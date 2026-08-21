USA: అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరంలో ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ అసోసియేషన్స్ (FIA) ఆధ్వర్యంలో ‘భారత్ బియాండ్ బోర్డర్స్ 2.0’ గాలా కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఆగస్టు 16న సిప్రియాని వాల్ స్ట్రీట్లో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంతో FIA ఇండియా డే వారాంతపు వేడుకలకు ముగింపు పలికింది.
దౌత్యవేత్తలు, ప్రముఖులతో సందడిగా గాలా
భారత 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవంతో పాటు అమెరికా 250వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ వేడుకలను నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి దౌత్యవేత్తలు, ప్రజాప్రతినిధులు, సినీ ప్రముఖులు, వ్యాపారవేత్తలు, స్పాన్సర్లు, కమ్యూనిటీ నాయకులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. కార్యక్రమ ప్రారంభంలో నిర్వాహకులు అతిథులకు స్వాగతం పలికారు. FIA వ్యవస్థాపక స్పాన్సర్లుగా ఉన్న భారత కాన్సులేట్ జనరల్, బన్సల్ ఫౌండేషన్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఇచ్చారు.
హెరిటేజ్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ కళాకారులు భారతీయ రాగం కిర్వాణిలో వాయిద్య ప్రదర్శన ఇచ్చారు. అనంతరం భారత, అమెరికా జాతీయ గీతాలను వాయిద్యాలతో ఆలపించారు. న్యూయార్క్ గవర్నర్ కాథీ హోకుల్, భారత కాన్సుల్ జనరల్, డిప్యూటీ కాన్సుల్ జనరల్, ఎంపీ హర్ష్ వర్ధన్, న్యూయార్క్ సిటీ పబ్లిక్ అడ్వకేట్ జుమానే విలియమ్స్, హర్యానా సీఎం నాయబ్ సింగ్ సైనీ తదితరులు వీడియో సందేశాల ద్వారా కార్యక్రమానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
సినీ, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో ప్రత్యేక ఆకర్షణ
గాలాలో FIA చైర్మన్ అంకుర్ వైద్య, అధ్యక్షుడు శ్రీకాంత్ అక్కపల్లి ప్రసంగించారు. ఇజ్రాయెల్ కాన్సుల్ జనరల్ గౌరవ్ వశిష్ట్తో పాటు హార్డ్ రాక్ ప్రతినిధులు కూడా మాట్లాడారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. బ్రాడ్వే తరహా ప్రదర్శనలతో పాటు ప్రీతి పటేల్ ‘గోకుల్ ధామ్ అన్ప్లగ్డ్’ సంగీత ప్రదర్శన ఇచ్చారు. యువ సంగీత కళాకారుల బృందం ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిర్వహించింది. మారియాచి బ్యాండ్ ప్రదర్శనతో పాటు బెస్ట్ డ్రెస్డ్ పోటీ కూడా నిర్వహించారు.
సినీ నటి పూజా హెగ్డే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఆమె ఫైర్సైడ్ చాట్లో పాల్గొన్నారు. నటులు అడివి శేష్, అవినాష్ తివారీతో పాటు ‘తారక్ మెహతా కా ఊల్టా చష్మా’ బృందం కూడా కార్యక్రమంలో పాల్గొంది. హాజరైన ప్రముఖులు, కళాకారులను FIA నిర్వాహకులు ఘనంగా సత్కరించారు.
న్యూయార్క్ మేయర్ కార్యాలయం నుంచి ప్రత్యేక ప్రకటన
కార్యక్రమం ముగింపు సందర్భంగా న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్ కార్యాలయానికి చెందిన దిలీప్ చౌహాన్ ప్రత్యేక ప్రకటన చేశారు. అనంతరం రోహిత్ కోరట్, మానన్ ప్రసంగించారు. భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను అమెరికాలోని భారతీయ సమాజంతో అనుసంధానిస్తూ నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా ముగిసింది. చివరగా సృష్టి కౌల్ నరులా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. భారతీయ సమాజం ఐక్యత, సాంస్కృతిక వైవిధ్యం, భారత్-అమెరికా సంబంధాలను ప్రతిబింబించేలా ఈ గాలా వేడుక సాగింది.