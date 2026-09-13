BRICS: భారత్ లో నిర్వహించిన 18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సు విజయవంతంగా ముగిసింది. ముగింపు సమావేశంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగిస్తూ సదస్సుకు హాజరైన దేశాధినేతలు, ప్రతినిధులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ప్రపంచ సవాళ్లను కలిసి ఎదుర్కోవాలి
ప్రపంచం ప్రస్తుతం అనేక సంక్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోందని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. భౌగోళిక, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు వివిధ ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో వాటి ప్రభావం సామాన్య ప్రజల జీవితాలపై పడుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. యుద్ధాలు, ఘర్షణల వల్ల మానవాళికి ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను తగ్గించేందుకు దేశాల మధ్య పరస్పర సహకారం అవసరం అని చెప్పారు.
బ్రిక్స్ దేశాలు కలిసి పనిచేయడం ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలను అన్వేషించవచ్చని మోదీ అభిప్రాయపడ్డారు. అభివృద్ధి ఫలాలు అన్ని వర్గాలకు అందేలా సమ్మిళిత అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేశారు. సభ్య దేశాల మధ్య నమ్మకం, సహకారం మరింత పెరిగితే ప్రపంచ సవాళ్లను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం కూడా బలపడుతుందని పేర్కొన్నారు.
టెక్నాలజీ, ఖనిజాల విషయంలో మోదీ ఆందోళన
ఆధునిక సాంకేతికత, కీలకమైన ఖనిజ వనరుల వినియోగంపై కూడా ప్రధాని మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొన్ని శక్తులు టెక్నాలజీతో పాటు వ్యూహాత్మకంగా ముఖ్యమైన ఖనిజాలను తమ ప్రయోజనాల కోసం ఒక సాధనంగా ఉపయోగించుకోవడం ఆందోళన కలిగించే విషయమని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ దేశాల అభివృద్ధికి అవసరమైన సాంకేతికత, సహజ వనరులు కొద్దిమంది ఆధీనంలో ఉండటం వల్ల కొత్త సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని సూచించారు. సాంకేతిక పురోగతి మానవాళి సంక్షేమానికి ఉపయోగపడాలని, వనరుల విషయంలో దేశాల మధ్య సహకారం ఉండాలని మోదీ అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత సమతుల్యంగా, అందరికీ అవకాశాలు కల్పించే విధంగా ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన సందేశం ఇచ్చారు.
ఆలోచనలు కాదు.. ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఫలితాలు కావాలి
బ్రిక్స్ కూటమి మూడో దశాబ్దంలోకి అడుగుపెడుతున్న నేపథ్యంలో దాని భవిష్యత్ కార్యాచరణపై కూడా ప్రధాని మోదీ దృష్టి సారించారు. ప్రపంచ దేశాలు బ్రిక్స్ నుంచి కేవలం చర్చలు, ఆలోచనలు, హామీలను మాత్రమే ఆశించడం లేదని చెప్పారు. ప్రజల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురాగలిగే ఆచరణాత్మక ఫలితాలను కోరుకుంటున్నాయని స్పష్టం చేశారు.
బ్రిక్స్ సదస్సులో తీసుకునే నిర్ణయాలు సభ్య దేశాలకు మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచానికి కూడా ప్రయోజనం చేకూర్చేలా ఉండాలని మోదీ ఆకాంక్షించారు. ఆర్థిక రంగంతో పాటు సాంకేతికత, అభివృద్ధి, వనరుల వినియోగం వంటి కీలక అంశాల్లో కలిసి పనిచేయడం ద్వారా కూటమి మరింత ప్రభావవంతంగా మారుతుందని పేర్కొన్నారు.
న్యూఢిల్లీ డిక్లరేషన్కు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం
ఈ సదస్సులో సభ్య దేశాలు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించిన ‘న్యూఢిల్లీ డిక్లరేషన్’కు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉందని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో బ్రిక్స్ కూటమి ఏ దిశగా ముందుకు సాగాలనే అంశానికి ఈ ప్రకటన ఒక మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుందని తెలిపారు. సభ్య దేశాల మధ్య సహకారాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. బ్రిక్స్ కూటమి విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో సభ్య దేశాల మధ్య సమన్వయం మరింత అవసరం అని మోదీ సూచించారు. ప్రపంచ ఆర్థిక, సామాజిక సమస్యలపై కలిసి కట్టుగా స్పందించడంతో పాటు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. ఈ సదస్సుతో బ్రిక్స్ సహకారానికి కొత్త దిశ ఏర్పడిందనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
పలువురు దేశాధినేతల హాజరు
18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సుకు పలువురు ప్రముఖ దేశాధినేతలు హాజరయ్యారు. చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్, మలేషియా ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీం, దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు సిరిల్ రమఫోసా పాల్గొన్నారు. ఈజిప్ట్ అధ్యక్షుడు అబ్దెల్ ఫతా ఎల్-సిసి, ఇథియోపియా ప్రధాని అబీయ్ అహ్మద్ అలీ, అబుదాబి క్రౌన్ ప్రిన్స్ షేక్ ఖలీద్ బిన్ మొహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ కూడా సమావేశానికి హాజరయ్యారు. వీరితో పాటు ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్రస్, వివిధ దేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులు సదస్సులో పాల్గొన్నారు. సభ్య దేశాల మధ్య సహకారం, ప్రపంచ పరిస్థితులు, అభివృద్ధికి సంబంధించిన పలు అంశాలపై ఈ సదస్సులో విస్తృతంగా చర్చలు జరిగాయి.