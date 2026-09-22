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- Worlds Oldest Bank: వరల్డ్స్ ఓల్డెస్ట్ బ్యాంక్.. ప్రపంచ యుద్ధాలను సైతం తట్టుకుని ఎలా నిలబడింది?
Worlds Oldest Bank: వరల్డ్స్ ఓల్డెస్ట్ బ్యాంక్.. ప్రపంచ యుద్ధాలను సైతం తట్టుకుని ఎలా నిలబడింది?
Worlds Oldest Bank: వరల్డ్స్ ఓల్డెస్ట్, ఇప్పటికీ కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న ఏకైక బ్యాంకు 'బంకా మోంటే డెయ్ పాస్చీ ది సీనా' (BMPS). 1472లో ఇటలీలో ప్రారంభమైన ఈ బ్యాంకు ఎన్నో ఆర్థిక దాడులను, ప్రపంచ యుద్ధాలను తట్టుకుని 554 ఏళ్లుగా విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది.
554 ఏళ్ల నాటి బ్యాంకు ఇప్పటికీ నడుస్తోందా? దీని వెనుక ఉన్న క్రేజీ హిస్టరీ ఇదే
బ్యాంకింగ్ వ్యాపారం అనేది ప్రపంచంలో ఈనాటిది కాదు. చాలా పూర్వం నుంచే ఇది ఉనికిలో ఉంది. శతాబ్దాల కిందటే అస్సీరియా, సుమేర్, భారతదేశంలో క్రెడిట్, ధాన్యం అప్పుగా ఇచ్చే పద్ధతులు ఉండేవి. ఆ తర్వాత పురాతన గ్రీస్, రోమ్ నగరాల్లోని దేవాలయాలు డిపాజిట్లను స్వీకరించడం, డబ్బులు మార్చడం వంటి పనులు చేయడం ప్రారంభించాయి. ఇక 12వ శతాబ్దంలో 'బ్యాంక్ ఆఫ్ వెనిస్' వంటి ప్రభుత్వ బ్యాంకింగ్ సంస్థలు ప్రారంభమయ్యాయి. కానీ అవి ఎక్కువ కాలం నడవలేదు.
ఈ క్రమంలోనే 'బంకా మోంటే దేయ్ పాస్చీ డి సియెనా ఎస్పీఏ' (BMPS) అనే ఇటాలియన్ బ్యాంకు తెరపైకి వచ్చింది. దీని మూలాలు ఏకంగా 1472వ సంవత్సరానికి చెందినవి. అంటే సరిగ్గా 554 ఏళ్ల క్రితం ఇది ఏర్పడింది. ఎన్నో ఆర్థిక మాంద్యాలు, ప్రపంచ యుద్ధాలు వచ్చినా ఇది చెక్కుచెదరలేదు.
అసలు ఈ బ్యాంకును ఎందుకు స్థాపించారు?
బీఎంపీఎస్ బ్యాంకును సియెనా రిపబ్లిక్ జనరల్ కౌన్సిల్ ప్రారంభించింది. ఆ రోజుల్లో పేద ప్రజలను వడ్డీ వ్యాపారుల దోపిడీ నుంచి కాపాడటానికి దీనిని ఒక ఛారిటబుల్ తాకట్టు సంస్థగా ('మౌంట్ ఆఫ్ ప్యాటీ') ఏర్పాటు చేశారు. సరైన నిబంధనలతో, తక్కువ వడ్డీకి రుణాలను ఇవ్వడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. అయితే అప్పట్లో రుణం పొందాలంటే ఏదైనా వస్తువును తాకట్టు పెట్టాల్సి వచ్చేది.
కాలక్రమంలో ఇది ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందింది. 1624లో (402 సంవత్సరాల క్రితం) ఇది పూర్తిస్థాయి బ్యాంకుగా మారింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఇది విజయవంతంగా నడుస్తోంది. 2025లో మెడియోబాంకా దీనిని కొనుగోలు చేసిన తర్వాత, ఇది ఇటలీలోనే మూడో అతిపెద్ద బ్యాంకుగా ఆవిర్భవించింది. ప్రస్తుతం ఈ లిస్టెడ్ కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ. 3.979 లక్షల కోట్లుగా ఉంది.
బ్యాంకులో ఎవరికి ఎంత వాటా ఉందంటే?
ఈ చరిత్రాత్మక బ్యాంకులో వివిధ సంస్థలు, ప్రభుత్వానికి వాటాలు ఉన్నాయి. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
• ఇటలీ ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ (MEF): 4.86%
• గ్రూపో ఫ్రాన్సెస్కో గైటానో కల్తాగిరోన్: 10.26%
• డెల్ఫిన్ (DELFIN S.A.R.L.): 17.53%
• బాంకో బిపిఎమ్ (BANCO BPM S.p.A.): 3.74%
• బ్లాక్రాక్ (BLACKROCK): 4.66%
• ఇతర వాటాదారులు: 58.95%
ఎన్నో ఆర్థిక సంక్షోభాలు తట్టుకున్న బ్యాంకు
ఎంతో సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉన్న ఈ బ్యాంకు కూడా కొన్ని ఆర్థిక కష్టాలను ఎదుర్కొంది. యూరో జోన్లో సంక్షోభం వచ్చిన సమయంలో, ఇటాలియన్ ప్రభుత్వ బాండ్ల రాబడి పెరిగి, వ్యాల్యుయేషన్ పడిపోయింది. దీనివల్ల ఎంపీఎస్ తీవ్ర నష్టాలను చవిచూసింది.
2012 మొదటి భాగంలోనే ఈ బ్యాంకుకు 2 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా నష్టం వచ్చింది. దాంతో నిధుల సేకరణ చేపట్టాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత 2017లో 8.3 బిలియన్ యూరోల క్యాపిటల్ సేకరించిన అనంతరం, ఇటలీ ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఈ బ్యాంకులో అతిపెద్ద వాటాదారుగా మారింది.
2028 నాటికి భారీ టార్గెట్.. భవిష్యత్తు ప్లాన్ ఏంటి?
బీఎంపీఎస్ ఇప్పుడు తన వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించే పనిలో పడింది. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 20న మోంటే దేయ్ పాస్చీ డి సియెనా సంస్థ.. 'బాంకో బిపిఎమ్', 'బంకా జెనరాలి'లను కొనుగోలు చేయడానికి డ్యూయల్ బిడ్ దాఖలు చేసింది. 'ఇంటెసా సాన్పావోలో' కొనుగోలు ప్రయత్నాల నుంచి తనను తాను కాపాడుకోవడానికి ఎంపీఎస్ ఈ రక్షణాత్మక చర్య తీసుకుంది.
ఈ డ్యూయల్ డీల్ పూర్తయి, ఇతర కంపెనీల విలీనం పూర్తయిన తర్వాత, 2028 నాటికి మోంటే దేయ్ పాస్చీ డి సియెనా మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఏకంగా 120 బిలియన్ యూరోలకు చేరుకుంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.