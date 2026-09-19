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- Suriya Jyothika Wedding: స్కాట్లాండ్ కోటలో సూర్య-జ్యోతిక మళ్లీ పెళ్లి.. ఖర్చు మాత్రం అస్సలు ఊహించరు
Suriya Jyothika Wedding: స్కాట్లాండ్ కోటలో సూర్య-జ్యోతిక మళ్లీ పెళ్లి.. ఖర్చు మాత్రం అస్సలు ఊహించరు
Suriya Jyothika Wedding: కోలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ సూర్య, జ్యోతిక రీసెంట్ గా స్కాట్లాండ్ లో తమ 20వ పెళ్లి రోజును గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. ఈ వేడుక కోసం వాళ్లు ఎంత ఖర్చు చేశారో తెలిస్తే ఫ్యూజులు ఎగిరిపోతాయి.
సూర్య జ్యోతిక 20వ పెళ్లి రోజు
తమిళ సినిమా ఇండస్ట్రీలో సూర్య, జ్యోతిక క్యూట్ కపుల్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. వీళ్ల పెళ్లై 20 ఏళ్లు పూర్తయింది. ఈ స్పెషల్ యానివర్సరీని వాళ్లు చాలా వెరైటీగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. దీనికోసం వాళ్లు ఎంచుకున్న ప్లేస్ ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. స్కాట్లాండ్ లోని చారిత్రక 'బ్లెయిర్క్వాన్ క్యాజిల్' (Blairquhan Castle) అనే కోటలో వీళ్లు తమ 20వ పెళ్లి రోజు వేడుకలు జరుపుకున్నారు.
ఈ కోట ఎక్కడ ఉంది?
స్కాట్లాండ్ లోని ఐర్షైర్ ప్రాంతంలో ఉన్న మేబోల్ నగరానికి దగ్గర్లో ఈ బ్లెయిర్క్వాన్ క్యాజిల్ ఉంది. ప్రకృతి అందాల మధ్య సుమారు 200 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ భారీ కోటను నిర్మించారు. పెళ్లిళ్లు, ఇతర గ్రాండ్ ఈవెంట్స్ కోసం ఈ ప్లేస్ ను వాడుతుంటారు. ఈ కోట మెయిన్ బిల్డింగ్ లో 15 బెడ్ రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా గెస్టులు ఉండటానికి విడిగా కాటేజీలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
ఇక్కడ పెళ్లికి ఎంత ఖర్చవుతుంది?
సూర్య - జ్యోతిక సెలబ్రేషన్ ఫొటోలు బయటకు రాగానే, ఈ కోటలో పెళ్లి లేదా ఈవెంట్స్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చవుతుందో అని నెటిజన్లు తెగ వెతుకుతున్నారు. కోట యాజమాన్యం ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, గెస్టుల సంఖ్యను బట్టి వేర్వేరు వెడ్డింగ్ ప్యాకేజీలు ఉన్నాయి.
60 మంది గెస్టుల ప్యాకేజీకి సుమారు 21,350 పౌండ్లు (మన కరెన్సీలో సుమారు రూ.27.4 లక్షలు) ఖర్చవుతుంది. అలాగే 80 మందికి అయితే 24,350 పౌండ్లు (సుమారు రూ.31.2 లక్షలు) తీసుకుంటారు. ఈ ప్యాకేజీల్లో కోటను వాడుకోవడానికి అద్దె, భోజనం లాంటి ఏర్పాట్లు ఉంటాయి.
తక్కువ మందితో ఈవెంట్ చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ల కోసం కూడా స్పెషల్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. 30 మందికి 20,560 పౌండ్లు (సుమారు రూ.26.4 లక్షలు), 50 మందికి 23,560 పౌండ్లు (సుమారు రూ.30.2 లక్షలు) ఛార్జ్ చేస్తారు.
గెస్టుల కోసం ఫుడ్ ఏర్పాట్లు
బ్లెయిర్క్వాన్ క్యాజిల్ లో జరిగే ఈవెంట్స్ లో ఫుడ్ కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. సీజన్ కు తగ్గట్టుగా ఫ్రెష్ ఐటమ్స్ తో మెనూ రెడీ చేసే క్యాటరింగ్ సంస్థలతో కోట యాజమాన్యం కలిసి పనిచేస్తుంది. గెస్టుల ఇష్టాలు, వాళ్ల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా మెనూను మార్చుకునే ఆప్షన్ కూడా ఇక్కడ ఉంది.
పెళ్లిళ్లకే కాకుండా ప్రైవేట్ పార్టీలు, కార్పొరేట్ ఈవెంట్స్ కోసం కూడా ఈ ఎస్టేట్ ను డిజైన్ చేశారు. ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఈ కోటలోని 15 గదులు అద్భుతమైన ఆర్కిటెక్చర్ తో కనిపిస్తాయి. పాతకాలం నాటి లుక్ తో పాటు మోడ్రన్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. కోట ఆవరణలో ఉండాలనుకునే వాళ్ల కోసం ప్రత్యేకంగా కాటేజీలు ఉన్నాయి. ఒక కాటేజీ బుకింగ్ ధర 534 పౌండ్ల (సుమారు రూ.68 వేలు) నుంచి మొదలవుతుంది.
పచ్చని అడవులు, ఓపెన్ ప్లేసెస్, కొండలతో కూడిన స్కాట్లాండ్ అందాల మధ్య ఉన్న ఈ చారిత్రక కోటలోనే సూర్య - జ్యోతిక తమ 20వ పెళ్లి రోజును సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు.