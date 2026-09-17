తామర పువ్వు ఆకారంలో ఉండే ఈ మెట్టెలు చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి. ఆకుపచ్చ కుందన్ లేదా స్టోన్ వర్క్ ఈ డిజైన్కు మరింత అందాన్ని ఇస్తుంది.
పూల ఆకారం, రంగురంగుల స్టోన్స్తో డిజైన్ చేసిన ఈ మెట్టెలు భార్యకు గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి సరైన ఎంపిక. సింపుల్గా ఉన్నా పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.
మెట్టెలకు చిన్న మువ్వలు జోడిస్తే ఆ ట్రెడిషనల్ లుక్ మరింత హైలైట్ అవుతుంది. పట్టీలతో పాటు ఈ మువ్వల మెట్టెలు వేసుకుంటే పాదాలకు సంప్రదాయ కళ వస్తుంది.
ఆఫీస్కు వెళ్లేటప్పుడు లేదా వెస్ట్రన్, ఇండో-వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులపైకి వేసుకునేందుకు ఈ మోడ్రన్ మెట్టెలు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి. మీ భార్యకు ఇవి కచ్చితంగా నచ్చుతాయి.
భారతీయ ఆభరణాల్లో నెమలి డిజైన్కు ఎప్పుడూ ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. వెండితో చేసిన ఈ పీకాక్ డిజైన్ మెట్టెలు ట్రెడిషనల్, రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.
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