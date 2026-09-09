MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation
Add Preferred SourceGoogle-icon
TRENDING :

కేటీఆర్..ఇది పద్దతి కాదు..Speaker Gaddam Prasad To MLA KTR

Author : Galam Venkata Rao
Published : Sep 09 2026, 11:16 AM IST
Share this Video

తెలంగాణ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు 2026 ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూడండి! ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరియు ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ (హరీష్ రావు & ఇతర నాయకులు) మధ్య సభలో తీవ్రస్థాయిలో రాజకీయ సమరం సాగుతోంది. రాష్ట్రంలో ప్రజా సమస్యలు, రైతు రుణమాఫీ, 22A నిషేధిత భూముల వివాదం, నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు, కొత్త బిల్లులు (CURE-2026 బిల్లు) మరియు సంక్షేమ పథకాల అమలుపై జరుగుతున్న వేడివేడి చర్చలను ఇక్కడ లైవ్‌లో వీక్షించండిWatch LIVE coverage of the Telangana Assembly Monsoon Sessions 2026 featuring high-octane political debates between CM A. Revanth Reddy and the main opposition BRS.

Related Video

కేటీఆర్..ఇది పద్దతి కాదు..Speaker Gaddam Prasad To MLA KTR | Telangana Assembly Session
Now Playing
కేటీఆర్..ఇది పద్దతి కాదు..Speaker Gaddam Prasad To MLA KTR | Telangana Assembly Session
KTR VS POLICE | KTR Fumes Over KCR Security | Asianet News Telugu
Now Playing
KTR VS POLICE | KTR Fumes Over KCR Security | Asianet News Telugu
కేసీఆర్ ఇంటివద్ద హై టెన్షన్ చుట్టుముట్టిన కాంగ్రెస్ నేతలు | High Tension at KCR Erravelli Residence
Now Playing
కేసీఆర్ ఇంటివద్ద హై టెన్షన్ చుట్టుముట్టిన కాంగ్రెస్ నేతలు | High Tension at KCR Erravelli Residence
KCR Farmhouse పై దాడి.. అసలేం జరిగింది? | KCR | KTR | Telangana Latest News
Now Playing
KCR Farmhouse పై దాడి.. అసలేం జరిగింది? | KCR | KTR | Telangana Latest News
CM Revanth Reddy About His Bonding With TDP And Chandrababu | Asianet News Telugu
Now Playing
CM Revanth Reddy About His Bonding With TDP And Chandrababu | Asianet News Telugu
అసెంబ్లీలో హైలైట్ సీన్ | Seethakka VS Harish Rao | Telangana Assembly | Revanth Reddy Assembly
Now Playing
అసెంబ్లీలో హైలైట్ సీన్ | Seethakka VS Harish Rao | Telangana Assembly | Revanth Reddy Assembly
Harish Rao Sensational Comments On CM Revanth Reddy In Assembly | Asianet Telugu
Now Playing
Harish Rao Sensational Comments On CM Revanth Reddy In Assembly | Asianet Telugu
MLC Addanki Dayakar Sensational Comments On KCR | Asianet Telugu
Now Playing
MLC Addanki Dayakar Sensational Comments On KCR | Asianet Telugu
మండలిలో శివతాండవం చేసిన సీతక్క | Minister Seethakka Speech In Council | Asianet Telugu
Now Playing
మండలిలో శివతాండవం చేసిన సీతక్క | Minister Seethakka Speech In Council | Asianet Telugu
MLC Teenmar Mallanna Aggressive Speech In Legislative Council | Asianet Telugu
Now Playing
MLC Teenmar Mallanna Aggressive Speech In Legislative Council | Asianet Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

తమ్ముడు ఆనంద్ తో కలిసి స్టేజిపై విజయ్ స్టెప్పులు | Vijay Devarakonda Dance With Anand Deverakonda
04:25
Now Playing
తమ్ముడు ఆనంద్ తో కలిసి స్టేజిపై విజయ్ స్టెప్పులు | Vijay Devarakonda Dance With Anand Deverakonda
Bigg Boss Telugu 10: 16 మంది కంటెస్టెంట్స్ ఎంట్రీ.. ఈసారి గేమ్ మామూలుగా ఉండదు! | Asianet News Telugu
04:01
Now Playing
Bigg Boss Telugu 10: 16 మంది కంటెస్టెంట్స్ ఎంట్రీ.. ఈసారి గేమ్ మామూలుగా ఉండదు! | Asianet News Telugu
స్టేజిపై బ్రహ్మి స్పీచ్ కిసభ మొత్తం నవ్వుల సునామీ| Brahmanandam Hilarious Speech Mahendragiri Varahi
10:24
Now Playing
స్టేజిపై బ్రహ్మి స్పీచ్ కిసభ మొత్తం నవ్వుల సునామీ| Brahmanandam Hilarious Speech Mahendragiri Varahi
అట్లుంటది మనతోని.. అఖిల్ అదిరిపోయే స్పీచ్ | Akhil Speech at Mahendragiri Varahi Pre Release Event
04:04
Now Playing
అట్లుంటది మనతోని.. అఖిల్ అదిరిపోయే స్పీచ్ | Akhil Speech at Mahendragiri Varahi Pre Release Event

స్పోర్ట్స్

రోహిత్, కోహ్లీకి ఇదే లాస్ట్ మ్యాచా? | Rohit Sharma ODI Retirement Rumours | Asianet News Telugu
04:12
Now Playing
రోహిత్, కోహ్లీకి ఇదే లాస్ట్ మ్యాచా? | Rohit Sharma ODI Retirement Rumours | Asianet News Telugu
RCB Champions 2026: RCB విక్టరీ కాంతుల్లో స్టేడియం ఫ్యాన్స్ సంబరాలు| Asianet News Telugu
03:19
Now Playing
RCB Champions 2026: RCB విక్టరీ కాంతుల్లో స్టేడియం ఫ్యాన్స్ సంబరాలు| Asianet News Telugu
చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ | Vaibhav Suryavanshi Creates IPL History | Asianet News Telugu
04:55
Now Playing
చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ | Vaibhav Suryavanshi Creates IPL History | Asianet News Telugu
RCB హిస్టరీ వరుసగా 2వ సారి ఐపీఎల్ టైటిల్ | RCB Makes History in IPL 2026 | Asianet News Telugu
03:48
Now Playing
RCB హిస్టరీ వరుసగా 2వ సారి ఐపీఎల్ టైటిల్ | RCB Makes History in IPL 2026 | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

పాతాళానికి పసిడి ధరలు.. ఇంకా ఎంత తగ్గుతాయో తెలుసా? | Gold Prices Crash Again! | Asianet News Telugu
02:37
Now Playing
పాతాళానికి పసిడి ధరలు.. ఇంకా ఎంత తగ్గుతాయో తెలుసా? | Gold Prices Crash Again! | Asianet News Telugu
Gold Price Today: పసిడి ధరలు ఢమాల్.. కొనుగోలుదారులకు భారీ ఊరట..ఇంత తగ్గడానికి కారణమేంటి?
03:16
Now Playing
Gold Price Today: పసిడి ధరలు ఢమాల్.. కొనుగోలుదారులకు భారీ ఊరట..ఇంత తగ్గడానికి కారణమేంటి?
Gold Price Today: జన్మాష్టమి వేళ పసిడి జోరు రెండు రోజుల్లో రూ.4,640 పెరుగుదల! | Asianet News Telugu
03:47
Now Playing
Gold Price Today: జన్మాష్టమి వేళ పసిడి జోరు రెండు రోజుల్లో రూ.4,640 పెరుగుదల! | Asianet News Telugu

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్