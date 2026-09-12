జనరల్ బోగీలు.. రైలు ముందు, వెనుకే ఎందుకు ఉంటాయి? అసలు కారణం ఇదే
Indian Railways: రైళ్లలో ప్రయాణించే సమయంలో కోచ్ల అమరికను చాలామంది గమనించే ఉంటారు. జనరల్ కోచ్లు సాధారణంగా రైలు మధ్యలో కాకుండా ముందుభాగంలో లేదా వెనుకభాగంలో కనిపిస్తాయి. ఇలా ఎందుకు ఉంటాయో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?
రైలులో కోచ్లను ఎలా ఏర్పాటు చేస్తారు?
ఒక రైలులో ప్రయాణికుల అవసరాలను బట్టి వివిధ రకాల కోచ్లు ఉంటాయి. రిజర్వేషన్ లేని జనరల్ కోచ్లు, స్లీపర్ క్లాస్, 3AC, 2AC, 1AC వంటి బోగీలు ఇందులో భాగంగా ఉంటాయి. సాధారణంగా జనరల్ కోచ్లను రైలు ముందు లేదా వెనుక భాగంలో ఉంచి.. స్లీపర్, ఏసీ కోచ్లను వాటి మధ్యలో ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. అయితే ప్రతి రైలులో ఇదే అమరిక తప్పనిసరిగా ఉండాలని లేదు. రైలు రకం, మార్గం, కోచ్ల సంఖ్య, నిర్వహణ అవసరాలను బట్టి కూర్పులో మార్పులు ఉండొచ్చు. అయినప్పటికీ జనరల్ బోగీలు చివర్లలో కనిపించడం వెనుక ప్రధాన కారణం ప్రయాణికుల రద్దీని ఒకే ప్రాంతంలో కేంద్రీకరించకుండా చూడటమే.
జనరల్ బోగీల వద్దే ఎక్కువ రద్దీ ఎందుకు?
రిజర్వేషన్ అవసరం లేని కారణంగా జనరల్ కోచ్లను పెద్ద సంఖ్యలో ప్రయాణికులు ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యంగా రోజువారీ ప్రయాణికులు, తక్కువ దూరం వెళ్లేవారు, చివరి నిమిషంలో టికెట్ తీసుకునే వారు ఈ బోగీలపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంటారు. దీంతో ఇతర కోచ్లతో పోలిస్తే జనరల్ బోగీల వద్ద ప్రయాణికుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ కోచ్లను రైలు మధ్యలో వరుసగా ఉంచితే.. ప్లాట్ఫామ్లోని ఒకే ప్రాంతం వద్ద భారీగా జనం చేరే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అందుకే జనరల్ కోచ్లను రైలు రెండు చివర్ల వైపు విభజించడం ద్వారా ప్రయాణికుల రద్దీని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లోకి పంపించే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రయాణికుల రద్దీని నియంత్రించేందుకు ఉపయోగం
జనరల్ కోచ్లను రెండు చివర్లలో ఉంచడం వల్ల ప్రయాణికులు ఒకే చోట గుమిగూడకుండా ఉంటారు. రైలు ఎక్కడ ఆగుతుందో, ప్లాట్ఫామ్ పొడవు ఎంత ఉందో బట్టి ప్రయాణికులు తమకు దగ్గరగా ఉన్న బోగీ వైపు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. ఫలితంగా ప్లాట్ఫామ్ మధ్య ప్రాంతంలో భారీగా రద్దీ ఏర్పడే పరిస్థితి కొంతవరకు తగ్గుతుంది. రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల కదలికను క్రమబద్ధీకరించడంలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే సమయాల్లో ఒకే ప్రాంతంలో ఎక్కువ మంది చేరకుండా ఉండటం స్టేషన్ నిర్వహణకు కూడా ఉపకరిస్తుంది.
ఏసీ, స్లీపర్ ప్రయాణికులకు కూడా సౌకర్యం
రైలు మధ్యభాగంలో సాధారణంగా స్లీపర్, ఏసీ తరగతులకు చెందిన కోచ్లు ఉండటం వల్ల రిజర్వేషన్ చేసుకున్న ప్రయాణికులు తమ బోగీలను సులభంగా గుర్తించగలుగుతారు. జనరల్ కోచ్ల వద్ద ఉండే భారీ రద్దీ నుంచి రిజర్వేషన్ ప్రయాణికులకు కొంత దూరం ఉంటుంది. దీంతో బోర్డింగ్ సమయంలో గందరగోళం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, పిల్లలు, కుటుంబంతో ప్రయాణించే వారు రిజర్వ్డ్ కోచ్లకు చేరుకోవడం కొంత సులభంగా ఉంటుంది. అయితే స్టేషన్ను బట్టి ప్లాట్ఫామ్పై కోచ్ల స్థానాలు మారవచ్చు కాబట్టి ప్రయాణికులు డిస్ప్లే బోర్డులు, కోచ్ పొజిషన్ సూచనలను ముందుగానే పరిశీలించడం మంచిది.
అత్యవసర పరిస్థితుల్లోనూ కీలకమే
రద్దీని విభజించడంతో పాటు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రయాణికుల నిర్వహణకు కోచ్ల అమరిక ఉపయోగపడుతుంది. ఒకే ప్రాంతంలో అత్యధిక సంఖ్యలో ప్రయాణికులు ఉంటే ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు వారిని నియంత్రించడం, సురక్షితంగా తరలించడం కష్టమవుతుంది. జనరల్ కోచ్లు రైలు రెండు వైపులా ఉండటం వల్ల ప్రయాణికుల కదలిక కొంత విస్తరించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇదే సమయంలో రైల్వే సిబ్బంది ప్లాట్ఫామ్పై రద్దీని పర్యవేక్షించడం కూడా సులభమవుతుంది. అందుకే జనరల్ బోగీలను రైలు చివర్లలో ఉంచడం వెనుక ప్రయాణికుల రద్దీ, స్టేషన్ నిర్వహణ, సౌకర్యం, భద్రత వంటి అనేక అంశాలు ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. అయితే ప్రతి రైలులో కోచ్ల అమరిక ఒకే విధంగా ఉండదు అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.