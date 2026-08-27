Gold Price Crash: బంగారం ధరలపై దిగుమతి సుంకం ఎఫెక్ట్...దిగొచ్చిన పసిడి
Gold Price Crash: బంగారం ధరలు సామాన్యులకు షాక్ ఇస్తున్న వేళ.. ఇప్పుడు కాస్త ఊరటనిస్తున్నాయి. పసిడి ధరల్లో తగ్గుదల నమోదైంది. కేంద్రం బంగారం, వెండిపై దిగుమతి సుంకం తగ్గించే అంశం పరిశీలిస్తున్నట్లు వస్తున్న వార్తలు ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.
పసిడి ప్రియులకు స్వల్ప ఊరట
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పరిణామాలు, అమెరికా డాలర్ విలువలో మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్ వంటి అంశాల ప్రభావంతో బంగారం ధరల్లో తరచూ హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల భారీగా పెరిగిన పసిడి ధరలు ఇప్పుడు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. గురువారం కూడా బంగారం ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల నమోదైంది. దీంతో అధిక ధరలతో ఇబ్బంది పడుతున్న కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట లభించింది.
దిగొచ్చిన పసిడి
హైదరాబాద్, విజయవాడ మార్కెట్లలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,62,980గా ఉంది. నిన్నటితో పోలిస్తే రూ.770 తగ్గింది. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,49,400గా నమోదైంది. ఇది నిన్నటి ధరతో పోలిస్తే రూ.700 తగ్గింది. అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు, డాలర్ విలువ, కేంద్ర బ్యాంకుల బంగారం కొనుగోళ్లు వంటి అంశాలు ప్రస్తుతం పసిడి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
దిగుమతి సుంకం తగ్గనుందా?
ఇదిలా ఉంటే.. దేశీయంగా బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేసే మరో కీలక అంశం తెరపైకి వచ్చింది. బంగారం, వెండిపై ప్రస్తుతం 15 శాతంగా ఉన్న దిగుమతి సుంకాన్ని తగ్గించే అంశాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. బులియన్ వ్యాపారులు, ఆభరణాల తయారీదారులు ఈ సుంకాన్ని తిరిగి 6 శాతానికి తగ్గించాలని కోరుతున్నారు. అధిక సుంకాల కారణంగా అధికారిక దిగుమతులు ఖరీదవుతున్నాయని, దీంతో అక్రమ మార్గాల్లో బంగారం దేశంలోకి వచ్చే అవకాశం పెరుగుతోందని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. సుంకాన్ని తగ్గిస్తే అక్రమ రవాణాకు ప్రోత్సాహం తగ్గుతుందని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఒకవేళ కేంద్రం దిగుమతి సుంకాన్ని తగ్గిస్తే దేశీయంగా బంగారం ధరలకు మరింత ఊరట లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే ధరలు ఎంత మేరకు తగ్గుతాయనేది అంతర్జాతీయ బంగారం ధర, రూపాయి-డాలర్ మారకం విలువ, అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయాలు వంటి ఇతర అంశాలపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,62,980 వద్ద ఉన్న నేపథ్యంలో.. రాబోయే రోజుల్లో అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో పాటు కేంద్రం తీసుకునే నిర్ణయంపై మార్కెట్ వర్గాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.