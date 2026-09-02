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AD necklace:రూ.వెయ్యికే డైమండ్ లా మెరిసే ఏడీ స్టోన్ నక్లెస్ డిజైన్లు

life Sep 02 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest
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గ్రీన్ ఏడీ స్టోన్ నక్లెస్..

చీరలు లేదా వెస్ట్రన్ దుస్తులపైకి ఇలాంటి గ్రీన్ ఏడీ స్టోన్ నక్లెస్ ట్రై చేయండి. ముఖ్యంగా లైట్ కలర్ చీరల మీదకు మరింత అందంగా ఉంటాయి. 

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లీఫ్ డిజైన్ నెక్లెస్

వెయ్యి రూపాయలలోపే రియల్ డైమండ్ లుక్ కావాలంటే, ఈ నెక్లెస్ మీకు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. ఇందులో మీకు రకరకాల డిజైన్లు కూడా దొరుకుతాయి.

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స్టోన్ వర్క్ నెక్లెస్

ఈ గ్రీన్ స్టోన్ వర్క్ ఉన్న నెక్లెస్‌ను మీరు ఏదైనా పార్టీవేర్ డ్రెస్‌పైకి ట్రై చేయొచ్చు. ఇది మీకు ప్రత్యేకమైన లుక్ ఇస్తుంది.

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డబుల్ లేయర్ నెక్లెస్

పార్టీలలో వేసుకునే డ్రెస్సుల కోసం డబుల్ లేయర్ నెక్లెస్ కూడా ఒక పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. ఇది చాలా ట్రెండీగా కనిపిస్తుంది.

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యూనిక్ నెక్లెస్

చీరలో మరింత అందంగా కనిపించాలంటే, జ్యువెలరీ చాలా ముఖ్యం. ఈ యూనిక్ డిజైన్ ఉన్న నెక్లెస్‌ను మీరు వెయ్యి రూపాయల లోపే కొనుగోలు చేయవచ్చు.

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డబుల్ లేయర్డ్ డైమండ్ నెక్లెస్

డబుల్ లేయర్డ్ నెక్లెస్ కూడా చీరపై చాలా బాగుంటుంది. రిసెప్షన్ లేదా నైట్ పార్టీలలో కట్టుకునే చీరలపైకి దీన్ని ట్రై చేయవచ్చు.

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ఫ్లోరల్ డిజైన్ నెక్లెస్

ఈ ఫ్లోరల్ డిజైన్ నెక్లెస్‌ను మీరు వెయ్యి రూపాయల కన్నా తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీనిపైకి డైమండ్ చెవిపోగులు పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది.

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