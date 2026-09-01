Telugu

ముఖంపై బ్లాక్ హెడ్స్ పోవాలంటే వీటిని రాస్తే చాలు!

life Sep 01 2026
Author: Kavitha G Image Credits:our own
Telugu

బ్లాక్ హెడ్స్ ఎందుకు వస్తాయి?

చర్మ కణాల్లో సెబమ్ అనే పదార్థం ఎక్కువగా ఉత్పత్తి కావడం వల్ల బ్లాక్‌హెడ్స్‌ వస్తాయి. వీటిని తొలగించుకోవడానికి కొన్ని టిప్స్ మీకోసం.

Image credits: instagram
Telugu

నిమ్మరసం, బేకింగ్ సోడా

ఒక టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడాలో అర టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం కలిపి పేస్ట్‌లా చేసుకోవాలి. దీన్ని బ్లాక్ హెడ్స్ ఉన్న చోట రాయాలి.

Image credits: Freepik
Telugu

నిమ్మరసం, గుడ్డు తెల్లసొన

ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసంలో గుడ్డు తెల్లసొన వేసి బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ముక్కు చుట్టూ అప్లై చేయాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి.

Image credits: Getty
Telugu

ముల్తానీ మట్టి, ఆరెంజ్ తొక్క

ముల్తానీ మట్టి, ఆరెంజ్ తొక్కల పొడిని బాగా కలిపి ముక్కుపై సున్నితంగా స్క్రబ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత నీటితో ముఖం కడుక్కోవాలి.

Image credits: social media
Telugu

రోజ్ వాటర్, శనగపిండి

రోజ్ వాటర్‌లో శనగపిండి కలిపి ప్యాక్‌లా వేసుకోవాలి. ఇది బ్లాక్ హెడ్స్‌ను తొలగించడానికి బాగా పనిచేస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

కలబంద జెల్

రెండు స్పూన్ల కలబంద జెల్‌ను తీసుకొని బ్లాక్ హెడ్స్ ఉన్న చోట రాయాలి. అది పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత కడిగేయాలి.

Image credits: Getty

Gold Necklace: 10 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే లైట్ వెయిట్ నక్లెస్ డిజైన్లు

Gold Necklace: లైట్ వెయిట్ గోల్డ్ నెక్లెస్ లు.. ఎంత బాగున్నాయో!

Rice Water: రైస్ వాటర్‌ని ఇలా వాడితే.. జుట్టు వద్దన్నా పెరుగుతుంది!

Silver Anklets: పాదాల అందాన్ని పెంచే వెండి పట్టీలు.. చూస్తే కొనేస్తారు