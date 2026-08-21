Three Language Policy: సీబీఎస్ఈ తీసుకొచ్చిన మూడు భాషల విధానంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి అమలు చేయనున్న ఈ విధానంలోని కొన్ని అంశాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం, NCERT, CBSE మరోసారి పరిశీలించాలని కోర్టు సూచించింది.
ఇంగ్లిష్ను నాన్-నేటివ్ భాషగా ఎందుకు పరిగణించాలి?
చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చి, జస్టిస్ వి. మోహనాలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ కేసులపై విచారణ జరిపింది. CBSE జారీ చేసిన సర్క్యులర్లను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లను కోర్టు పరిశీలించింది. ఈ సందర్భంగా జస్టిస్ బాగ్చి ఇంగ్లిష్ను ‘నాన్-నేటివ్’ లేదా ‘స్థానికేతర భాష’గా పేర్కొనడానికి ఆధారం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. పలు రాష్ట్రాల్లో అధికారిక భాషగా ఇంగ్లిష్ ఉపయోగంలో ఉందని, కేంద్ర ప్రభుత్వం, న్యాయస్థానాల కార్యకలాపాల్లోనూ దీనికి కీలక స్థానం ఉందని ఆయన గుర్తుచేశారు.
‘నేటివ్’ అనే పదానికే తాను అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు జస్టిస్ బాగ్చి పేర్కొన్నారు. ఈ పదానికి వలస పాలన నేపథ్యం ఉందని, దాని స్థానంలో ‘ఇండిజినస్’ అంటే దేశీయ భాష అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం సరైనదేమో పరిశీలించాలని సూచించారు. ఇంగ్లిష్ స్థానాన్ని రాజ్యాంగ వ్యవస్థ, దేశ చరిత్ర, అధికారిక వినియోగం వంటి అంశాల నేపథ్యంలో చూడాల్సిన అవసరం ఉందని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది.
ఆరో తరగతి విద్యార్థులకు మినహాయింపు ఇవ్వొచ్చా?
మూడు భాషల విధానాన్ని ఏ తరగతి నుంచి అమలు చేయాలనే అంశంపైనా సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నలు వేసింది. ప్రస్తుతం ఆరో తరగతిలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు వెంటనే కొత్త విధానాన్ని వర్తింపజేయకుండా కొంత వెసులుబాటు ఇవ్వవచ్చా అని ధర్మాసనం అడిగింది. CBSE విధానంలో 23 భాషలకు అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ప్రతి పాఠశాలలో ఆ భాషలను బోధించే పరిస్థితి ఉందా అనేది పరిశీలించాలని కోర్టు సూచించింది. విద్యార్థులు ఇప్పటికే ఒక భాషను ఎంచుకుని కొంతకాలంగా చదువుతున్నారని, ఒక్కసారిగా మార్పులు తీసుకురావడం వల్ల ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చని పేర్కొంది. అందువల్ల ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ఆరో తరగతిలో ఉన్న విద్యార్థులకు కొంత సమయం ఇచ్చి, వచ్చే సంవత్సరం నుంచి విధానాన్ని అమలు చేయడాన్ని పరిశీలించాలని సూచించింది. కొత్త భాషను ఎంచుకునే విషయంలో విద్యార్థులకు ముందుగానే పూర్తి సమాచారం అందేలా స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు రూపొందించాలని కేంద్రాన్ని కోరింది.
23 భాషలకు సరిపడా టీచర్లు, పుస్తకాలు ఉన్నాయా?
CBSE ప్రతిపాదించిన భాషల జాబితాలో 23 భాషలు ఉన్నప్పటికీ వాటన్నింటినీ బోధించేందుకు పాఠశాలల్లో అవసరమైన వనరులు అందుబాటులో ఉన్నాయా అనే అంశాన్ని కూడా కోర్టు ప్రశ్నించింది. ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందిన ఉపాధ్యాయులు ఎంతమంది ఉన్నారు? అవసరమైన పాఠ్యపుస్తకాలు, ఇతర విద్యా సామగ్రి అందుబాటులో ఉన్నాయా? ఎన్ని CBSE పాఠశాలలు వాస్తవంగా ఈ భాషలను బోధించగల స్థితిలో ఉన్నాయి? వంటి వివరాలను సమర్పించాలని ధర్మాసనం కోరింది. విధానం అమలు చేయడం తప్పు కాదని, అయితే దాన్ని పక్కాగా అమలు చేయడానికి ఎదురయ్యే సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి పరిష్కరించాలని చీఫ్ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ సూచించారు. ఇందుకు సంబంధించి కేంద్రం, CBSE, నిపుణులు కలిసి స్పష్టమైన కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలని కోరారు.
విద్యార్థులపై భాష మార్పు భారం పడుతుందా?
పిటిషనర్ల తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది గోపాల్ శంకరనారాయణన్ మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థులు ఇప్పటికే కొన్నేళ్లుగా చదువుతున్న భాషలను మధ్యలో వదులుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని కోర్టుకు తెలిపారు. కొన్ని పాఠశాలల్లో కొత్త భాషలకు అవసరమైన ఉపాధ్యాయులు, పుస్తకాలు, తరగతులు ఇంకా సిద్ధంగా లేవని వాదించారు. ఈ విధానం దాదాపు 30 లక్షల మంది విద్యార్థులపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాదులు పేర్కొన్నారు. అయితే కేంద్రం తరఫున అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ ఐశ్వర్య భాటి ఈ వాదనలను వ్యతిరేకించారు. అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని, విధానం అమలుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సమర్పించేందుకు అధికారులు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు. ఇదే సమయంలో ఇంగ్లిష్ను ‘విదేశీ భాష’గా పరిగణించడం ఎలా సాధ్యమని మరో న్యాయవాది ప్రశ్నించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పాటు సుప్రీంకోర్టు కార్యకలాపాల్లోనూ ఇంగ్లిష్ విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్న నేపథ్యంలో దాని స్థానం గురించి స్పష్టత అవసరం అని పేర్కొన్నారు.
2026-27 నుంచే అమలుపై సుప్రీంకోర్టు సూచనలు
CBSE మే 15, 2026న జారీ చేసిన సర్క్యులర్ను కూడా పిటిషనర్లు సవాలు చేశారు. 2026 జూలై 1 నుంచి తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థులు మూడు భాషలు చదవాల్సి ఉంటుందని, అందులో కనీసం రెండు భారతీయ భాషలు ఉండాలని ఆ సర్క్యులర్లో పేర్కొన్నట్లు పిటిషనర్లు తెలిపారు. ఇప్పటికే ఈ విధానాన్ని నిలిపివేయాలని కోరిన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు స్టే ఇవ్వడానికి నిరాకరించింది. ‘భాష నేర్చుకోవడం ఎప్పటికీ వృథా కాదు’ అని కోర్టు మౌఖికంగా వ్యాఖ్యానించింది. అయితే కొత్త విధానం వల్ల ఐదో తరగతి నుంచి చదువుతున్న భాషను విద్యార్థులు వదులుకోవాల్సి వస్తుందని పిటిషనర్లు వాదిస్తున్నారు.
మరోవైపు, తొమ్మిదో తరగతిలో మూడో భాషను ప్రవేశపెట్టడం వల్ల బోర్డు పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులపై అదనపు ఒత్తిడి పడే అవకాశం ఉందని జస్టిస్ బీవీ నాగరత్న గతంలో ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు కేంద్రం, NCERT, CBSE తమ విధానాన్ని మరోసారి పరిశీలించి అమలుకు సంబంధించిన స్పష్టమైన రోడ్మ్యాప్తో రావాలని సూచించింది. ఉపాధ్యాయుల లభ్యత, పాఠ్యపుస్తకాలు, విద్యార్థుల భాషా ఎంపిక, అమలు సమయం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.