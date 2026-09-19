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- Anti Hero Roles: ఒకే సినిమాలో హీరో అండ్ విలన్.. ప్రభాస్ నుంచి సూర్య వరకు, ఇలా నటించడం వీళ్ళకే సాధ్యం
Anti Hero Roles: ఒకే సినిమాలో హీరో అండ్ విలన్.. ప్రభాస్ నుంచి సూర్య వరకు, ఇలా నటించడం వీళ్ళకే సాధ్యం
చాలా మంది స్టార్స్ తమ సినిమాల్లో యాంటీ హీరోగా కూడా నటించారు. అలా యాంటీ హీరోగా నటించి కెరీర్ బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన నటులు, వాళ్ళ సినిమాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Anti-Hero Roles
చాలా మంది హీరోలు తమ చిత్రాల్లో పాజిటివ్ రోల్ తో పాటు నెగిటివ్ రోల్ లో కూడా నటించారు. ప్రభాస్, సూర్య, గోపీచంద్ లాంటి స్టార్లు హీరో పాత్రతో పాటు విలన్ పాత్రలో కూడా నటించి అభిమానులని మెప్పించారు. ఆ సినిమాల్లో హీరో పాత్రల కంటే విలన్ పాత్రలే ఇంకా ఎక్కువగా హైలైట్ అయ్యాయి. ఆ సినిమాల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
బిల్లా
ప్రభాస్ తన కెరీర్ లో బెస్ట్ స్టైలిష్ ఫెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన మూవీ ఇది. మెహర్ రమేష్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో ప్రభాస్ పాజిటివ్ రోల్ తో పాటు నెగిటివ్ రోల్ లో కూడా అదరగొట్టారు. ప్రభాస్ నెగిటివ్ గా నటించిన బిల్లా పాత్ర ఈ సినిమాకి హైలైట్.
24
సూర్య తన కెరీర్ బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన సినిమాల్లో 24 ఒకటి. ఈ మూవీలో హీరోగా విలన్ గా సూర్య చూపించిన వేరియేషన్స్ నెవర్ బిఫోర్ అనే చెప్పాలి. టైం ట్రావెల్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ టెక్నికల్ గా బ్రిలియంట్ గా ఉంటుంది.
గౌతమ్ నంద
గోపీచంద్, సంపత్ నంది కాంబోలో తెరకెక్కిన చిత్రం ఇది. ఈ మూవీలో గోపీచంద్ హీరోగా, విలన్ గా డ్యూయెల్ రోల్ లో అదరగొట్టారు. గోపీచంద్ నటన చాలా బావుంటుంది.
రోబో
సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ ఈ మూవీలో సైంటిస్ట్ గా, రోబో విలన్ గా నటించారు. రోబో పాత్రలో రజినీ డైలాగులు, పెర్ఫార్మెన్స్ పీక్స్ అంతే.
ఇంకొక్కడు
హీరో విక్రమ్ నటన గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఎలాంటి పాత్రలో అయినా విక్రమ్ పరకాయ ప్రవేశం చేసి నటిస్తారు. ఇంకొక్కడు సినిమలో హీరోగా నటిస్తూనే విచిత్రమైన విలన్ గా కూడా మెప్పించారు.
జై లవకుశ
యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ త్రిపాత్రాభినయం చేసిన జై లవకుశ చిత్రం బాబీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. ఈ మూవీలో తారక్ నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో, నత్తితో నట విశ్వరూపం ప్రదర్శించారు.