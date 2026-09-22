Low Investment Business: ఇంటి నుంచే సంపాదించాలనుకుంటున్నారా? 7 హోం బిజినెస్ ఐడియాస్
Home Business Ideas: ఉద్యోగం చేయకుండా ఇంటి నుంచే సంపాదించాలని చాలామంది అనుకుంటారు. ముఖ్యంగా తక్కువ పెట్టుబడితో మొదలుపెట్టి, క్రమంగా వ్యాపారాన్ని పెంచుకోవాలని చూస్తారు. అలాంటి వారికి ఇంటి నుంచే స్టార్ట్ చేసేలా ఈ చిన్న బిజినెస్ ఐడియాస్ ట్రై చేయండి.
హోమ్మేడ్ ఫుడ్ బిజినెస్
హోమ్మేడ్ ఫుడ్ బిజినెస్
వంట చేయడం బాగా వచ్చేవారికి ఇది మంచి ఆప్షన్. పచ్చళ్లు, పొడులు, స్వీట్లు, స్నాక్స్, టిఫిన్స్ వంటి వాటిని ఇంట్లో తయారు చేసి అమ్మొచ్చు. మొదట చుట్టాలు, స్నేహితులు, చుట్టుపక్కల వారికి అమ్ముతూ కస్టమర్ బేస్ను పెంచుకోవచ్చు. నాణ్యత, పరిశుభ్రత, ప్యాకేజింగ్పై దృష్టి పెట్టాలి.
బేకింగ్ బిజినెస్
కేకులు, కుకీస్, బ్రౌనీలు, కప్కేక్స్ లాంటి బేకరీ ఐటమ్స్ కు ఆర్డర్లను తీసుకుని ఇంటి నుంచే తయారు చేయవచ్చు. పుట్టినరోజులు, వివాహాలు, చిన్న ఫంక్షన్లు వంటి సందర్భాల్లో కస్టమ్ ఆర్డర్లపై దృష్టి పెట్టొచ్చు. సోషల్ మీడియాలో మీ తయారీల ఫొటోలు, వీడియోలు పోస్ట్ చేయడం ద్వారా కస్టమర్లను ఆకర్షించవచ్చు.
చేనేత ఉత్పత్తులు
హ్యాండ్మేడ్ ప్రొడక్ట్స్
క్యాండిల్స్, గిఫ్ట్ హ్యాంపర్లు, డెకరేషన్ ఐటమ్స్, హ్యాండ్మేడ్ జ్యువెలరీ వంటి ఉత్పత్తులను తయారు చేసి విక్రయించవచ్చు. ప్రత్యేక సందర్భాలు, పండుగలు, పుట్టినరోజుల సమయంలో కస్టమ్ గిఫ్ట్లకు డిమాండ్ ఉండొచ్చు. చిన్న స్థాయిలో మొదలుపెట్టి ఆర్డర్లను బట్టి ఉత్పత్తిని పెంచుకోవచ్చు.
టైలరింగ్ లేదా కస్టమ్ డిజైనింగ్
కుట్టుపని వచ్చేవారికి టైలరింగ్ ద్వారా ఇంటి నుంచే ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. బ్లౌజులు, డ్రెస్సులు, పిల్లల దుస్తులు, ఆల్టరేషన్స్ వంటి పనులతో ప్రారంభించవచ్చు. కస్టమర్లకు నచ్చిన డిజైన్లను అందించడం, సమయానికి ఆర్డర్లను పూర్తి చేయడం ద్వారా రెగ్యులర్ కస్టమర్లను సంపాదించుకోవచ్చు.
హోం ట్యూషన్స్
ఆన్లైన్ రీసెల్లింగ్
సొంతంగా ఉత్పత్తులు తయారు చేయకుండానే కొన్ని వస్తువులను రీసెల్ చేసే మోడల్లో కూడా బిజినెస్ ప్రారంభించవచ్చు. దుస్తులు, హోమ్ డెకర్, కిచెన్ ప్రొడక్ట్స్ వంటి వాటిని ఎంచుకుని సోషల్ మీడియా లేదా ఇతర ఆన్లైన్ ఛానళ్ల ద్వారా కస్టమర్లకు చూపించవచ్చు. అయితే ఏ ప్లాట్ఫామ్ను ఉపయోగించినా దాని రూల్స్, మార్జిన్లు, రిటర్న్ పాలసీలను ముందుగా తెలుసుకోవాలి.
ట్యూషన్స్ లేదా ఆన్లైన్ క్లాసులు
ఏదైనా సబ్జెక్ట్పై మంచి పరిజ్ఞానం ఉంటే ఇంటి నుంచే పిల్లలకు ట్యూషన్స్ చెప్పవచ్చు. స్కూల్ సబ్జెక్టులతో పాటు డ్రాయింగ్, మ్యూజిక్, భాషలు, కంప్యూటర్ స్కిల్స్ వంటి వాటిని కూడా ఆన్లైన్లో నేర్పించే అవకాశం ఉంది. ప్రారంభంలో చిన్న బ్యాచ్లతో మొదలుపెట్టి విద్యార్థుల సంఖ్యను క్రమంగా పెంచుకోవచ్చు.
సోషల్ మీడియా కంటెంట్
రాయడం, వీడియో ఎడిటింగ్, గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్, ఫొటో ఎడిటింగ్ వంటి నైపుణ్యాలు ఉన్నవారు ఫ్రీలాన్స్ సేవలను అందించవచ్చు. చిన్న వ్యాపారాలు, స్థానిక సంస్థలు, కంటెంట్ క్రియేటర్లకు సోషల్ మీడియా పోస్టులు, వీడియోలు, డిజైన్లు అవసరం అవుతుంటాయి. మీకు ఉన్న నైపుణ్యంతో క్లయింట్లను సంపాదించుకోవచ్చు.
ముందుగా ఏం చేయాలి?
బిజినెస్ మొదలుపెట్టే ముందు మార్కెట్లో ఆ ఉత్పత్తి లేదా సేవకు నిజంగా డిమాండ్ ఉందా? పోటీ ఎంత ఉంది? ఒక్కో ఉత్పత్తిపై తయారీ ఖర్చు ఎంత? ప్యాకేజింగ్, డెలివరీ, మార్కెటింగ్ ఖర్చులు ఎంత? వంటి విషయాలను లెక్కించాలి. మొదట పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టకుండా చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభించి, కస్టమర్ల నుంచి వచ్చే స్పందనను బట్టి వ్యాపారాన్ని విస్తరించడం మంచిది.
అలాగే ఫుడ్, కాస్మెటిక్స్ వంటి విషయంలో ప్రభుత్వ అనుమతులు, రిజిస్ట్రేషన్లు, నిబంధనలను ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. ఏ బిజినెస్లోనూ ఆదాయం కచ్చితంగా వస్తుందని చెప్పలేం. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు స్థానిక మార్కెట్, ఖర్చులు, డిమాండ్, మీ నైపుణ్యాలను పరిశీలించడం ముఖ్యం.