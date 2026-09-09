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Jhumka Dsigns: చీరలు, లెహంగాల మీదకు అదిరిపోయే హెవీ జుంకాలు..చూసేయండి

life Sep 09 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest
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హెవీ జుంకాలు..

పెళ్లిళ్లు లేదా ఫంక్షన్లలో మీకు రాయల్ లుక్ కావాలంటే, ఇలాంటి డిజైన్ జుంకాలు బెస్ట్ ఆప్షన్. చీరలు లేదా సంప్రదాయ దుస్తులపై ఇవి చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.

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లట్కన్ వెడ్డింగ్ జుంకాలు

లట్కన్ వెడ్డింగ్ జుంకాలలో ఉండే వేలాడే డిజైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. స్నేహితురాలి పెళ్లిలో డ్రెస్‌కు మ్యాచింగ్‌గా వేసుకోవడానికి ఇది మంచి ఎంపిక.
Image credits: pinterest
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పెద్ద సైజు వెడ్డింగ్ జుంకాలు

స్పెషల్ గా కనిపించడానికి పెద్ద సైజు జుంకాలు సూపర్ డిజైన్. వీటిలో కుందన్, రాళ్లు, మెరిసే నగిషీలు పొదిగి ఉంటాయి. ఈ డిజైన్ చీర లేదా డ్రెస్ మీద చాలా గ్రాండ్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest
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కుందన్ వర్క్ వెడ్డింగ్ జుంకాలు

మీ స్నేహితురాలి పెళ్లికి కుందన్ వర్క్ ఉన్న జుంకాలు పెట్టుకుని వెళ్లొచ్చు. ఇవి మీ లుక్‌ను పూర్తిగా మార్చేసి, చాలా స్పెషల్‌గా చూపిస్తాయి.
Image credits: pinterest
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ముత్యాల వెడ్డింగ్ జుంకాలు

ముత్యాల జుంకాలు చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా, గ్రాండ్‌గా ఉంటాయి. స్నేహితురాలి పెళ్లికి లేదా ఏదైనా ఫంక్షన్‌కు పెట్టుకోవడానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక.
Image credits: pinterest

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