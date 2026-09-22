Best Selfie Phones: రూ.20 వేల బడ్జెట్లో వచ్చే బెస్ట్ సెల్ఫీ ఫోన్ల జాబితా ఇదిగో
Best Selfie Phones: సెల్ఫీలు, సెల్పీ రీల్స్ తీసుకునేందుకు ఇప్పటి యువత ఇష్టపడుతోంది. వారి కోసమే రూ.20 వేల లోపు బెస్ట్ సెల్ఫీ ఫోనుల గురించి ఇక్కడ ఇచ్చాము. బడ్జెట్ ధరలో వస్తున్న ఈ స్మార్ట్ఫోన్ల వివరాలు తెలుసుకోండి.
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Image Credit : Asianet News
వన్ప్లస్ నార్డ్ సీఈ 4 లైట్ 5జీ
- ఈ ఫోన్ ప్రీమియం లుక్తో వస్తుంది, చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
- ఇప్పుడు చాలామంది యువత ఈ ఫోన్నే వాడుతున్నారు.
- దీని ధర రూ.20,000 కంటే తక్కువే ఉంటుంది.
- ఇందులో 16-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ సెల్ఫీ కెమెరాను ఇచ్చారు.
- ఫోటోల కోసం స్పెషల్ ఫిల్టర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
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Image Credit : Asianet News
వివో T3 5G
- బెస్ట్ కెమెరా క్వాలిటీకి వివో బ్రాండ్ పెట్టింది పేరు.
- ఇందులో సెల్ఫీ ఫోటోలు చాలా అద్భుతంగా వస్తాయి.
- వివో T3 5G ఫోన్లో 16-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించారు.
- తక్కువ వెలుతురులో కూడా మీరు స్పష్టమైన సెల్ఫీలు తీయొచ్చు.
- దీనిలో నైట్ మోడ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది.
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Image Credit : Asianet News
శాంసంగ్ గెలాక్సీ M35 5G
- ఇది చాలా గట్టి ఫోన్, ఎక్కువ కాలం వచ్చే బ్యాటరీ లైఫ్కి ఇది ఫేమస్.
- బడ్జెట్ ధరలో సెల్ఫీల కోసం చూసేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
- ఇందులో 13-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాను ఇచ్చారు.
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Image Credit : Asianet News
మోటరోలా ఎడ్ಜ್ 50 ఫ్యూజన్
- ఇండియన్ మార్కెట్లో మోటరోలా ఎప్పుడూ ట్రెండింగ్లోనే ఉంటుంది.
- క్లీన్ ఆండ్రాయిడ్ ఎక్స్పీరియన్స్, బెస్ట్ కెమెరా దీని సొంతం.
- ఇందులో 32 మెగాపిక్సెల్ హై-రిజల్యూషన్ ఫ్రంట్ కెమెరాను ఇచ్చారు.
- గ్రూప్ సెల్ఫీల కోసం ఈ ఫోన్ను ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు.
సెల్ఫీల కోసం ఫోన్ కొనేటప్పుడు మీరు ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఒకటుంది. సెల్ఫీలు తీసేటప్పుడు అపర్చర్, ప్రాసెసర్ కూడా చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. మంచి ప్రాసెసర్ ఉంటేనే ఫోటోలు ఎఫెక్టివ్గా వస్తాయి.
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