.. ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడు మాథ్యూ మెక్కానహే నటిస్తున్నారని ఆయన చెప్పారు. వెంటనే నేను ప్రొడ్యూసర్తో సరదాగా.. మీకు ఒక సినిమా ఫ్రీగా చేసి పెడతాను, ఆ హాలీవుడ్ సినిమాలో నాకు కనీసం ఒక చిన్న రోల్ అయినా ఇప్పించండి, నేను అక్కడికి వెళ్లాలనుకుంటున్నాను అని అడిగాను. హాలీవుడ్ సినిమాలో నటించాలనే కోరిక నాకు ఎప్పటినుంచో ఉంది. నా సినిమా హాలీవుడ్ స్థాయికి వెళ్లడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది` అని ఆయన ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఒక తమిళ సినిమా హాలీవుడ్ స్టార్తో రీమేక్ కానుండటం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.