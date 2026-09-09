Lift: చేయి అడ్డు పెడితే లిఫ్ట్ డోర్ ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది.? ఇలా చేయడం మంచిదేనా?
Lift: ప్రస్తుతం లిఫ్ట్ ఉపయోగం సర్వసాధారణంగా మారింది. అయితే లిఫ్ట్ డోర్ మూసుకునే సమయంలో చేయి వెంటనే డోర్ తిరిగి తెరుచుకోవడం చాలామందిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. అసలు డోర్కు ఏదైనా అడ్డుగా ఉందని లిఫ్ట్కు ఎలా తెలుస్తుందో తెలుసా.?
ఇంతకీ లిఫ్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
లిఫ్ట్లో ప్రధానంగా కేబుల్, మోటార్, పుల్లీ, కౌంటర్ వెయిట్, బ్రేక్ సిస్టమ్, కంట్రోల్ సిస్టమ్ వంటి కీలక భాగాలు ఉంటాయి. ప్రయాణికులు ఉండే క్యాబిన్ను మోటార్, పుల్లీ వ్యవస్థ సాయంతో పైకి, కిందికి కదిలిస్తారు. క్యాబిన్ బరువును సమతుల్యం చేయడానికి సాధారణంగా కౌంటర్ వెయిట్ను ఉపయోగిస్తారు. లిఫ్ట్లోని కంట్రోల్ సిస్టమ్ ప్రయాణికుడు ఎంచుకున్న ఫ్లోర్ను గుర్తించి, మోటార్కు ఆదేశాలు ఇస్తుంది. లిఫ్ట్ ఆ అంతస్తుకు చేరుకున్న తర్వాత సరైన స్థాయిలో ఆగి, డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ప్రయాణికులు లోపలికి వెళ్లిన తర్వాత కొంత సమయం గడిచిన వెంటనే డోర్ మూసుకునే ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా డోర్ మూసుకునే సమయంలో ఎవరైనా మధ్యలో ఉండిపోకుండా గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక సెన్సార్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తారు.
చేయి అడ్డుపెడితే డోర్ ఎందుకు మళ్లీ ఓపెన్ అవుతుంది?
లిఫ్ట్ డోర్లో సాధారణంగా డోర్ సెన్సార్లు లేదా లైట్ కర్టెన్ సిస్టమ్ ఉంటాయి. ఇవి డోర్ మధ్యలో ఎవరైనా ఉన్నారా? ఏదైనా వస్తువు అడ్డుగా ఉందా? అనే విషయాన్ని గుర్తించేందుకు ఉపయోగపడతాయి. చాలా ఆధునిక లిఫ్ట్లలో లైట్ కర్టెన్ వ్యవస్థ ఉంటుంది. ఇందులో కనిపించని ఇన్ఫ్రారెడ్ కిరణాలను ఉపయోగిస్తారు. డోర్ ఒక వైపు నుంచి మరో వైపుకు ఈ కిరణాలు వెళ్లేలా సెన్సార్లను అమరుస్తారు. డోర్ మూసుకునే సమయంలో ఈ కిరణాల్లో అంతరాయం ఏర్పడితే, సిస్టమ్ దాన్ని అడ్డంకిగా గుర్తిస్తుంది. ఉదాహరణకు మనం చేయిని డోర్ మధ్యలో పెడితే సెన్సార్కు వెళ్లే ఇన్ఫ్రారెడ్ కిరణాల్లో అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. వెంటనే కంట్రోల్ సిస్టమ్కు సిగ్నల్ వెళ్తుంది. డోర్ మూసుకునే ప్రక్రియ ఆగి, మళ్లీ ఓపెన్ అయ్యేలా లిఫ్ట్ సిస్టమ్ ఆదేశిస్తుంది. అందుకే చేయి అడ్డుపెట్టినప్పుడు డోర్ మన చేతిని తాకకముందే వెనక్కి వెళ్తుంది.
ప్రతీసారి చేయి అడ్డుపెట్టి లిఫ్ట్ ఆపడం మంచిదేనా?
లిఫ్ట్ డోర్ను ఆపేందుకు చేయి అడ్డుపెట్టడం సురక్షితమైన అలవాటు అని భావించడం సరికాదు. సెన్సార్లు పనిచేస్తున్నప్పుడు అవి అడ్డంకిని గుర్తించి డోర్ను తిరిగి ఓపెన్ చేయగలిగినప్పటికీ, ప్రతి పరిస్థితిలో ఇదే విధంగా స్పందిస్తుందని అనుకోవద్దు. సెన్సార్ పని చేసే పరిధి, లిఫ్ట్ మోడల్, సెన్సార్ సాంకేతికత వంటి అంశాలపై దాని పనితీరు ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతేకాదు, చిన్న వస్తువులు, సెన్సార్కు సరిగా కనిపించని అడ్డంకులు లేదా సిస్టమ్లో ఏర్పడిన లోపాల విషయంలో స్పందన మారవచ్చు. అందుకే లిఫ్ట్ డోర్ మూసుకునే సమయంలో చేయి, కాలు, బ్యాగ్ లేదా ఇతర వస్తువులను మధ్యలో పెట్టి డోర్ను ఆపే ప్రయత్నం చేయకపోవడమే మంచిది. ఎవరో లిఫ్ట్లోకి వస్తున్నారని గమనిస్తే సాధారణంగా లిఫ్ట్లో ఉండే డోర్ ఓపెన్ బటన్ను ఉపయోగించడం మరింత సురక్షితమైన పద్ధతి.
సెన్సార్లు పనిచేయకపోతే ఏం జరుగుతుంది?
లిఫ్ట్లోని డోర్ సెన్సార్లు సరిగా పనిచేయకపోతే ప్రమాదం ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. సెన్సార్ అడ్డంకిని గుర్తించకపోతే డోర్ మూసుకునే ప్రక్రియ కొనసాగవచ్చు. అలాంటి సమయంలో డోర్కు మనిషి, చేయి, కాలు లేదా వస్తువు మధ్యలో చిక్కుకునే పరిస్థితి రావచ్చు. అయితే ఆధునిక లిఫ్ట్లలో సెన్సార్ ఒక్కటే భద్రతా వ్యవస్థ కాదు. డోర్ ఆపరేటర్, కంట్రోల్ సిస్టమ్, సేఫ్టీ ఇంటర్లాక్ వంటి ఇతర రక్షణ వ్యవస్థలు కూడా ఉంటాయి. డోర్ పూర్తిగా మూసుకోకపోతే లిఫ్ట్ కదలకుండా నిరోధించే ఇంటర్లాక్ వ్యవస్థ కీలకంగా పనిచేస్తుంది. అయినప్పటికీ సెన్సార్లు దెబ్బతిన్నప్పుడు లేదా లిఫ్ట్లో ఇతర సాంకేతిక లోపాలు ఏర్పడినప్పుడు ప్రమాదం పూర్తిగా అసాధ్యం అని చెప్పలేం. అందుకే డోర్ సెన్సార్లు సరిగా పనిచేయడం లేదని అనిపిస్తే ఆ లిఫ్ట్ను ఉపయోగించకుండా సంబంధిత నిర్వహణ సిబ్బందికి సమాచారం ఇవ్వాలి.
లిఫ్ట్ను సురక్షితంగా ఉపయోగించాలంటే ఏం చేయాలి?
లిఫ్ట్ డోర్ అసాధారణంగా వేగంగా మూసుకోవడం, తెరుచుకోకపోవడం, పదేపదే తెరుచుకోవడం, సెన్సార్ స్పందించకపోవడం వంటి సమస్యలు కనిపిస్తే వెంటనే సంబంధిత సిబ్బందికి తెలియజేయాలి. పిల్లలు లిఫ్ట్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్త వహించాలి. ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. లిఫ్ట్ సెన్సార్ మన భద్రత కోసం ఉంటుంది కానీ దానిని పరీక్షించడానికి మన చేతిని లేదా కాలను అడ్డుగా పెట్టడం సురక్షితమైన పద్ధతి కాదు. సెన్సార్ పనిచేస్తుందని నమ్మి నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించకుండా, లిఫ్ట్లో అందుబాటులో ఉన్న నియంత్రణ బటన్లను సరిగ్గా ఉపయోగించడం ఉత్తమం.