భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతం మరో లింగంపల్లి కావడం ఖాయం.. హైదరాబాద్కి 40 కి.మీల దూరంలో
Real estate: ఒకప్పుడు లింగంపల్లి హైదరాబాద్ శివారులో ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం ఖరీదైన ఏరియాల్లో ఒకటిగా మారింది. భవిష్యత్తులో ఇలా అభివృద్ధి చెందడానికి పుష్కలమైన అవకాశాలున్న ఓ ప్రాంతం గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం.
అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాల్లో ఇదీ ఒకటి
హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల రియల్ ఎస్టేట్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాల్లో చెవెళ్ల కూడా ఒకటిగా మారుతోంది. మెరుగవుతున్న రహదారి సదుపాయాలు, కొత్త మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులు, డేటా సెంటర్ అభివృద్ధి, హైదరాబాద్-బీజాపూర్ హైవే విస్తరణ వంటి అంశాలు ఈ ప్రాంతంపై ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రీజినల్ రింగ్ రోడ్ (RRR) రాకతో చెవెళ్ల చుట్టుపక్కల భూముల విలువ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని రియల్ ఎస్టేట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
RRRతో చెవెళ్ల రియల్ ఎస్టేట్కు మరింత ఊతం
చెవెళ్లలో రియల్ ఎస్టేట్ అభివృద్ధికి ప్రధాన కారణాల్లో రీజినల్ రింగ్ రోడ్ కీలకంగా మారనుంది. RRRకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే భూములపై కొనుగోలుదారుల ఆసక్తి పెరుగుతోంది. రింగ్ రోడ్ ఇంటర్చేంజ్లకు సుమారు 2 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉన్న ప్రాంతాలకు భవిష్యత్తులో మరింత డిమాండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఇప్పటికే RRR పరిసర ప్రాంతాల్లో భూముల ధరలు ఏడాదికి సుమారు 20 శాతం నుంచి 42 శాతం వరకు పెరుగుతున్నట్లు మార్కెట్ అంచనాలు చెబుతున్నాయి. రహదారి నిర్మాణం, కొత్త కనెక్టివిటీ పూర్తయ్యే కొద్దీ ఈ ప్రాంతాల్లో నివాస ప్రాజెక్టులు, కమర్షియల్ అభివృద్ధి పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీంతో ప్రస్తుతం పెట్టుబడి పెట్టే వారికి దీర్ఘకాలంలో మంచి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ప్లాట్లకు భారీ డిమాండ్.. ధరల్లో భారీ తేడాలు
చెవెళ్లలో ప్రస్తుతం ప్లాట్లు రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ను ముందుకు నడిపిస్తున్నాయి. ఇల్లు నిర్మించుకోవాలనుకునేవారు, భవిష్యత్తులో భూమి విలువ పెరగాలని ఆశించే పెట్టుబడిదారులు ప్లాట్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. రెసిడెన్షియల్ లేఅవుట్లు, ఫార్మ్ ప్లాట్లు, వ్యవసాయ భూములు ఇలా వివిధ రకాల ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. చెవెళ్లలో రెసిడెన్షియల్ ప్లాట్ల సగటు ధర చదరపు అడుగుకు సుమారు రూ.2,847గా ఉంది. అయితే ప్రాంతాన్ని బట్టి ధరల్లో భారీ వ్యత్యాసం కనిపిస్తోంది. ప్రీమియం ప్రాంతాల్లో రూ.14,049 వరకు ఉన్నాయి. RRRకు సుమారు 1.2 కిలోమీటర్ల దూరంలోని ప్రీమియం జోన్లో చదరపు గజం ధర దాదాపు రూ.7,800గా ఉంది. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను పరిశీలిస్తే కంద్వాడలో సగటు ధర చదరపు అడుగుకు రూ.17,500 వరకు ఉంది. రెడ్డిపల్లిలో రూ.10,508, యెంకెపల్లిలో రూ.8,000, మొయినాబాద్లో రూ.7,905, సూరంగల్లో రూ.6,800, కేతిరెడ్డిపల్లిలో రూ.4,857 వరకు ధరలు ఉన్నట్లు మార్కెట్ అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
అపార్ట్మెంట్లు, ఫామ్హౌస్లకు కూడా పెరుగుతున్న ఆదరణ
చెవెళ్లలో కేవలం ప్లాట్లే కాకుండా అపార్ట్మెంట్ మార్కెట్ కూడా క్రమంగా విస్తరిస్తోంది. 2 బీహెచ్కే, 3 బీహెచ్కే ఇళ్లకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టులు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి ఫ్లాట్లతో కలిపిన రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీ సగటు ధర చదరపు అడుగుకు సుమారు రూ.13,394గా ఉన్నట్లు అంచనాలు ఉన్నాయి. ఏడాది వ్యవధిలో ఇది 81.96 శాతం పెరిగినట్లు సమాచారం. ఇక చెవెళ్ల పరిసరాల్లోని మిర్జాగూడ ప్రీమియం ఇండిపెండెంట్ ఇళ్లు, ఫామ్హౌస్ ప్రాజెక్టులకు అనుకూల ప్రాంతంగా మారుతోంది. గేటెడ్ ఫార్మ్ ప్లాట్లలో 24 గంటల భద్రత, క్లబ్హౌస్, స్విమ్మింగ్ పూల్, పండ్ల తోటలు వంటి సదుపాయాలు ఉండటంతో వీటికి సాధారణ భూములతో పోలిస్తే అధిక ధరలు ఉంటున్నాయి.
డేటా సెంటర్ సిటీతో భవిష్యత్తులో మరింత అభివృద్ధి
చెవెళ్ల చుట్టుపక్కల రియల్ ఎస్టేట్ వృద్ధికి మరో ముఖ్యమైన అంశం ప్రతిపాదిత 1,500 ఎకరాల డేటా సెంటర్ సిటీ. ఇలాంటి భారీ టెక్నాలజీ ప్రాజెక్టులు ఏర్పడితే ఉద్యోగాలు, వాణిజ్య కార్యకలాపాలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో ఉద్యోగుల నివాస అవసరాలు, రెంటల్ హౌసింగ్, షాపింగ్ సెంటర్లు, హోటళ్లు, ఇతర సేవలపై డిమాండ్ పెరగవచ్చు.
హైదరాబాద్-బీజాపూర్ హైవే విస్తరణ కూడా ఈ ప్రాంత కనెక్టివిటీని మెరుగుపరిచే అంశంగా ఉంది. రోడ్డు సదుపాయాలు మెరుగుపడటం, RRRతో అనుసంధానం, కొత్త పారిశ్రామిక-టెక్నాలజీ ప్రాజెక్టులు రావడం వంటి పరిణామాలు కొనసాగితే చెవెళ్ల భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ పశ్చిమ-దక్షిణ దిశలో కీలక రియల్ ఎస్టేట్ హబ్గా ఎదిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
అయితే భూమి కొనుగోలు చేసే సమయంలో RRRకు దూరం, రహదారి కనెక్టివిటీ, లేఅవుట్ అనుమతులు, భూమి పత్రాలు, భవిష్యత్తు అభివృద్ధి ప్రణాళికలు వంటి అంశాలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి. మొత్తంగా చూస్తే చెవెళ్లలో ప్లాట్లు, అపార్ట్మెంట్లు, ఫామ్హౌస్ ప్రాజెక్టులకు వచ్చే రోజుల్లో డిమాండ్ మరింత పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.