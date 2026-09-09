Raw Eggs: పచ్చి గుడ్లు తాగడం ప్రమాదకరమా? తాగితే ఏం జరుగుతుంది?
చాలా మందికి పచ్చి గుడ్లు తాగే అలవాటు ఉంటుంది. జిమ్కు వెళ్లేవాళ్లు, పచ్చి గుడ్లు తాగితే ఎక్కువ ప్రోటీన్ వస్తుందని, ఆరోగ్యానికి మంచిదని అనుకుంటారు. కానీ, ఆరోగ్య నిపుణులు మాత్రం లాభాల కన్నా నష్టాలే ఎక్కువని హెచ్చరిస్తున్నారు.
పచ్చి గుడ్డుతో ప్రమాదం
పచ్చి గుడ్లు ఆరోగ్యానికి మంచివనుకుంటారు. కానీ పచ్చిగుడ్ల వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇందులో 'సాల్మొనెల్లా' అనే ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది ఫుడ్ పాయిజనింగ్కు దారితీస్తుంది. దీనివల్ల వాంతులు, తీవ్రమైన విరేచనాలు, కడుపునొప్పి, జ్వరం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.
మన శరీరం పచ్చి గుడ్డు కన్నా ఉడికించిన గుడ్డులోని ప్రోటీన్ను చాలా సమర్థవంతంగా గ్రహిస్తుంది. ఓ అధ్యయనం ప్రకారం, ఉడికించిన గుడ్డులోని ప్రోటీన్లో 90% జీర్ణమైతే, పచ్చి గుడ్డులోని ప్రోటీన్లో కేవలం 50% మాత్రమే శరీరానికి అందుతుంది.
బయోటిన్ లోపం
జిమ్కు వెళ్లేవాళ్లు ఏం చేయాలి?
కండరాల పెరుగుదల కోసం పచ్చి గుడ్లు తినాల్సిన అవసరం లేదు. ఉడికించిన గుడ్లు చాలా సురక్షితం, పోషకాలు కూడా ఎక్కువే. మీ ప్రోటీన్ అవసరాల కోసం డైటీషియన్ సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
వీళ్లు జాగ్రత్త
- పిల్లలు, వృద్ధులు.
- గర్భిణులు.
- రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు.
- వీళ్లు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పచ్చి లేదా సరిగ్గా ఉడకని గుడ్లను తినకూడదు.
ఏ ఆహారాన్నైనా సరిగ్గా వండి తినడమే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. పచ్చి గుడ్లు తినడం వల్ల మీ జీర్ణవ్యవస్థ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి, ఈ అలవాటును ఇవాళే మానేసి, ఉడికించిన గుడ్లు తినడం అలవాటు చేసుకోండి.