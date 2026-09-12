BRICS: బ్రిక్స్ సదస్సులో చారిత్రక పురోగతి నమోదైంది. సదస్సులో భాగంగా రూపొందించిన 'న్యూఢిల్లీ డిక్లరేషన్'కు కూటమిలోని సభ్య దేశాలన్నీ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపాయి. బ్రిక్స్ కూటమి ప్రయాణంలో ఇది కీలక ఘట్టమని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ పేర్కొన్నారు.
న్యూఢిల్లీ డిక్లరేషన్కు ఏకగ్రీవ ఆమోదం
బ్రిక్స్ సదస్సులో రూపొందించిన న్యూఢిల్లీ డిక్లరేషన్కు కూటమిలోని సభ్య దేశాల నుంచి ఏకగ్రీవ మద్ధతు లభించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుతున్న పరిస్థితులు, ఎదురవుతున్న సవాళ్ల నేపథ్యంలో సభ్య దేశాలు కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరాన్ని ఈ ప్రకటనలో ప్రస్తావించారు. అంతర్జాతీయ సమస్యలపై ఉమ్మడి అభిప్రాయంతో ముందుకు వెళ్లడం ద్వారా బ్రిక్స్ మరింత ప్రభావవంతమైన ప్లాట్ ఫామ్ గా ఎదగవచ్చనే సందేశం ఈ నిర్ణయం ద్వారా వెలువడింది. కూటమి ఏర్పడిన తర్వాత రెండు దశాబ్దాల ప్రయాణంలో ఈ పరిణామం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది.
పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై బ్రిక్స్ ఆందోళన
పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులపైనా సదస్సులో చర్చ జరిగింది. వివాదాలకు యుద్ధం శాశ్వత పరిష్కారం కాదని బ్రిక్స్ దేశాలు స్పష్టం చేశాయి. సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు చర్చలు, దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలే మెరుగైన మార్గమని అభిప్రాయపడ్డాయి. శాంతి, స్థిరత్వం కోసం నిరంతర దౌత్య ప్రయత్నాలు కొనసాగాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నాయి. అంతర్జాతీయంగా ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న సమయంలో బ్రిక్స్ దేశాలు శాంతి దిశగా తమ వైఖరిని స్పష్టం చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
మానవాభివృద్ధికి అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి
బ్రిక్స్ భవిష్యత్ ప్రయాణంలో మానవాభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సూచించారు. కూటమి విస్తరిస్తున్న కొద్దీ దాని బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సభ్య దేశాల ప్రజల్లో నమ్మకం, భరోసా పెంచే విధంగా బ్రిక్స్ పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎదురయ్యే సమస్యలకు కేవలం చర్చలకే పరిమితం కాకుండా ఆచరణాత్మక పరిష్కారాలు చూపించేందుకు సభ్య దేశాలు ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఐరాస భద్రతా మండలిలో సంస్కరణలు అవసరం
ప్రస్తుత ప్రపంచ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఐక్యరాజ్యసమితి వ్యవస్థలో మార్పులు రావాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రధాని మోదీ మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా ఐరాస భద్రతా మండలిలో సమగ్ర సంస్కరణలు చేపట్టాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ప్రపంచ రాజకీయ, ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంతో పోలిస్తే ఎంతో మారిపోయాయని, ఆ మార్పులకు అనుగుణంగా అంతర్జాతీయ సంస్థల నిర్మాణం కూడా మారాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. భద్రతా మండలిని మరింత సమకాలీనంగా తీర్చిదిద్దేందుకు సంస్కరణలు అవసరం అని పేర్కొన్నారు.
ప్రపంచ శాంతి, అభివృద్ధిలో బ్రిక్స్ కీలక పాత్ర
న్యూఢిల్లీ డిక్లరేషన్కు సభ్య దేశాలన్నీ ఒకే అభిప్రాయంతో ఆమోదం తెలపడం బ్రిక్స్లోని సమన్వయాన్ని చాటింది. ప్రపంచ శాంతి, స్థిరత్వం, అభివృద్ధి వంటి అంశాల్లో కూటమి మరింత చురుకైన పాత్ర పోషించాలనే ఆకాంక్ష ఈ సదస్సులో వ్యక్తమైంది. అంతర్జాతీయ సమస్యలపై కలిసి పనిచేస్తూ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల ప్రయోజనాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో బ్రిక్స్ కీలకంగా మారే అవకాశం ఉందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి.