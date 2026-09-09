పెళ్లికి ముందే మీకు కాబోయే భార్య లేదా భర్తను ఈ 5 విషయాలు అడగడం మర్చిపోవద్దు
పెళ్లి అనేది కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తుల కలయిక మాత్రమే కాదు. రెండు మనసులు, రెండు వేర్వేరు ఆలోచనా విధానాల ప్రయాణం. పెళ్లికి ఒప్పుకునే ముందు మీకు కాబోయే వ్యక్తిని 5 ప్రశ్నలు అడిగి తెలుసుకోండి.
డబ్బు విషయాలు
దాంపత్య జీవితంలో వివాదాలకు ప్రధాన కారణాల్లో డబ్బు కూడా ఒకటి. అందుకే ఒకరి ఆర్థిక పరిస్థితి, అప్పులు, ఆదాయం, పొదుపు అలవాట్ల గురించి పెళ్లికి ముందే పారదర్శకంగా మాట్లాడుకోవాలి. సంపాదనను ఎలా ఖర్చు చేస్తారు? ఉమ్మడి ఖాతా నిర్వహిస్తారా లేక ఎవరి డబ్బు వారు విడిగా ఉంచుకుంటారా? అత్యవసర నిధి ఏర్పాటు ఎలా? అనే అంశాలపై ఇద్దరికీ ఒకే విధమైన అవగాహన ఉండటం భవిష్యత్తులో గొడవలను నివారిస్తుంది.
పిల్లల ప్లానింగ్
వివాహం తర్వాత పిల్లలు ఎప్పుడు కావాలి, అసలు పిల్లల పట్ల ఇద్దరి ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయనేది ముందుగానే తేల్చుకోవాలి. అలాగే పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత వారి పెంపకంలో ఇరువురి బాధ్యతలు ఏమిటి? పని ఒత్తిడిని ఎలా సర్దుబాటు చేసుకుంటారు? అనే విషయాలపై భాగస్వామితో బహిరంగంగా మాట్లాడి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.
కుటుంబ సంబంధాలు
పెళ్లయ్యాక ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉంటారా లేక వేరుగా నివసిస్తారా అనే ప్రాథమిక విషయంతో పాటు, ఇరువైపులా ఉన్న అత్తమామలు, బంధువులతో సమయం గడపడంపై స్పష్టత అవసరం. కుటుంబ బాధ్యతలను గౌరవిస్తూనే, తమ వ్యక్తిగత దాంపత్య జీవితానికి అవసరమైన ఏకాంతం, సరిహద్దులను (Boundaries) ఎలా కాపాడుకోవాలో ముందే మాట్లాడుకోవాలి.
కెరీర్ ప్రాధాన్యాలు
ఉద్యోగ రీత్యా వేరే ఊరు లేదా విదేశాలకు మారాల్సి వస్తే పరిస్థితి ఏమిటి? ఒకరి కెరీర్ ఎదుగుదలకు మరొకరు ఎలాంటి మద్దతు ఇస్తారు? వంటి అంశాలు భవిష్యత్ ప్రయాణంలో ఎంతో కీలకం. ఇంటి పనులు, ఆఫీస్ బాధ్యతలను ఎలా పంచుకుంటారు, పని-వ్యక్తిగత జీవిత సమతుల్యత (Work-life balance) ఎలా సాధిస్తారు అనే దానిపై చర్చ అవసరం.
గొడవలు వచ్చినప్పుడు ఎలా పరిష్కరించుకుంటారు?:
ఏ బంధంలోనైనా భేదాభిప్రాయాలు, వాదనలు రావడం సహజం. అయితే ఆ సమయంలో ఒకరి భావోద్వేగాలను మరొకరు ఎలా గౌరవిస్తారు, సమస్యను ఎలా కూర్చుని పరిష్కరించుకుంటారు అనేది ముఖ్యం. కోపం వచ్చినప్పుడు మౌనంగా ఉండి దూరం పెంచుకుంటారా లేక ఓపిగ్గా మాట్లాడి పరిష్కరిస్తారా అనే సంభాషణా విధానం (Communication) పై ముందే ఒకరి ఆలోచనలను మరొకరు తెలుసుకోవడం దాంపత్యాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది.