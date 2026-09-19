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- Yash Toxic OTT: టాక్సిక్ సినిమా టోటల్ కలెక్షన్స్ ఎంత? ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడంటే?
Yash Toxic OTT: టాక్సిక్ సినిమా టోటల్ కలెక్షన్స్ ఎంత? ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడంటే?
Yash Toxic: రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటించిన 'టాక్సిక్' సినిమా ఇంకా థియేటర్లలో ఆడుతోందా? లేటెస్ట్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఈ మూవీ ఇండియాలో ఎంత రాబట్టింది? వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్ లెక్కలేంటి? ఓటీటీలోకి ఎప్పుడు రాబోతోంది?
టాక్సిక్ బాక్సాఫీస్ లెక్కలు..
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ (Yash) హీరోగా, గీతూ మోహన్ దాస్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన మోస్ట్ అవేటెడ్ యాక్షన్ మూవీ 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్'. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రిలీజై ఎంతటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిందో అందరికీ తెలిసిందే. 26 ఆగస్టు 2026న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రానికి అదిరిపోయే ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి. ఆ తర్వాత మిక్స్డ్ టాక్ రావడంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర కలెక్షన్స్ కాస్త నెమ్మదించాయి. అయితే చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే.. ఈ సినిమా ఇంకా కొన్ని చోట్ల ఆడుతూనే ఉంది. మరి ఇప్పటివరకు ఈ మూవీ ఎంత కలెక్ట్ చేసింది? ఆ డీటెయిల్స్ చూద్దాం.
ఇంకా థియేటర్లలోనే టాక్సిక్..
రిలీజైన ఫస్ట్ డే సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద టాక్సిక్ మూవీ కొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. యశ్ మాస్ లుక్, డిఫరెంట్ మేకింగ్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. కానీ రాను రాను ఈ సినిమా అనుకున్న స్థాయిలో ఆడియన్స్ను మెప్పించలేకపోయింది. కలెక్షన్స్ కూడా డ్రాప్ అయ్యాయి. ఇది అందరికీ తెలిసిన ఓపెన్ సీక్రెట్. అయినా సరే, ఈ సినిమా ఇంకా కొన్ని థియేటర్లలో రన్ అవుతుండటం విశేషం.
టాక్సిక్ సినిమా టోటల్ కలెక్షన్స్
ఇక బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ విషయానికి వస్తే.. మేకర్స్ ఇప్పటివరకు అఫీషియల్గా ఎలాంటి నంబర్స్ బయటపెట్టలేదు. కానీ కొన్ని రిపోర్ట్స్ ప్రకారం కలెక్షన్స్ లెక్కలు ఇలా ఉన్నాయి. సాక్నిల్క్ (Sacnilk) రిపోర్ట్ ప్రకారం.. టాక్సిక్ మూవీ 300 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. బాక్సాఫీస్ ట్రాకర్ సాక్నిల్క్ డేటా చూస్తే, 26 ఆగస్టు 2026న రిలీజైన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు ₹333.45 కోట్లకు పైగా రాబట్టింది.
ఇతర రిపోర్ట్స్ చెబుతున్న లెక్కలు ఇలా ఉన్నాయి:
వరల్డ్ వైడ్ టోటల్ కలెక్షన్స్: ₹334.50 కోట్లు
ఇండియా టోటల్ కలెక్షన్స్: ₹290.64 కోట్లు
హిందీ బెల్ట్ వసూళ్లు: సుమారు ₹149 కోట్లు
ఓవర్సీస్ కలెక్షన్స్: ₹44.00 కోట్లు
అయితే మరో రిపోర్ట్ ప్రకారం టాక్సిక్ మూవీ ₹341.39 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇండియాలో ఈ సినిమా మొత్తం 1,54,613 షోలు పడింది. ఇంకా కొన్ని చోట్ల ప్రదర్శితమవుతూనే ఉంది. లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం, ఇండియన్ మార్కెట్లో ఈ మూవీ ₹290 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ రాబట్టి దూసుకుపోతోంది.
ఓటీటీలోకి టాక్సిక్ రిలీజ్ ఎప్పుడు?
స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాతి కాలంలో గోవా బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామాగా 'టాక్సిక్' తెరకెక్కింది. ఇందులో యశ్ సరసన నయనతార, కియారా అద్వానీ, హుమా ఖురేషీ, తారా సుతారియా, రుక్మిణి వసంత్, వివేక్ ఒబెరాయ్, సుదేవ్ నాయర్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.
మొత్తానికి రాకింగ్ స్టార్ యశ్ టాక్సిక్ సినిమా ఇంకా కొన్ని థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. ఇక ఈ మూవీ సెప్టెంబర్ 25న ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5 (ZEE5)లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అయితే కలెక్షన్స్ పై మేకర్స్ నుంచి ఇంకా ఎలాంటి అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ రాలేదన్నది గుర్తుంచుకోవాలి.