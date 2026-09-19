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- Movie Costumes: సినిమాల్లో వాడే ఖరీదైన కాస్ట్యూమ్స్ను షూటింగ్ తర్వాత ఏం చేస్తారో తెలుసా?
Movie Costumes: సినిమాల్లో వాడే ఖరీదైన కాస్ట్యూమ్స్ను షూటింగ్ తర్వాత ఏం చేస్తారో తెలుసా?
Movie Costumes: సినిమాల్లో హీరో, హీరోయిన్లు ఖరీదైన కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకుంటారు. ముఖ్యంగా భారీ బడ్జెట్ సినిమాల్లో ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన దుస్తులు, నగలు ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే షూటింగ్ తర్వాత ఈ కాస్ట్యూమ్స్ పరిస్థితి ఏంటి? వాటిని ఏం చేస్తారో తెలుసా?
సినిమా కాస్ట్యూమ్స్
సినిమా అంటే కథ, నటీనటులే కాదు.. ప్రతి సన్నివేశానికి తగ్గట్టుగా కనిపించే కాస్ట్యూమ్స్ కూడా సినిమాకు ప్రత్యేకమైన లుక్ను తీసుకొస్తాయి. సినిమాలో మనం చాలా రకాల కాస్ట్యూమ్స్ ని చూస్తుంటాం. ముఖ్యంగా పీరియాడిక్ సినిమాలు, భారీ యాక్షన్ మూవీస్, స్టార్ హీరో–హీరోయిన్ల చిత్రాల్లో వాడే దుస్తుల కోసం భారీగా ఖర్చు చేస్తుంటారు. డిజైనర్ కాస్ట్యూమ్స్, ఖరీదైన ఆభరణాలు, ప్రత్యేకమైన యాక్సెసరీస్ ఇలా ఒక్కో లుక్ వెనుక పెద్ద బడ్జెట్ ఉంటుంది. అయితే షూటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత ఈ కాస్ట్యూమ్స్ ఏమవుతాయనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. మరి వాటిని ఏం చేస్తారో తెలుసుకుందామా…
కాస్ట్యూమ్ స్టోర్లో భద్రపరచడం
సాధారణంగా ఒక సినిమా కోసం తయారు చేసిన కాస్ట్యూమ్స్ షూటింగ్ పూర్తయిన వెంటనే చెత్తలోకి వెళ్లిపోవు. వాటి విలువ, సినిమా అవసరం, డిజైన్, కాంట్రాక్ట్ వంటి అంశాలపై ఆధారపడి వాటి భవిష్యత్తు నిర్ణయిస్తారు. భారీ సినిమాల్లో ఉపయోగించిన ముఖ్యమైన కాస్ట్యూమ్స్ను ప్రొడక్షన్ హౌస్ లేదా కాస్ట్యూమ్ విభాగం భద్రపరచడం సాధారణ పద్ధతి. ముఖ్యంగా ఫాంటసీ సినిమాల్లో ఉపయోగించిన ప్రత్యేకమైన దుస్తులను భవిష్యత్ అవసరాల కోసం స్టోర్ చేస్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో రీషూట్లు, ఫ్లాష్బ్యాక్ సన్నివేశాలు లేదా ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్ కోసం కూడా అవే కాస్ట్యూమ్స్ అవసరం కావచ్చు.
మరో సినిమాలో మళ్లీ ఉపయోగించడం
చాలా కాస్ట్యూమ్స్ను ఒక్క సినిమాకే పరిమితం చేయరు. సాధారణ డిజైన్ ఉన్న దుస్తులు, యాక్షన్ సీన్లలో ఉపయోగించే వస్త్రాలు, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్టిస్టుల కాస్ట్యూమ్స్ వంటి వాటిని మరో ప్రాజెక్ట్లో కాస్త మార్పులు చేసి ఉపయోగించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే స్టార్ హీరోలు లేదా కీలక పాత్రల కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన కాస్ట్యూమ్స్ను మరో సినిమాలో యథాతథంగా ఉపయోగించడం అరుదు.
కాస్ట్యూమ్ ఏజెన్సీకి తిరిగి వెళ్లడం
కొన్ని సందర్భాల్లో కాస్ట్యూమ్స్ను సినిమా నిర్మాతలు పూర్తిగా కొనుగోలు చేయరు. డిజైనర్లు లేదా కాస్ట్యూమ్ ఏజెన్సీల నుంచి వాటిని అద్దెకు తీసుకుంటారు. అలాంటి సందర్భాల్లో షూటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత దుస్తులను తిరిగి వారికి ఇచ్చేస్తారు. ముఖ్యంగా ఖరీదైన డిజైనర్ వేర్, లగ్జరీ యాక్సెసరీస్ విషయంలో ఈ విధానం ఉపయోగపడుతుంది.
ఎగ్జిబిషన్లో ప్రదర్శన
ఒక సినిమాలోని కాస్ట్యూమ్ ప్రేక్షకుల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటే, దాన్ని ప్రదర్శన కోసం భద్రపరిచే అవకాశం ఉంటుంది. చారిత్రక చిత్రాల్లో ఉపయోగించిన రాజవంశ దుస్తులు, ప్రత్యేకమైన ఆయుధాలు, ఆభరణాల డిజైన్లు వంటి వాటిని సినిమా ఎగ్జిబిషన్లలో చూపించవచ్చు. ఇలాంటి కాస్ట్యూమ్స్ సినిమా జ్ఞాపకంగా కూడా మారిపోతాయి.
నటీనటులకు ఇచ్చే సందర్భాలు
కొన్ని సందర్భాల్లో నటీనటులు షూటింగ్ సమయంలో ధరించిన దుస్తులను తమ దగ్గర ఉంచుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. ముఖ్యంగా ప్రత్యేకమైన లేదా గుర్తుండిపోయే కాస్ట్యూమ్స్ అయితే నిర్మాతలు లేదా డిజైనర్ల అనుమతితో వాటిని నటీనటులు తీసుకెళ్లే సందర్భాలు ఉంటాయి. అయితే ఇది ప్రతి సినిమాలోనూ జరగకపోవచ్చు. కాస్ట్యూమ్కు సంబంధించిన హక్కులు, డిజైనర్ ఒప్పందం, ప్రొడక్షన్ పాలసీ వంటి అంశాలు దీనిపై ప్రభావం చూపుతాయి.
కాస్ట్యూమ్స్ను ఎందుకు పారేయరు?
ఒక కాస్ట్యూమ్కు భారీగా ఖర్చయితే దాన్ని ఒక్కసారి మాత్రమే ఉపయోగించి పక్కన పెట్టడం నిర్మాతలకు ఆర్థికంగా ప్రయోజనకరం కాదు. అందుకే వాటిని భద్రపరచడం, మళ్లీ ఉపయోగించడం, అద్దెకు తీసుకున్నవైతే తిరిగి ఇవ్వడం వంటి మార్గాలను అనుసరిస్తారు. అంతేకాదు.. ఒక సినిమాలో ప్రేక్షకులకు బాగా గుర్తుండిపోయిన కాస్ట్యూమ్కు తర్వాత ప్రత్యేకమైన విలువ కూడా ఏర్పడుతుంది. అందుకే కొన్ని దుస్తులను జాగ్రత్తగా సంరక్షిస్తారు.
ఒక్కోసారి కాస్ట్యూమ్కి సినిమాకంటే ఎక్కువ గుర్తింపు
సినిమా విడుదలయ్యాక కొన్ని కాస్ట్యూమ్స్ ట్రెండ్ అవుతాయి. హీరో వేసుకున్న కోటు, హీరోయిన్ కట్టుకున్న చీర, ప్రత్యేకమైన డ్రెస్ డిజైన్ లేదా పీరియాడిక్ లుక్ ప్రేక్షకుల్లో బాగా పాపులర్ కావచ్చు. అప్పుడు ఆ కాస్ట్యూమ్ సినిమాకు సంబంధించిన గుర్తింపుగా మారుతుంది. అందుకే తెరపై కొన్ని సెకన్లు మాత్రమే కనిపించే దుస్తుల వెనుక కూడా భారీ ప్లానింగ్, ఖర్చు, డిజైన్, నిర్వహణ ఉంటాయి