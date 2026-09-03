గుడ్డు పెంకును తొలగించే స్మార్ట్ కిచెన్ టూల్.. ఎలా పనిచేస్తుంది? ధర ఎంతంటే.?
Egg Shell Opener: ఉడికించిన గుడ్లను తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిదని తెలిసిందే. అయితే కొందరు గుడ్డు పెంకును తీయడానికి ఇబ్బందిపడుతుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే అమెజాన్లో ఎగ్ షెల్ ఓపెనర్ పేరుతో ఓ ప్రొడక్ట్ అందుబాటులో ఉంది.
గుడ్డు పెంకును సులభంగా తొలగించవచ్చు
ఈ ఎగ్ షెల్ ఓపెనర్ ప్రధానంగా ఉడికించిన గుడ్ల పెంకును సులభంగా తొలగించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. సాధారణంగా చేతులతో పెంకును తొలగించే సమయంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా పెంకు విరిగిపోతుంది. దీంతో సమయం ఎక్కువ పడుతుంది. ఈ టూల్లో గుడ్డును ఉంచి ఉపయోగించడం ద్వారా పెంకును త్వరగా వదులుగా చేసుకోవచ్చు.
ఈ ప్రొడక్ట్ను ఎలా ఉపయోగించాలి?
దీన్ని ఉపయోగించడం చాలా సింపుల్. ముందుగా ఉడికించిన గుడ్డును ఈ టూల్లో ఉంచాలి. ఆ తర్వాత మూతను సరిగ్గా పెట్టి మెల్లగా షేక్ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల గుడ్డు పెంకు పగిలి వదులవుతుంది. అనంతరం గుడ్డును బయటకు తీసి పెంకును సులభంగా తొలగించవచ్చు. ఎక్కువ శ్రమ లేకుండా గుడ్లను పీల్ చేసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
రోజువారీ ఉపయోగానికి బలమైన డిజైన్
ఈ ఎగ్ పీలర్ను పాలీప్రొపిలిన్ మెటీరియల్తో తయారు చేశారు. కేవలం 50 గ్రాముల బరువు మాత్రమే ఉండటంతో చేతిలో పట్టుకోవడం సులభంగా ఉంటుంది. ఎర్గోనామిక్ డిజైన్ కారణంగా సౌకర్యవంతంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ప్లాస్టిక్ బ్లేడ్తో రూపొందించిన ఈ టూల్ను రోజువారీ కిచెన్ అవసరాలకు ఉపయోగించవచ్చు.
మీల్ ప్రిపరేషన్కు చాలా ఉపయోగకరం
జిమ్కు వెళ్లేవారు, ఫిట్నెస్పై శ్రద్ధ పెట్టేవారు, ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకునేవారు తరచూ ఉడికించిన గుడ్లను ఆహారంలో తీసుకుంటుంటారు. ఒకేసారి చాలా గుడ్లను ఉడికించి వాటిని పీల్ చేయాల్సి వస్తే ఈ టూల్ ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా ఉదయం హడావుడిలో బ్రేక్ఫాస్ట్ సిద్ధం చేసుకునే వారికి సమయాన్ని ఆదా చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
క్యాంపింగ్, పిక్నిక్లకు కూడా తీసుకెళ్లొచ్చు
ఈ Egg Shell Opener పరిమాణంలో చిన్నగా, బరువు తక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో కిచెన్లో ఎక్కువ స్థలం అవసరం ఉండదు. ప్రయాణాలు, పిక్నిక్లు, క్యాంపింగ్ వంటి సందర్భాల్లో కూడా సులభంగా వెంట తీసుకెళ్లవచ్చు. ఇంట్లోనే కాకుండా బయట కూడా ఉడికించిన గుడ్లను తినే వారికి ఇది ఒక ఉపయోగకరమైన కిచెన్ గాడ్జెట్గా ఉంటుంది. xinxingin బ్రాండ్కు చెందిన ఈ Egg Shell Opener ప్రస్తుతం అమెజాన్లో రూ.459 ధరకు అందుబాటులో ఉంది. ఉడికించిన గుడ్ల పెంకును సులభంగా తొలగించుకోవాలనుకునే వారికి, ముఖ్యంగా రెగ్యులర్గా ఎగ్స్ తినేవారికి ఈ చిన్న కిచెన్ టూల్ ఉపయోగకరంగా ఉండొచ్చు.