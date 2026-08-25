Gold Price Crash: బంగారం ధరలో ఊహించని ట్విస్ట్.. కుప్పకూలిన పసిడి రేటు..కానీ!
Gold Price Crash: దేశంలో బంగారం ధరలు పెరుగుతూ వస్తున్న వేళ.. మంగళవారం కాస్త ఊరటనిచ్చే పరిణామం చోటుచేసుకుంది. దేశీయ మార్కెట్లో పసిడి రేట్లు స్వల్పంగా తగ్గాయి. తగ్గుదల నామమాత్రంగానే ఉండటంతో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి పెద్దగా ఊరట లభించలేదు.
పెరిగింది కానీ...
ఇవాళ బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. అయినా పెద్ద ప్రయోజనం లేదు. ఎందుకంటే తగ్గింది ఏ రూ.వెయ్యో, రూ.2వేలో కాదు...రూ.200 తగ్గింది. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఇప్పటికీ రూ.1.63 లక్షల పైమాటే పలుకుతోంది. దేశీయ మార్కెట్లో మంగళవారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,63,750గా నమోదైంది. సోమవారం రేటుతో పోలిస్తే రూ.220 తగ్గింది. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,50,100గా ఉంది. ఇది రూ.200 తగ్గింది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా రూ.120 తగ్గి రూ.1,22,810 వద్ద కొనసాగుతోంది.
హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు
హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,63,750గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,50,100, 18 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,22,810గా నమోదైంది. చెన్నైలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి రూ.1,63,750గా ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,50,100, 18 క్యారెట్ల ధర రూ.1,27,800గా ఉంది. ముంబైలో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,63,750, 22 క్యారెట్లు రూ.1,50,100, 18 క్యారెట్లు రూ.1,22,810గా కొనసాగుతున్నాయి.
అమెరికా మరిన్ని ఆంక్షలు
అంతర్జాతీయ పరిణామాలు బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఇరాన్ను ఆర్థికంగా ఒంటరిచేయాలనే ఉద్దేశంతో అమెరికా తాజాగా మరిన్ని ఆంక్షలను ప్రకటించింది. టెహ్రాన్తో ఆర్థిక సంబంధాలు కొనసాగించే దేశాలు, సంస్థలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ హెచ్చరించారు. అమెరికా ఆంక్షలను ఇరాన్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. తమపై వచ్చే ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనేందుకు రెండేళ్ల ప్రణాళిక సిద్ధంగా ఉందని ఇరాన్ ఆర్థిక మంత్రి అలీ మదానీజాదేహ్ తెలిపారు. అమెరికా విధించిన తాజా ఆంక్షలు తమ దేశాన్ని లొంగదీయలేవని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ గాలిబఫ్ కూడా అమెరికా చర్యలపై స్పందించారు. తమ దేశంతో వాణిజ్య సంబంధాలను కొనసాగిస్తున్న భాగస్వాములు అమెరికా ఒత్తిడికి తలొగ్గరని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్కు అంతర్జాతీయ వాణిజ్య సంబంధాలను తెంచే స్థాయిలో అమెరికా లేదని వ్యాఖ్యానించారు.
బంగారంపై అంతర్జాతీయ ప్రభావం
ప్రస్తుతం బంగారం ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించినప్పటికీ.. అంతర్జాతీయంగా భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు కొనసాగితే పసిడికి డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పరిస్థితులు మరింత తీవ్రతరం అయితే పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మొగ్గు చూపవచ్చు. దీంతో ప్రస్తుత తగ్గుదల తాత్కాలికమేనా? లేక మరింత కరెక్షన్ కొనసాగుతుందా? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. కొనుగోలుదారులు మాత్రం ధరలు మరింత తగ్గుతాయేమోనని ఎదురుచూస్తున్నారు.