మూసి ఉన్న బియ్యం డబ్బాలోకి పురుగులు ఎలా వస్తాయో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా.?
Rice Storage: బియ్యం డబ్బాను గట్టిగా మూసి ఉంచినా కొన్ని రోజుల తర్వాత అందులో చిన్న పురుగులు కనిపించడం చాలామందికి ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. డబ్బా మూత తెరవకుండా ఉంటే పురుగులు లోపలికి ఎలా వచ్చాయనే సందేహం సహజమే. ఇంతకీ దీనికి కారణం ఏంటంటే?
బియ్యంలో పురుగులు అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి?
బియ్యంలో కనిపించే చిన్న పురుగులను సాధారణంగా బియ్యం పురుగులు లేదా రైస్ వీవిల్స్గా పిలుస్తారు. వీటి జీవచక్రం బియ్యం లేదా ఇతర ధాన్యాల్లోనే ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. పంట పొలంలో ఉన్న సమయంలోనే కొన్ని కీటకాలు ధాన్యపు గింజలపై గుడ్లు పెట్టవచ్చు. కోత, శుభ్రపరిచే ప్రక్రియ, నిల్వ సమయంలోనూ ధాన్యానికి కీటకాలు చేరే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ప్రతి బియ్యం గింజలో తప్పనిసరిగా పురుగు గుడ్డు ఉంటుందని కాదు. కొన్ని సందర్భాల్లో గుడ్లు లేదా పురుగు ప్రారంభ దశలు కంటికి కనిపించకుండా ఉండిపోవచ్చు. బియ్యం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాటికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడితే క్రమంగా పురుగులు కనిపించడం మొదలవుతుంది.
డబ్బా మూసి ఉన్నా పురుగులు ఎలా బయటకు వస్తాయి?
ఇదే అసలు ఆసక్తికరమైన విషయం. డబ్బా బయట నుంచి పురుగు లోపలికి రాకపోయినా బియ్యంలో ముందే ఉన్న గుడ్డు అభివృద్ధి చెందితే కొంతకాలం తర్వాత పురుగు కనిపించవచ్చు. కొన్ని రకాల ధాన్యపు పురుగులు గింజలోనే గుడ్లు పెట్టి, వాటి లార్వా దశను కూడా గింజ లోపలే పూర్తి చేస్తాయి. మొదట గుడ్డు చాలా చిన్నగా ఉండటం వల్ల మన కంటికి కనిపించదు. తర్వాత దాని నుంచి లార్వా బయటకు వచ్చి గింజలోని పదార్థాన్ని ఆహారంగా తీసుకుంటూ పెరుగుతుంది. అభివృద్ధి పూర్తయ్యాక వయోజన పురుగు గింజను వదిలి బయటకు రావచ్చు. అందుకే డబ్బా గట్టిగా మూసి ఉన్నప్పటికీ బియ్యంలో ఒక్కసారిగా పురుగులు కనిపించినట్లు అనిపిస్తుంది.
వేడి, తేమ ఉంటే సమస్య ఎందుకు పెరుగుతుంది?
బియ్యంలో పురుగులు త్వరగా పెరగడానికి వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఎక్కువ వేడి, తేమ ఉండే ప్రదేశాల్లో నిల్వ చేసిన ధాన్యంలో కీటకాల అభివృద్ధికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. ముఖ్యంగా తేమ బియ్యం నిల్వకు పెద్ద సమస్యగా మారుతుంది. బియ్యం డబ్బాను తడిగా ఉన్న ప్రదేశంలో ఉంచడం, తడి చెంచాతో బియ్యం తీసుకోవడం, డబ్బాలోకి తేమ చేరడం వంటి కారణాలతో నిల్వ పరిస్థితులు మారవచ్చు. దీంతో ఇప్పటికే బియ్యంలో ఉన్న కీటకాల గుడ్లు అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే బియ్యాన్ని పొడిగా, గాలి తేమ తక్కువగా ఉండే ప్రదేశంలో నిల్వ చేయడం ముఖ్యం.
బియ్యంలో పురుగులు రాకుండా ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
బియ్యం కొనుగోలు చేసిన వెంటనే మొత్తం బియ్యాన్ని ఒకేసారి పెద్ద డబ్బాలో పోయడం కంటే ముందుగా పరిశీలించడం మంచిది. గింజల్లో అసాధారణమైన రంధ్రాలు, చిన్న పురుగులు, పొడి లాంటి అవశేషాలు కనిపిస్తున్నాయా గమనించాలి. నిల్వ చేసుకునే డబ్బా పూర్తిగా శుభ్రంగా, పొడిగా ఉండాలి. పాత బియ్యంపై కొత్త బియ్యాన్ని కలపకుండా ఉండటం కూడా మంచిది. డబ్బాలో మిగిలిన బియ్యాన్ని పూర్తిగా ఖాళీ చేసి, డబ్బాను శుభ్రంగా కడిగి పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత కొత్త బియ్యం వేయాలి. అలాగే బియ్యాన్ని తరచూ ఎక్కువ వేడి లేదా తేమకు గురికాకుండా చూసుకోవాలి. ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయకుండా అవసరానికి అనుగుణంగా కొనుగోలు చేసుకోవడం కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
పురుగులు కనిపిస్తే ఏం చేయాలి.?
బియ్యంలో పురుగులు కనిపించినప్పుడు ముందుగా ఆ బియ్యాన్ని ఇతర ధాన్యాల నుంచి వేరు చేయాలి. పురుగుల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంటే, బియ్యంలో దుర్వాసన, తేమ, బూజు లేదా ఇతర మార్పులు కనిపిస్తే ఉపయోగించకుండా పారేయడం సురక్షితమైన నిర్ణయం. ముఖ్యంగా బూజు కనిపించిన ధాన్యాన్ని తినకూడదు. పురుగులు కనిపించిన డబ్బాను కూడా ఖాళీ చేసి పూర్తిగా శుభ్రం చేసి, తేమ లేకుండా ఆరబెట్టాలి. సమీపంలో ఉన్న పప్పులు, ఇతర ధాన్యాలను కూడా ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిది. ఎందుకంటే ఇలాంటి నిల్వ పురుగులు ఇతర ధాన్యాలకు కూడా వ్యాపించే అవకాశం ఉంటుంది.