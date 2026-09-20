US India Trade: అమెరికా-ఇండియా ట్రేడ్ పెరిగితే భారతీయులకు ఏం ప్రయోజనం?
US India Trade: అమెరికా-భారత్ ల ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం పెరిగితే, దాని వల్ల భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు మాత్రమే కాకుండా సామాన్య పౌరులు, ఉద్యోగులు, వ్యాపారులకు నేరుగా పలు కీలక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
అమెరికా భారత్ ట్రేడ్ డీల్: కేవలం లెక్కలేనా, సామాన్యుడికీ లాభముందా?
అమెరికా, భారతదేశం మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలు ట్రంప్ నిర్ణయాలతో అటుఇటుగా మారుతున్నాయి. అయితే, 2025లో రెండు దేశాల మధ్య వస్తువులు, సేవల మొత్తం వాణిజ్యం ఏకంగా $239.6 బిలియన్ డాలర్లకు చేరి రికార్డు సృష్టించింది. ఇందులో ఒక్క సేవల రంగం వాణిజ్యమే ఏకంగా $90.4 బిలియన్ డాలర్లుగా నమోదైంది.
అయితే ఇది కేవలం ప్రభుత్వాల మధ్య నడిచే రెండు దేశాల ఎగుమతులు-దిగుమతుల లెక్క మాత్రమేనా? లేక ఒక సామాన్య భారతీయ పౌరుడికి, ఉద్యోగాల కోసం చూస్తున్న యువతకు, రోజూ వ్యాపారం చేసుకునే వారికి నిజంగా ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందా? అనే సందేహాలు రావడం సహజం. అమెరికా మార్కెట్లో భారత ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు అది మన దేశీయ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఏ విధంగా మారుస్తుందో తెలుసా?
లక్షలాది కొత్త ఉద్యోగాలు: ఏ రంగాల్లో క్రేజ్ పెరుగుతుంది?
యూఎస్ మార్కెట్లో మన దేశానికి చెందిన వస్తువులకు డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు, ఇక్కడ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని భారీగా పెంచాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యంగా టెక్స్టైల్స్, జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ, ఫార్మా, ఇంజినీరింగ్ రంగాల్లో ఆర్డర్లు వెల్లువలా వస్తాయి. దీనివల్ల కంపెనీలు కొత్త ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయడం లేదా ఉన్న ప్లాంట్లను విస్తరించడం ద్వారా నియామకాలను వేగవంతం చేస్తాయి.
అంతేకాకుండా ఎగుమతులను మరింత ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ మిషన్ ద్వారా MSMEలకు, ఎగుమతిదారులకు సపోర్టు అందిస్తోంది. యూఎస్ టారిఫ్లు తగ్గడం వల్ల మన దేశీయ ఎగుమతులు చైనా, వియత్నాం వంటి ఇతర దేశాల ఉత్పత్తులతో పోటీపడి భారీ ఆర్డర్లను సాధించగలుగుతాయి.
ఐటీ, సేవల రంగానికి గోల్డెన్ డేస్: ఆన్-సైట్ డ్రీమ్స్ నెరవేరుతాయా?
భారతదేశం నుంచి అమెరికాకు జరిగే ఎగుమతుల్లో సర్వీసెస్ రంగానిది అత్యంత కీలక పాత్ర. టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, విప్రో వంటి దిగ్గజ ఐటీ కంపెనీలతో పాటు టెక్ స్టార్టప్లకు అమెరికన్ కార్పొరేట్ కంపెనీల నుంచే ఎక్కువ ప్రాజెక్టులు వస్తుంటాయి. ట్రేడ్ రిలేషన్స్ బలంగా ఉంటే కొత్త ప్రాజెక్టుల కాంట్రాక్టులు సులభంగా దక్కుతాయి.
దీని ప్రభావం హైదరాబాద్, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం వంటి ఐటీ హబ్లలో పనిచేసే డెవలపర్లు, ఇంజినీర్లపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. బెంచ్ కాలిక్యులేషన్స్ తగ్గి కొత్త రిక్రూట్మెంట్లు పెరగడం, మంచి శాలరీ హైక్స్ లభించడం, ఆన్-సైట్ ప్రాజెక్టుల కోసం అమెరికా వెళ్లే అవకాశాలు మెరుగవడం వంటి స్పష్టమైన మార్పులు ఉంటాయి.
దిగుమతి సుంకాల తగ్గింపు: సామాన్యుడికి చౌకగా లభించే వస్తువులు ఏవి?
రెండు దేశాల నడుమ కుదిరే మిడ్ టెర్మ్ వాణిజ్య ఒప్పందాల వల్ల దిగుమతి పన్నులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. భారత్ అమెరికా నుంచి వచ్చే పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు, అత్యాధునిక టెక్నాలజీ గ్యాడ్జెట్లు, మెడికల్ పరికరాలు, కొన్ని రకాల వ్యవసాయ ఆధారిత ఆహార పదార్థాలపైపన్నులను సడలించినప్పుడు, ఆ ఉత్పత్తులు భారతీయ మార్కెట్లో తక్కువ ధరలకే లభించే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల వినియోగదారులకు మెరుగైన నాణ్యత కలిగిన అంతర్జాతీయ ఉత్పత్తులు తక్కువ వ్యయానికే అందుబాటులోకి వస్తాయి.
చైనా ప్లస్ వన్ వ్యూహం, విదేశీ పెట్టుబడులు, రూపాయి స్థిరత్వం
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపార దిగ్గజాలు తమ సప్లై చైన్ కోసం చైనాపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా 'చైనా ప్లస్ వన్' వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తున్నాయి. అమెరికాతో మన సంబంధాలు బలపడటం వల్ల ఆపిల్ వంటి దిగ్గజ కంపెనీలు తమ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లను భారత్కు తరలిస్తున్నాయి. దేశంలో గ్లోబల్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు కావడం వల్ల లోకల్ ఇండస్ట్రీస్ రూపురేఖలు మారిపోతాయి. అంతేకాకుండా విదేశీ నేరుగా పెట్టుబడులు రూపంలో డాలర్ల ప్రవాహం పెరిగితే, మన విదేశీ మార్పిడి నిల్వలు బలపడి రూపాయి విలువ పడిపోకుండా స్థిరంగా ఉండేందుకు దోహదపడుతుంది.
ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయా?
కానీ ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. ట్రేడ్ పెరిగినంత మాత్రాన సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ రాత్రికి రాత్రే లాభాలు రావు. విదేశీ ఉత్పత్తులు ఎక్కువగా దేశంలోకి వస్తే కొన్ని రకాల స్థానిక చిన్న పరిశ్రమలకు పోటీ పెరుగుతుంది. ఏ ఏ రంగానికి పన్ను మినహాయింపులు లభిస్తాయనే దానిపైనే వ్యాపారుల లాభనష్టాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. అమెరికా మార్కెట్లో భారత కంపెనీలకు దక్కే అవకాశాలు పెరిగితే.. అది ఎగుమతులు, ఉత్పత్తి, ఉద్యోగ కల్పనల ద్వారా మన దేశీయ సామాన్యుడి ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచడానికి దోహదపడుతుంది. కానీ, ప్రస్తుత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకునే నిర్ణయాలు రెండు దేశాల సంబంధాల పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ట్రేడ్ విషయంలో కూడా ఊహించని పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.