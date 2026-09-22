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- Gold Price Hike: భారీగా కుప్పకూలిన వెండి..నేల చూపులు చూస్తున్న పసిడి...మార్కెట్ లో ఎలా ఉందంటే?
Gold Price Hike: భారీగా కుప్పకూలిన వెండి..నేల చూపులు చూస్తున్న పసిడి...మార్కెట్ లో ఎలా ఉందంటే?
Gold Price Hike: బంగారం ధరల్లో మళ్లీ స్వల్ప మార్పు కనిపించింది. మంగళవారం తిరిగి పుంజుకున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా గోల్డ్ ఒకరోజు పెరుగుతూ, మరోరోజు తగ్గుతూ కొనసాగుతున్నాయి. దాదాపు ఒకే స్థాయిలో హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి.
తగ్గిన వెండి ధరలు
సెప్టెంబర్ 22, 2026న హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర స్వల్పంగా పెరిగింది. 10 గ్రాములపై రూ.170 పెరగడంతో 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ రేటు రూ.1,54,750కి చేరింది. ఇక 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా పెరిగింది. 10 గ్రాములపై రూ.150 పెరగడంతో 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ రేటు రూ.1,41,850గా నమోదైంది.
మరోవైపు వెండి ధర మాత్రం తగ్గింది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, వరంగల్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, కడపలో కిలో వెండి ధర రూ.5,000 తగ్గింది. దీంతో కిలో స్వచ్ఛమైన వెండి ధర రూ.2,55,000గా ఉంది. గ్రాము వెండి ధర దాదాపు రూ.255 వద్ద కొనసాగుతోంది.
ముందుగా అన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి
ఇటీవలి కాలంలో బంగారం ధరల్లో తరచుగా మార్పులు చోటుచేసుకుంటుండటంతో కొనుగోలుదారులు మార్కెట్ పరిస్థితిని గమనిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పండుగలు, శుభకార్యాల కోసం ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్నవారు తమ నగరంలోని రిటైల్ ధరలను ముందుగా తెలుసుకోవడం అవసరం.
అయితే బులియన్ మార్కెట్ ధరలు, నగల దుకాణాల్లో విక్రయించే తుది ధరలు ఒకేలా ఉండకపోవచ్చు. ఆభరణాల విషయంలో మేకింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ వంటి అదనపు ఖర్చులు కూడా కలుస్తాయి. అందువల్ల కొనుగోలు చేసే ముందు మొత్తం బిల్లు ఎంత అవుతుందో తెలుసుకోవడం మంచిది.
మార్కెట్ ను ఆకర్షిస్తున్న వెండి
ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు వరుసగా పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉండటంతో రాబోయే రోజుల్లో పసిడి రేట్లు ఏ దిశగా కదులుతాయన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. మరోవైపు వెండి ధరలో తాజాగా కనిపించిన రూ.5 వేల తగ్గుదల కొనుగోలుదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.