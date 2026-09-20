Weekly Horoscope: 12 రాశుల వారఫలాలు.. ఈ వారం అదృష్టం తలుపు తట్టే రాశులివే!
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 20.9.2026 నుంచి 26.9.2026 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మేష రాశివారికి పనుల్లో వేగం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఆలోచించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు తొందరపాటు మాటలు తగ్గించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగున్నప్పటికీ అవసరమైన ఖర్చులకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం. వారాంతంలో చర్చలు, ఒప్పందాలు లేదా కొత్త పరిచయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృషభ రాశివారికి ఈ వారం ఆర్థిక విషయాల్లో క్రమశిక్షణ అవసరం. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరును గుర్తించే అవకాశం ఉంది. కొత్త బాధ్యతలు వచ్చినా ఓపికగా పూర్తి చేయాలి. వ్యాపారంలో కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు అన్ని వివరాలను పరిశీలించాలి. కుటుంబంలో చిన్నచిన్న విషయాలపై వాదనలు రాకుండా మాట్లాడటం మంచిది. విద్యార్థులకు చదువుపై ఏకాగ్రత పెంచుకోవడానికి ఇది అనుకూల సమయం. ఆరోగ్యపరంగా కొన్ని అలవాట్లను నియంత్రించాలి. వారాంతంలో ఆర్థిక చర్చలు, లావాదేవీల విషయంలో స్పష్టతతో వ్యవహరించడం మంచిది.
మిథున రాశి ఫలాలు
మిథున రాశివారికి ఈ వారం కమ్యూనికేషన్, ఉద్యోగ సంబంధిత విషయాల్లో చురుకుదనం పెరుగుతుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశం రావచ్చు. ఉద్యోగులు పై అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు స్పష్టంగా విషయాన్ని వివరించాలి. వ్యాపారులకు పరిచయాల ద్వారా కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా బడ్జెట్ రూపొందించుకోవడం మంచిది. విద్యార్థులు చదువులో ఏకాగ్రత పెంచుకోవాలి. ఈ వారం ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు, చర్చలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కర్కాటక రాశివారికి ఈ వారం కుటుంబం, ఆర్థిక విషయాలు ప్రధానంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరగవచ్చు. పనులను వాయిదా వేయకుండా సమయానికి పూర్తి చేయడం మంచిది. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు కనిపించినా తొందరగా నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం. ఖర్చులు ఒకేసారి పెరగకుండా ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకోవాలి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. ఈ వారం భావోద్వేగ నిర్ణయాలు తగ్గించి, ముఖ్యమైన విషయాల్లో ఓపికగా వ్యవహరించడం మంచిది.
సింహ రాశి ఫలాలు
సింహ రాశివారికి ఈ వారం పనుల్లో కొత్త ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ ఆలోచనలను స్పష్టంగా చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది. పై అధికారులతో సంబంధాలు మెరుగుపడవచ్చు. వ్యాపారులు కొత్త కస్టమర్లను సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నించవచ్చు. అయితే ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో తొందరపడకూడదు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తీసుకునే నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. విద్యార్థులు తమ లక్ష్యంపై దృష్టి పెట్టాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడం ముఖ్యం. వారాంతంలో చర్చలు, పరిచయాలు, భాగస్వామ్య వ్యవహారాలకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
కన్య రాశివారికి ఈ వారం ఆలోచనలు, పనులను పద్ధతిగా పూర్తి చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పెండింగ్ పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. కొత్త బాధ్యతలను ప్రణాళికతో నిర్వహించాలి. వ్యాపారంలో లెక్కలు, పత్రాలు, ఒప్పందాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. కుటుంబంలో మీ సలహాకు విలువ పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు చదువులో మంచి ఏకాగ్రత చూపుతారు. ఆర్థికంగా అనవసర ఖర్చులను తగ్గించడం మంచిది. విశ్లేషణ, కమ్యూనికేషన్, పత్రాల పనులకు ఈ వారం ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
తుల రాశివారికి ఈ వారం సంబంధాలు, ఉద్యోగ విషయాల్లో కొన్ని ముఖ్యమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చు. పనిలో కొత్త అవకాశాలను పరిశీలించే అవకాశం ఉంటుంది. వ్యాపారులు భాగస్వాములతో మాట్లాడేటప్పుడు ఒప్పందంలోని ప్రతి అంశాన్ని జాగ్రత్తగా చూడాలి. కుటుంబంలో మీ మాటకు ప్రాధాన్యం లభిస్తుంది. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యపరంగా ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లో తొందరపడకుండా పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుని ముందుకు వెళ్లడం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృశ్చిక రాశివారికి ఈ వారం పనుల్లో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారవచ్చు. ఉద్యోగంలో సహచరులతో సమన్వయం చాలా ముఖ్యం. వ్యాపారంలో పాత బకాయిలు లేదా పెండింగ్ వ్యవహారాలపై దృష్టి పెట్టాలి. ఆర్థిక విషయాల్లో రిస్క్ తీసుకోకుండా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ సభ్యులతో అనవసర వాదనలు వద్దు. విద్యార్థులు చదువులో నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఆరోగ్యపరంగా విశ్రాంతి అవసరం. ఏ నిర్ణయమైనా భావోద్వేగంతో కాకుండా పూర్తి సమాచారం ఆధారంగా తీసుకోవడం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ వారం కొత్త అవకాశాలు కనిపించవచ్చు. ఉద్యోగంలో మీ పనికి గుర్తింపు దక్కుతుంది. వ్యాపారులకు కొత్త పరిచయాలు ఉపయోగపడతాయి. అయితే కొత్త ఒప్పందాల్లో నిబంధనలు పూర్తిగా చదవాలి. ఆర్థికంగా ఆదాయం, ఖర్చులను సమతుల్యం చేసుకోవాలి. కుటుంబంలో శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు చదువులో కొత్త విషయాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యపరంగా చిన్నపాటి సమస్యలుంటాయి. ఈ వారం చర్చలు, ప్రణాళికలు వంటి విషయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది.
మకర రాశి ఫలాలు
మకర రాశివారు ఈ వారం కెరీర్, ఆర్థిక విషయాలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. పనిని సమయానికి పూర్తి చేస్తే పై అధికారుల నుంచి మంచి గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు ఖర్చులు, పెట్టుబడులను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. కుటుంబంలో పెద్దల సలహా ఉపయోగపడుతుంది. అనవసరమైన వాదనలకు దూరంగా ఉండాలి. విద్యార్థులు క్రమం తప్పకుండా చదవడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం పనికిరాదు. వారాంతంలో చర్చలు, ఆర్థిక ప్రణాళికల్లో స్పష్టతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కుంభ రాశివారికి ఈ వారం పరిచయాలు, నెట్వర్కింగ్ ద్వారా ప్రయోజనం పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త వ్యక్తులతో కలిసి పనిచేయాల్సి రావచ్చు. వ్యాపారులు కొత్త కస్టమర్లు లేదా భాగస్వామ్య అవకాశాలపై దృష్టి పెట్టవచ్చు. అయితే మాట ఇచ్చే ముందు పరిస్థితులను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఆర్థికంగా ఆదాయం ఉన్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. కుటుంబంలో చిన్నపాటి సమస్యలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం కోసం తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.
మీన రాశి ఫలాలు
మీన రాశివారికి ఈ వారం బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి ఉన్నా పనులను ప్రాధాన్యం ప్రకారం పూర్తి చేయడం మంచిది. వ్యాపారంలో పాత సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నించాలి. ఆర్థికంగా పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో ఓపికగా మాట్లాడాలి. విద్యార్థులు సమయపాలన పాటిస్తే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆరోగ్యం విషయంలో మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలి. ఈ వారంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు అస్సలు మంచిది కాదు.