Telangana: తెలంగాణలోని ఈ పట్టణంలో.. రూ. 54 కోట్లతో అత్యాధునిక బస్టాండ్ నిర్మాణం
Telangana: నల్లగొండ పట్టణ ప్రజలు ఎన్నాళ్లుగానో ఎదురుచూస్తున్న కొత్త ఆర్టీసీ బస్స్టాండ్ నిర్మాణానికి కీలక ముందడుగు పడింది. రద్దీకి అనుగుణంగా ప్రస్తుత బస్స్టాండ్ స్థానంలో అన్ని వసతులతో కొత్త భవనాన్ని నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళిక రూపొందించింది
రూ.54 కోట్లతో భారీ నిర్మాణం
నూతన బస్స్టాండ్ను ప్రస్తుత కాలానికి అనుగుణంగా ఆకర్షణీయమైన డిజైన్తో నిర్మించనున్నారు. మొత్తం 49,280 చదరపు అడుగుల బిల్ట్అప్ ఏరియాలో భవనాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రయాణికుల రాకపోకలు, బస్సుల నిర్వహణ, ఇతర ప్రజా అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్మాణ ప్రణాళికను రూపొందిస్తున్నారు. నల్లగొండ నగరం వేగంగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో రానున్న సంవత్సరాల్లో పెరిగే ప్రయాణికుల రద్దీకి సరిపోయేలా మౌలిక వసతులను కల్పించడంపై దృష్టి పెట్టనున్నారు. భారీ పెట్టుబడితో చేపడుతున్న ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే నల్లగొండలోని ముఖ్యమైన ప్రజా రవాణా కేంద్రంగా కొత్త బస్స్టాండ్ నిలిచే అవకాశం ఉంది.
32 వేల చదరపు అడుగుల బేస్మెంట్ పార్కింగ్
నగరాల్లో బస్స్టాండ్ల వద్ద ప్రధాన సమస్యగా మారుతున్న వాహనాల పార్కింగ్ అంశానికి కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో పరిష్కారం చూపనున్నారు. నూతన భవనం కింద సుమారు 32,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో బేస్మెంట్ పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీంతో బస్స్టాండ్ పరిసరాల్లో ఇష్టానుసారంగా వాహనాలు నిలిపివేయడం తగ్గే అవకాశం ఉంది. బస్సుల రాకపోకలకు ఆటంకం కలగకుండా ప్రాంగణాన్ని ప్రణాళికాబద్ధంగా వినియోగించేందుకు ఈ పార్కింగ్ సదుపాయం ఉపయోగపడనుంది.
ప్రయాణికుల కోసం ఆధునిక సౌకర్యాలు
కొత్త బస్టాండ్ రూపకల్పనలో ప్రయాణికుల సౌకర్యాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. బస్సు కోసం వేచి ఉండే ప్రయాణికులకు అనువైన వెయిటింగ్ ప్రాంతాలు, రాకపోకలకు సౌకర్యవంతమైన మార్గాలు, అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. రోజువారీ ప్రయాణికులతో పాటు దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రజలకు కూడా ఇబ్బందులు తగ్గేలా భవనాన్ని రూపొందించనున్నారు. బస్సుల సంఖ్య, ప్రయాణికుల రద్దీ వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని భవిష్యత్ అవసరాలకు సరిపోయే మౌలిక వసతులు కల్పించనున్నారు. దీంతో ప్రస్తుత బస్టాండ్తో పోలిస్తే మెరుగైన ప్రయాణ అనుభూతి లభించే అవకాశం ఉంది.
నల్లగొండ నగర అభివృద్ధికి ఊతం
నల్లగొండ కార్పొరేషన్గా విస్తరిస్తున్న క్రమంలో ప్రజా రవాణా మౌలిక వసతులను బలోపేతం చేయడం కీలకంగా మారింది. కొత్త బస్టాండ్ అందుబాటులోకి వస్తే పట్టణంలోని వివిధ ప్రాంతాల మధ్య రవాణా అనుసంధానం మరింత మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. బస్స్టాండ్ చుట్టుపక్కల వాణిజ్య, సేవా రంగాల అభివృద్ధికి కూడా ఇది దోహదపడవచ్చని భావిస్తున్నారు. నగరంలోకి వచ్చే ప్రజలకు ఇది ఒక ప్రధాన రవాణా కేంద్రంగా మారడంతో పాటు, నల్లగొండ అభివృద్ధికి మరో కీలక మౌలిక వసతిగా నిలవనుంది. పట్టణ భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్మాణ నాణ్యత, సౌకర్యాలు, నిర్వహణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం ఈ ప్రాజెక్టు విజయానికి కీలకం కానుంది.
మేయర్ కృతజ్ఞతలు
దశాబ్దాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న నూతన బస్టాండ్ నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు కావడంపై స్థానికంగా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన నిధులు సమకూర్చడంతో పాటు నిర్మాణ ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు చొరవ చూపిన మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డికి నల్గొండ నగర మేయర్ బుర్రి చైతన్య శ్రీనివాస్రెడ్డి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కొత్త బస్టాండ్ అందుబాటులోకి వస్తే ప్రయాణికుల ఇబ్బందులు తగ్గడంతో పాటు నగర రవాణా వ్యవస్థకు కొత్త ఊపొస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఆధునిక డిజైన్, విశాలమైన నిర్మాణ విస్తీర్ణం, ప్రత్యేక పార్కింగ్ సదుపాయాలతో ఈ ప్రాజెక్టు నల్లగొండ నగరానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.