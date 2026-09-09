Jhumka Dsigns: చీరలు, లెహంగాల మీదకు అదిరిపోయే హెవీ జుంకాలు..చూసేయండి

పెళ్లిళ్లు లేదా ఫంక్షన్లలో మీకు రాయల్ లుక్ కావాలంటే, ఇలాంటి డిజైన్ జుంకాలు బెస్ట్ ఆప్షన్. చీరలు లేదా సంప్రదాయ దుస్తులపై ఇవి చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
స్పెషల్ గా కనిపించడానికి పెద్ద సైజు జుంకాలు సూపర్ డిజైన్. వీటిలో కుందన్, రాళ్లు, మెరిసే నగిషీలు పొదిగి ఉంటాయి. ఈ డిజైన్ చీర లేదా డ్రెస్ మీద చాలా గ్రాండ్గా కనిపిస్తుంది.
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