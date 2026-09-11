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- Asia Cup 2026 Final: ఆసియా కప్లో భారత్ను ఆపడం ఎవరి వల్ల కాదు.. మళ్లీ ఫైనల్కు టీమిండియా గ్రాండ్ ఎంట్రీ
Asia Cup 2026 Final: ఆసియా కప్లో భారత్ను ఆపడం ఎవరి వల్ల కాదు.. మళ్లీ ఫైనల్కు టీమిండియా గ్రాండ్ ఎంట్రీ
Asia Cup 2026 Final: దుబాయ్లో జరిగిన ఉత్కంఠ సెమీఫైనల్లో బంగ్లాదేశ్ను 40 పరుగుల తేడాతో భారత మహిళల జట్టు ఓడించింది. ఈ విక్టరీతో టీమిండియా మహిళల ఆసియా కప్ 2026 ఫైనల్కు చేరుకుంది.
షెఫాలీ వర్మ ఊచకోత.. బంగ్లాదేశ్ను చిత్తు చేసి ఫైనల్కు చేరిన భారత్
మహిళల ఆసియా కప్ 2026లో భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు తమ రికార్డు ఆధిపత్యాన్ని మళ్లీ చాటుకుంది. దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో గురువారం జరిగిన మొదటి సెమీఫైనల్ పోరులో బంగ్లాదేశ్ను 40 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసి భారత్ ఫైనల్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఆరంభంలో బ్యాటింగ్లో కొంత తడబడినప్పటికీ, ఓపెనర్ షెఫాలీ వర్మ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్, ఆ తర్వాత స్పిన్నర్ల దెబ్బకు బంగ్లాదేశ్ ఏ దశలోనూ కోలుకోలేకపోయింది.
తడబడిన టాప్ ఆర్డర్.. షెఫాలీ మెరుపులు
టాస్ గెలిచిన బంగ్లాదేశ్ కెప్టెన్ నిగర్ సుల్తానా జోటీ మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఆరంభంలోనే టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ స్మృతి మంధాన (2) వికెట్ను సుల్తానా ఖాతున్ తీసి భారత్ను దెబ్బకొట్టింది. కానీ ఆ తర్వాత బంగ్లాదేశ్ పేలవమైన ఫీల్డింగ్తో మూల్యం చెల్లించుకుంది. తొలి మూడు ఓవర్లలోనే షెఫాలీ వర్మకు బంగ్లా ఫీల్డర్లు రెండుసార్లు లైఫ్ ఇచ్చారు. వచ్చిన అవకాశాలను పూర్తిస్థాయిలో వాడుకున్న షెఫాలీ క్రీజులో ఊచకోత కోసింది. 40 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో 64 పరుగులు చేసి భారత్ను మెరుగైన స్థితిలో నిలిపింది.
మిడిల్ ఆర్డర్ పోరాటం.. మెరుగైన స్కోరు
వికెట్ నెమ్మదించడంతో పిచ్పై కొత్త బ్యాటర్లు పరుగులు చేయడం కష్టంగా మారింది. ప్రతికా రావల్ (20) పరుగులు చేసి ఔట్ కాగా, కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (24 నాటౌట్), రిచా ఘోష్ (21) విలువైన పరుగులు జోడించారు. చివరి ఓవర్లలో దీప్తి శర్మ (5 బంతుల్లో 13) ధనాధన్ బ్యాటింగ్ చేయడంతో భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 149 పరుగుల గౌరవప్రదమైన స్కోరు సాధించింది. బంగ్లాదేశ్ ఈ మ్యాచ్లో ఏకంగా నాలుగు క్యాచ్లు నేలపాలు చేయడం గమనార్హం.
స్పిన్ వలలో బంగ్లాదేశ్ బ్యాటర్లు
150 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన బంగ్లాదేశ్కు ఓపెనర్లు జువైరియా ఫెర్దౌస్ (14), దిలారా అక్తర్ (21) మంచి ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. కానీ భారత స్పిన్నర్లు రంగంలోకి దిగడంతో సీన్ మారిపోయింది. పిచ్ నెమ్మదించడంతో రన్ రేట్ వేగంగా పెరిగింది. రన్ రేట్ ఒత్తిడిలో బంగ్లాదేశ్ వికెట్లను వరుసగా కోల్పోయింది. భారత ఆఫ్ స్పిన్నర్ దీప్తి శర్మ 26 పరుగులకే 3 వికెట్లు పడగొట్టి బంగ్లాదేశ్ మిడిల్ ఆర్డర్ నడుము విరిచింది. దీంతో ఈ టోర్నీలో అత్యధిక వికెట్లు (11 వికెట్లు) తీసిన బౌలర్గా దీప్తి నిలిచింది.
నందని శర్మ ఆల్ రౌండ్ షో
చివర్లో బంగ్లాదేశ్ కెప్టెన్ నిగర్ సుల్తానా (19), ష్రోనా అక్తర్ (22) పోరాడే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, పెరిగిన రన్ రేట్ భారం వారి కొంపముంచింది. ఇన్నింగ్స్ చివరి ఓవర్లో నందని శర్మ వరుసగా రెండు వికెట్లు తీసి మ్యాచ్ను టీమిండియా వైపు తిప్పేసింది. చివరికి బంగ్లాదేశ్ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 109 పరుగులకే పరిమితమైంది. శ్రీ చరణి (1/14), ప్రేమా రావత్ (1/21) కూడా కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్తో ఆకట్టుకున్నారు.
ఆదివారం గ్రాండ్ ఫైనల్
ఇప్పటివరకు ఆసియా కప్ను ఏడుసార్లు గెలుచుకున్న టీమిండియా మరోసారి ఆసియా కప్ ఫైనల్ బెర్తును ఖాయం చేసుకుంది. సెప్టెంబర్ 13, ఆదివారం రోజున జరగబోయే తుది పోరులో శ్రీలంక, పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగే రెండో సెమీఫైనల్ విజేతతో భారత్ తలపడనుంది.