Jio: అసలు కథ ముందుంది.. జీవితాలను మార్చేయబోతున్న జియో డిజిటల్ పేటెంట్స్
Jio: ఇప్పటివరకు ఇంటర్నెట్ అంటే మనుషులు ఒకరితో ఒకరు కనెక్ట్ అయ్యే వ్యవస్థగా భావించేవాళ్లం. కానీ రాబోయే రోజుల్లో మనుషులతో పాటు మన చుట్టూ ఉన్న వస్తువులు కూడా ఇంటర్నెట్లో భాగం కానున్నాయి. జియో పేటెంట్ పోర్ట్ఫోలియోను పరిశీలిస్తే ఈ విషయం అర్థమవుతుంది.
అనేక విభాగాల్లో పరిశోధనలు
జియో IoT, AI, కంప్యూటర్ విజన్, ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్, డిజిటల్ ట్విన్స్, స్మార్ట్ లేబుల్స్, కనెక్టెడ్ డివైజెస్, EV టెక్నాలజీ వంటి అనేక విభాగాల్లో సంస్థ పరిశోధనలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 6,817 పేటెంట్ అప్లికేషన్ల వెనుక కేవలం టెలికాం రంగం మాత్రమే కాకుండా ఒక పెద్ద డిజిటల్ ఎకోసిస్టమ్ను నిర్మించాలనే దిశ కనిపిస్తోంది.
పార్సెల్కు కూడా డిజిటల్ గుర్తింపు.. ట్రాకింగ్ మరింత స్మార్ట్గా
ఆన్లైన్ షాపింగ్ పెరిగిన కొద్దీ పార్సెల్ ట్రాకింగ్ ప్రాధాన్యం కూడా పెరిగింది. ఒక పార్సెల్ గిడ్డంగి నుంచి బయలుదేరిన తర్వాత ట్రక్, వివిధ హబ్లు, చివరకు డెలివరీ పాయింట్కి చేరుతుంది. ఈ ప్రయాణంలో ట్రాకింగ్ డివైజ్ పాడైతే దాని కదలికను ట్రాక్ చేయడం కష్టమవుతుంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించే విధంగా Jioకి స్మార్ట్ లేబుల్ ట్రాకింగ్పై పేటెంట్ గ్రాంట్ ఉంది. పార్సెల్కు అమర్చిన ట్రాకింగ్ లేబుల్ దెబ్బతిన్నప్పుడు దాని స్థానంలో మరో లేబుల్ పెట్టినా, పాత సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిఫయర్ను కొత్త లేబుల్కు బదిలీ చేసి ట్రాకింగ్ కొనసాగించే విధానం ఇందులో ఉంది. సాధారణంగా చూస్తే ఇది చిన్న టెక్నాలజీ మార్పులా అనిపించవచ్చు. కానీ భారీ ఈ-కామర్స్ మార్కెట్లో దీని ఉపయోగం ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. పార్సెల్కు ఒక స్థిరమైన డిజిటల్ గుర్తింపు ఉంటే, ప్రయాణంలో ట్రాకింగ్ పరికరం మారినా వస్తువు ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ గుర్తించవచ్చు. అంటే భవిష్యత్తులో మనం కొనుగోలు చేసే వస్తువులకు కూడా ఒక రకమైన డిజిటల్ ఐడెంటిటీ ఉండే అవకాశం ఉంది.
షాపింగ్లో క్యాషియర్ అవసరం తగ్గుతుందా?
రిటైల్ రంగంలో కూడా Jio పేటెంట్ పోర్ట్ఫోలియో ఆసక్తికరమైన టెక్నాలజీలను చూపిస్తోంది. 3D కంప్యూటర్ విజన్ ఆధారంగా పనిచేసే సెల్ఫ్ సర్వీస్ చెక్అవుట్ టెక్నాలజీ ఇందులో ఒకటి. RGB-D సెన్సర్ల సాయంతో దుకాణాల్లో ఉత్పత్తులను గుర్తించి ఆటోమేటిక్గా చెక్అవుట్ చేసే విధానం ఇందులో ఉంది.
దీన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే.. మీరు ఒక షాపులోకి వెళ్లి కావాల్సిన వస్తువును షెల్ఫ్ నుంచి తీసుకున్నారని అనుకుందాం. అక్కడ ఉన్న కెమెరాలు, సెన్సర్లు ఆ వస్తువు ఏదో గుర్తిస్తాయి. మీరు తీసుకున్న వస్తువు మీ డిజిటల్ బాస్కెట్లో చేరుతుంది. చివర్లో చెక్అవుట్ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. దీంతో ప్రతి వస్తువును విడిగా స్కాన్ చేయాల్సిన అవసరం తగ్గవచ్చు. చెక్అవుట్ కౌంటర్ల దగ్గర క్యూలు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది. భవిష్యత్తులో కంప్యూటర్ విజన్, AI, డిజిటల్ పేమెంట్స్, రిటైల్ టెక్నాలజీలు కలిస్తే చిన్న దుకాణాల స్థాయిలో కూడా ఆటోమేటెడ్ షాపింగ్ అనుభవం అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
డిజిటల్ ట్విన్ అంటే ఏంటి? ఫ్యాక్టరీల్లో మార్పులు ఎలా వస్తాయి?
Jio పేటెంట్లలో కనిపించే మరో ఆసక్తికరమైన టెక్నాలజీ డిజిటల్ ట్విన్ సాధారణంగా చెప్పాలంటే నిజ జీవితంలో ఉన్న ఒక వస్తువు లేదా వ్యవస్థకు కంప్యూటర్లో తయారు చేసే డిజిటల్ రూపమే డిజిటల్ ట్విన్. ఉదాహరణకు ఒక ఫ్యాక్టరీలో భారీ యంత్రం ఉందనుకుందాం. ఆ యంత్రం పనితీరును సాఫ్ట్వేర్లో డిజిటల్గా రూపొందిస్తే, వివిధ పరిస్థితుల్లో అది ఎలా పనిచేస్తుందో ముందుగానే అంచనా వేయవచ్చు.
Jioకి రిటైల్ ఉత్పత్తుల కోసం 3D విజన్, సింథటిక్ డేటా, ఫొటోరియలిస్టిక్ చిత్రాలు, డిజిటల్ ట్విన్ తయారీ, ఆటోమేటెడ్ అనోటేషన్లకు సంబంధించిన పేటెంట్ గ్రాంట్ 2026 సెప్టెంబర్ 1న వచ్చింది. అలాగే ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెస్ యూనిట్కు డిజిటల్ ట్విన్ రూపొందించి, న్యూరల్ నెట్వర్క్ల ఆధారంగా ఆప్టిమైజేషన్ చేసే టెక్నాలజీపై కూడా పేటెంట్ అప్లికేషన్ ఉంది.
దీని ఉపయోగం ఫ్యాక్టరీల్లో చాలా కీలకం కావచ్చు. ఒక యంత్రం పాడైన తర్వాత ఉత్పత్తి నిలిపివేయడం వల్ల భారీ నష్టం వస్తుంది. అదే సెన్సర్ల నుంచి వచ్చే డేటాను AI విశ్లేషించి, ఒక భాగం త్వరలో పనిచేయకపోవచ్చని ముందే గుర్తిస్తే.. నిర్వహణ పనులను ముందుగానే చేయవచ్చు. అంటే భవిష్యత్తులో సెన్సర్ → నెట్వర్క్ → ఎడ్జ్ AI → నిర్ణయం అనే పూర్తి వ్యవస్థతో ఫ్యాక్టరీలు మరింత తెలివిగా పనిచేసే అవకాశం ఉంది.
EVలు, వ్యవసాయం, ఆరోగ్య రంగాల్లో పెను విప్లవం
ఈ టెక్నాలజీ ఫ్యాక్టరీలకే పరిమితం కాదు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లోనూ AI ఆధారిత వ్యవస్థలు ఉపయోగించే దిశగా Jio పరిశోధనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఫ్యూయల్-సెల్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల పనితీరును మెరుగుపరిచే టెక్నాలజీపై Jio పేటెంట్ అప్లికేషన్ ఉంది. వాహనంలోని సెన్సర్ల నుంచి డేటా తీసుకుని, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రధాన, ద్వితీయ పవర్ సోర్సుల మధ్య AI సాయంతో మార్పు చేయడం, భాగాల వైఫల్యాన్ని ముందుగానే అంచనా వేయడం, ఇంధన సామర్థ్యాన్ని పెంచడం, వాహనం నిలిచిపోయే సమయాన్ని తగ్గించడం వంటి అంశాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఇదే విధానం స్మార్ట్ విద్యుత్ మీటర్లు, నీటి మీటర్లు, వ్యవసాయ సెన్సర్లు, కోల్డ్-చైన్ లాజిస్టిక్స్ వంటి రంగాల్లోనూ ఉపయోగపడవచ్చు.
ఒక రైతు పొలంలో మట్టిలో తేమను కొలిచే సెన్సర్ ఉందనుకుందాం. ఆ డేటా నెట్వర్క్ ద్వారా ఎడ్జ్ సిస్టమ్కు చేరుతుంది. AI నీటి అవసరాన్ని అంచనా వేస్తుంది. ఆ తర్వాత స్మార్ట్ పంప్ అవసరమైనంత నీటిని విడుదల చేయవచ్చు. రైతుకు స్థానిక భాషలో సమాచారం కూడా అందించవచ్చు. ఆరోగ్య రంగంలో ధరించగలిగే డివైజ్ల ద్వారా ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన డేటాను సేకరించి, AI ఆధారంగా వ్యక్తిగత డిజిటల్ మోడల్ రూపొందించే టెక్నాలజీ కూడా Jio పేటెంట్ రికార్డుల్లో కనిపిస్తోంది. అయితే ఇలాంటి ఆరోగ్య డేటా వినియోగంలో గోప్యత, భద్రత, వినియోగదారుడి అనుమతి వంటి అంశాలు అత్యంత కీలకం.
మొత్తం 6,817 పేటెంట్లు.. దీని వెనుక అసలు లక్ష్యం ఇదేనా?
ఒక టెలికాం కంపెనీ వేల సంఖ్యలో పేటెంట్ అప్లికేషన్లు ఎందుకు ఫైల్ చేస్తుంది? 5G కోసం మాత్రమే అని చెప్పడం సరిపోదు. Jio పేటెంట్ పోర్ట్ఫోలియోలో 5G, 6Gతో పాటు AI, IoT, బ్లాక్చెయిన్, కంప్యూటర్ విజన్, ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్, డిజిటల్ ట్విన్స్, మీడియా ఇంటెలిజెన్స్, ప్రాంతీయ భాషా వ్యవస్థలు, హెల్త్కేర్, రిటైల్, EVలు, ఐడెంటిటీ వంటి అనేక విభాగాలు కనిపిస్తున్నాయి. Jio అధికారిక టెక్నాలజీ ఎకోసిస్టమ్లో IoT, క్లౌడ్, ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్, AI/ML, రోబోటిక్స్, డ్రోన్లు, కంప్యూటర్ విజన్ వంటి విభాగాలు ఉన్నాయి. మరోవైపు హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, మీడియా, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, రిటైల్, అగ్రికల్చర్, స్మార్ట్ సిటీస్ వంటి రంగాల్లోనూ డిజిటల్ సేవలను అనుసంధానించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
సామాన్యుడి జీవితంలో ఏం మారొచ్చు?
భవిష్యత్తులో ఒక కుటుంబం ఇంట్లో స్మార్ట్ డివైజ్లు, పిల్లలకు AI ఆధారిత విద్య, ప్రాంతీయ భాషలో డిజిటల్ సేవలు, రైతులకు IoT (ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్) ఆధారిత వ్యవసాయ సమాచారం, కనెక్టెడ్ హెల్త్కేర్, చిన్న దుకాణాలకు డిజిటల్ కామర్స్, స్థానిక వార్తలకు వ్యక్తిగతీకరించిన ఫీడ్, వాహనాలకు కనెక్టెడ్ సేవలు అందుబాటులోకి రావచ్చు. ఈ సేవలన్నింటినీ కలిపే కనిపించని పొర కనెక్టివిటీ + క్లౌడ్ + AI + డేటా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్.
అయితే ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. పేటెంట్ వచ్చిందంటే ఆ టెక్నాలజీ వెంటనే మార్కెట్లోకి వస్తుందని కాదు. ఒక టెక్నాలజీని వాణిజ్యపరంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలంటే ఖర్చు, నియంత్రణలు, భద్రత, విశ్వసనీయత, మార్కెట్ అవసరం, గోప్యత, సైబర్ సెక్యూరిటీ వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
అందుకే 6,817 పేటెంట్లను కేవలం ఒక సంఖ్యగా చూడటం కంటే.. భవిష్యత్తులో భారతదేశంలో ఇంటర్నెట్ ఎలా మారబోతోందో సూచించే టెక్నాలజీ సంకేతాలుగా చూడవచ్చు. ప్రస్తుతం జియో చౌకైన ఇంటర్నెట్ను సామాన్యుడి చేతిలోకి తీసుకొచ్చింది. ఇక తదుపరి దశలో అదే ఇంటర్నెట్ మరింత తెలివిగా, వ్యక్తిగతంగా, ప్రాంతీయ భాషలను అర్థం చేసుకునేలా, వస్తువులతో మాట్లాడేలా, AIతో కలిసి పనిచేసేలా మారితే.. మారేది కేవలం ఒక టెలికాం నెట్వర్క్ కాదు. భారత్లో మనం టెక్నాలజీని ఉపయోగించే విధానమే మారవచ్చు.