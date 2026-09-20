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- Baby Do Die Do OTT: రామ్ చరణ్ కి నచ్చిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఓటీటీలోకి.. ఎప్పుడు, ఎందులో స్టీమింగ్ అంటే
Baby Do Die Do OTT: రామ్ చరణ్ కి నచ్చిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఓటీటీలోకి.. ఎప్పుడు, ఎందులో స్టీమింగ్ అంటే
రామ్ చరణ్ నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్న హిందీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ బేబీ డూ డై డూ ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లోకి రానుంది. సెప్టెంబర్ 25 లేదా అక్టోబర్ 2న స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
రామ్ చరణ్ ప్రశంసించిన సినిమా
ఆర్ఆర్ఆర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ప్రశంసలు అందుకున్న హిందీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ బేబీ డూ డై డూ ఇప్పుడు ఓటీటీ విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. థియేటర్లలో పెద్దగా సందడి లేకుండా విడుదలైన ఈ సినిమాను రామ్ చరణ్ బహిరంగంగా ప్రశంసించారు. ముఖ్యంగా హ్యూమా ఖురేషి, సాకిబ్ సలీమ్ నటన అద్భుతంగా ఉందంటూ ఆయన ప్రశంసలు కురిపించారు. రామ్ చరణ్ చేసిన ఈ ప్రశంసలతో సినిమాపై కొంతమేర ప్రేక్షకుల దృష్టి పడింది.
నెట్ఫ్లిక్స్లోకి బేబీ డూ డై డూ
థియేట్రికల్ రన్ పూర్తయిన తర్వాత బేబీ డూ డై డూ ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో డిజిటల్ ప్రీమియర్కు సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో కమీంగ్ నెక్స్ట్ వీక్ విభాగంలో కనిపిస్తోంది. అయితే ఓటీటీ సంస్థ ఇప్పటివరకు కచ్చితమైన స్ట్రీమింగ్ తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. సెప్టెంబర్ 25 లేదా అక్టోబర్ 2న ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.
డెఫ్ అండ్ మ్యూట్ కాంట్రాక్ట్ కిల్లర్గా హ్యూమా
నాచికేత్ సామంత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లో హ్యూమా ఖురేషి ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. ఆమె వినికిడి, మాట సామర్థ్యం లేని కాంట్రాక్ట్ కిల్లర్ పాత్రలో కనిపించారు. ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి ఆమె చేసే ప్రయాణం చుట్టూ కథ సాగుతుంది. ఈ పాత్ర కోసం హ్యూమా చేసిన నటనకు విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు లభించాయి. అయితే కథనం కొన్ని చోట్ల నెమ్మదిగా సాగిందనే అభిప్రాయాలు కూడా వ్యక్తమయ్యాయి.
కీలక పాత్రల్లో సాకిబ్ సలీమ్
బేబీ డూ డై డూ సినిమాలో సాకిబ్ సలీమ్, చంకీ పాండే, సికందర్ ఖేర్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. హ్యూమా ఖురేషి ప్రధాన పాత్రకు అనుగుణంగా నటించగా, మిగతా నటీనటులు కూడా తమ పాత్రల్లో కనిపించారు. థియేటర్లలో సినిమాకు వసూళ్లు తక్కువగా నమోదైనప్పటికీ, హ్యూమా ఖురేషి ప్రధాన నటనను విమర్శకులు ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించారు.
ఓటీటీ రిలీజ్ పై అభిమానుల ఆసక్తి
థియేటర్లలో పరిమిత స్థాయిలోనే ప్రేక్షకులను చేరుకున్న బేబీ డూ డై డూ ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ ద్వారా మరింత విస్తృత ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి రానుంది. రామ్ చరణ్ ప్రశంసలు పొందిన సినిమా కావడంతో ఓటీటీ విడుదలపై కూడా ఆసక్తి నెలకొంది. నెట్ఫ్లిక్స్లో సినిమా స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైన తర్వాత రామ్ చరణ్ ప్రశంసించిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ను మరింత మంది ప్రేక్షకులు చూసే అవకాశం ఉంది.