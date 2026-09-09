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- Kinetic Electric Scooter : పాస్ వర్డ్ తో స్టార్టయ్యే ఈవి స్కూటర్.. ఒక్క చార్జ్తో 132 కి.మీ మైలేజ్
Kinetic Electric Scooter : పాస్ వర్డ్ తో స్టార్టయ్యే ఈవి స్కూటర్.. ఒక్క చార్జ్తో 132 కి.మీ మైలేజ్
ఎక్కువ రేంజ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కోరుకునే వాళ్లకోసం కైనెటిక్ కంపెనీ ఒక కొత్త ఆప్షన్ తీసుకొచ్చింది. ఒక్కసారి చార్జ్ చేస్తే ఎక్కువ దూరం వెళ్లేలా స్కూటర్ను రూపొందించింది. దీని ధర, ఫీచర్ల వివరాలు చూద్దాం.
కైనెటిక్ డీఎక్స్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్
ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మార్కెట్లోకి కైనెటిక్ డీఎక్స్ ప్లస్ 3.1 kWh అనే కొత్త మోడల్ వచ్చింది. ఇప్పటికే ఉన్న డీఎక్స్ సిరీస్లో ఇది ఎక్కువ బ్యాటరీ కెపాసిటీతో వస్తోంది. ఒక్కసారి ఫుల్ చార్జ్ చేస్తే, ఇండియన్ డ్రైవింగ్ సర్టిఫికెట్ (IDC) టెస్టింగ్ ప్రకారం గరిష్ఠంగా 132 కి.మీ. ప్రయాణిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. తరచుగా చార్జింగ్ పెట్టడం ఇష్టం లేని వారిని టార్గెట్ చేస్తూ ఈ మోడల్ను తీసుకొచ్చారు.
132 కి.మీ మైలేజ్
కొత్త డీఎక్స్ ప్లస్ 3.1 kWh మోడల్లో LFP టెక్నాలజీ బ్యాటరీని ఉపయోగించారు. ఇప్పటికే అమ్ముడవుతున్న 2.6 kWh మోడల్ 105 కి.మీ. రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దానితో పోలిస్తే ఈ కొత్త మోడల్ 27 కి.మీ. ఎక్కువ రేంజ్ ఇస్తుంది. అయితే 132 కి.మీ. అనేది టెస్టింగ్లో వచ్చిన రేంజ్ అని గుర్తుంచుకోవాలి. నిజమైన రోడ్లపై నడిపేటప్పుడు స్పీడ్, ట్రాఫిక్, బరువు, రోడ్డు కండిషన్, గాలి ఒత్తిడి, వాతావరణం వంటి అంశాలను బట్టి అసలు రేంజ్ మారవచ్చు.
బ్యాటరీ ఫీచర్లు
ఈ కొత్త మోడల్లో బ్యాటరీతో పాటు మోటార్లో కూడా మార్పులు చేశారు. డీఎక్స్ ప్లస్ 3.1 kWh మోడల్ మోటార్ గరిష్ఠంగా 3.8 kW పవర్ ఇస్తుంది. అదే పాత 2.6 kWh మోడల్లో 4.78 kW పవర్ మోటార్ ఉంది. దీన్నిబట్టి కొత్త మోడల్ ఎక్కువ రేంజ్కు ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని స్పష్టమవుతోంది. వేగం, పికప్ ఎక్కువగా కావాలనుకునే వారికి 2.6 kWh మోడల్ సరిపోతుంది. కొత్త మోడల్లో రేంజ్, పవర్ మోడ్స్ ఉన్నాయి కానీ, ఎక్కువ స్పీడ్ కోసం ఉండే 'టర్బో మోడ్' లేదు.
కైనెటిక్ స్కూటర్ ఫీచర్లు
ఫీచర్ల విషయానికొస్తే… పాత డీఎక్స్ ప్లస్ మోడల్లోని చాలా ఫీచర్లు ఈ కొత్త మోడల్లోనూ ఉన్నాయి. మెటల్ బాడీ, ఎల్ఈడీ లైట్లు, 8.8 అంగుళాల ఎల్సీడీ ఇన్ఫర్మేషన్ స్క్రీన్ దీని సొంతం. సీటు కింద 37 లీటర్ల స్టోరేజ్ స్పేస్ కూడా ఇచ్చారు. ఇవి కాకుండా కీ లేకుండా స్టార్ట్ చేసే ఫీచర్, పాస్వర్డ్తో స్టార్ట్ చేసే విధానం, ఫుట్రెస్ట్ను సులభంగా మార్చుకునే సౌకర్యం, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, టెలిమాటిక్స్ ఫీచర్లు, ముందువైపు డిస్క్ బ్రేక్, పార్కింగ్ అసిస్ట్, రివర్స్ మోడ్ వంటివి ఉన్నాయి.
డీఎక్స్ ప్లస్ స్కూటర్ ధర
కొత్త డీఎక్స్ ప్లస్ 3.1 kWh మోడల్ ఐదు రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంది. అవి ఎరుపు, నీలం, నలుపు, గ్రే, తెలుపు. ఎక్కువ రేంజ్ కావాలనుకునే వారికి పెద్ద బ్యాటరీ ఉన్న ఈ కొత్త మోడల్ బెస్ట్ ఆప్షన్. అదే సమయంలో, ఎక్కువ పవర్, వేగం కోరుకునే వారు 2.6 kWh మోడల్ను పరిశీలించవచ్చు. రోజూ ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తూ, తరచుగా చార్జింగ్ పెట్టడం ఇష్టం లేని వారికి ఈ కొత్త మోడల్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కైనెటిక్ డీఎక్స్ సిరీస్ ప్రారంభ ధర రూ.1.18 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది.