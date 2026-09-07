Gold Price Crash: పాతాళానికి పసిడి ధరలు, కుప్పకూలిన వెండి.. ఇంకా ఎంత తగ్గుతాయో తెలుసా?
Gold Price crash: బంగారం కొనాలనుకుంటున్న వారికి మార్కెట్ కాస్త ఊరటనిచ్చింది. కొంతకాలంగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్న పసిడి ధరలు..మరోసారి దిగొచ్చాయి. వారం ప్రారంభంలోనే బంగారం, వెండి రేట్లు స్వల్పంగా తగ్గడం కొనుగోలుదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
పసిడి ధరలకు బ్రేక్
బంగారం ధరలు కొంతకాలంగా తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో మారుతున్న ఆర్థిక పరిస్థితులు, డాలర్ విలువలో కదలికలు, అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లపై కొనసాగుతున్న అనిశ్చితి పసిడి మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వారం ప్రారంభంలోనే దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.650 మేర దిగివచ్చింది. 22 క్యారెట్ల రేటు రూ.600, 18 క్యారెట్ల ధర రూ.490 మేర తగ్గింది.
రూ.1,52,860కు చేరిన బంగారం
హైదరాబాద్ మార్కెట్ను పరిశీలిస్తే.. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,52,860గా నమోదైంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి రూ.1,40,122 వద్ద ఉంది. వెండి ధర కిలోకు రూ.2,36,520గా కొనసాగుతోంది. ముంబైలో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,52,640, 22 క్యారెట్లు రూ.1,39,920గా ఉండగా.. బెంగళూరులో ఇవి వరుసగా రూ.1,52,760, రూ.1,40,030గా నమోదయ్యాయి. చెన్నైలో 24 క్యారెట్ల రేటు రూ.1,53,060, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,40,305గా ఉంది.
చల్లారని యుద్ధ మంటలు
అంతర్జాతీయ పరిణామాలు కూడా బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా డాలర్ బలపడటం వల్ల గోల్డ్ ధరల్లో కొంత బలహీనత కనిపిస్తోంది. అమెరికా ఉపాధి రంగానికి సంబంధించిన తాజా గణాంకాలు వెలువడిన నేపథ్యంలో మార్కెట్లు ఫెడరల్ రిజర్వ్ తదుపరి నిర్ణయాలపై అంచనాలు వేసుకుంటున్నాయి. వడ్డీ రేట్ల విషయంలో స్పష్టత లేకపోవడం కూడా బంగారం ధరల్లో ఊగిసలాటకు కారణమవుతోంది. అదే సమయంలో అమెరికా-ఇరాన్ చుట్టూ కొనసాగుతున్న భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలను కూడా మార్కెట్లు నిశితంగా గమనిస్తున్నాయి.
రానున్న రోజుల్లో గోల్డ్ రేట్లలో మళ్లీ మార్పులు
వరుసగా కొద్ది రోజులుగా పసిడి ధరలు తగ్గుతుండటంతో కొనుగోలుదారుల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్నవారు మరింత తగ్గుదల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేసే అంతర్జాతీయ అంశాలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుండటంతో ఈ పతనం ఎంతకాలం కొనసాగుతుందనేది చెప్పడం కష్టం. డాలర్ కదలికలు, ఫెడ్ నిర్ణయాలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొనే భౌగోళిక పరిస్థితుల ఆధారంగా రానున్న రోజుల్లో గోల్డ్ రేట్లలో మళ్లీ మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది.