రెండు హార్ట్లను కలిపిన ఈ డిజైన్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. గిఫ్ట్గా ఇవ్వడానికి ఇలాంటి లాకెట్స్ మంచి ఎంపిక.
వైట్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ త్రిబుల్ హార్ట్ షేప్ లాకెట్ మీకు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. సన్నటి చైన్ తో మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది.
ఓపెన్ హార్ట్ లో సింగిల్ స్టోన్ తో ఉన్న ఈ డిజైన్ లాకెట్ ఆడ, మగ ఇద్దరికీ చక్కగా సెట్ అవుతుంది. 2 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
హార్ట్ షేప్ చుట్టూ స్టోన్స్ తో ఉండి మధ్యలో మరో రెండ్ హార్ట్స్ ని ఇంటర్ లింక్ చేసిన ఈ డిజైన్ మీ చైన్ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
ప్లెయిన్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ హార్ట్ షేప్ లాకెట్ సన్నటి చైన్ కి అందంగా ఉంటుంది. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు ఎవ్వరికైనా సెట్ అవుతుంది.
డైరెక్ట్ చైన్ తో అటాచై ఉన్న ఈ హార్ట్ షేప్ విత్ లెటర్ లాకెట్ నేటితరం అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చుతుంది. లైట్ వెయిట్ లో చేయించుకోవచ్చు.
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