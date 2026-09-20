- Home
- Entertainment
- Kaaka Title Leak: యాంకర్ ని పొగుడుతూ ఇలా చేశావేంటి బాసూ.. 'కాకా' వెనకున్న అసలైన టైటిల్ లీక్ చేసిన చిరు
Kaaka Title Leak: యాంకర్ ని పొగుడుతూ ఇలా చేశావేంటి బాసూ.. 'కాకా' వెనకున్న అసలైన టైటిల్ లీక్ చేసిన చిరు
చిరంజీవి ‘కాకా’ సినిమా గురించి ఓ ఈవెంట్లో ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని బయటపెట్టారు. ఇంతకీ ‘కాకా’ వెనుక దాగి ఉన్న అసలు కథేంటి? పూర్తి వివరాల కోసం ఈ కథనం చదవండి.
Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి గత సంక్రాంతికి మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రంతో సందడి చేశారు. ఈ సంక్రాంతికి మరో సినిమాతో రాబోతున్నారు. చిరంజీవి, డైరెక్టర్ బాబీ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతున్న కాకా చిత్రం సంక్రాంతికి జనవరి 13న రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ మూవీలో అనశ్వర రాజన్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. చిరంజీవి భార్య పాత్రలో స్నేహ నటిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
టైటిల్ గ్లింప్స్ కి క్రేజీ రెస్పాన్స్
ఇటీవల చిరంజీవి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా టైటిల్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు. గ్లింప్స్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసింది. ఈ మూవీలో చిరంజీవి ఆక్వా కంపెనీలో పనిచేసే సూపర్ వైజర్ కె సత్యం పాత్రలో నటిస్తున్నారు. రీసెంట్ గా ఓ ఈవెంట్ లో చిరంజీవి కాకా వెనుకున్న అసలైన టైటిల్ లీక్ చేశారు. ప్రముఖ యాంకర్ స్రవంతి చొకారపుని పొగిడే క్రమంలో చిరంజీవి టైటిల్ లీక్ చేశారు.
యాంకర్ ని పొగుడుతూ కాకా గురించి లీక్
స్రవంతి ఊరి పేరుని నా సినిమాలో క్యారెక్టర్ గా పెట్టుకున్నాను అని చిరంజీవి అన్నారు. కాకా అంటే కదిరి కాళిదాస్ అని లీక్ చేశారు. దీనితో అక్కడ ఒక్కసారిగా చప్పట్లు, ఈలలు మారుమోగాయి. కానీ చిరంజీవి చేసిన ఈ లీక్ తో కథపై అనుమానాలు, థియరీలు మొదలయ్యాయి. చిరంజీవి క్యారెక్టర్ నేమ్ కదిరి కాళిదాస్ అయితే.. మరి కె సత్యం ఎవరు ? సో ఈ మూవీలో బలమైన ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉండబోతోంది.
కథపై మొదలైన థియరీలు
ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో కదిరి కాళిదాస్ అనే గ్యాంగ్ స్టర్ గా.. ప్రజెంట్ లో సత్యంగా చిరంజీవి కనిపించబోతున్నట్లు అంటూ సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు థియరీలు మొదలు పెట్టారు.
కాకా… కదిరి కాళిదాస్ ❤️🔥❤️🔥❤️🔥#KAAKA - JAN 13th Sankranthi 2027🔥#KAAKAOnJan13 pic.twitter.com/tfaa5Nmadk
— Kaaka (@KaakaMovie) September 20, 2026
భారీ అంచనాలు
కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ కాకా చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. వాల్తేరు వీరయ్య తర్వాత చిరు, బాబీ కాంబోలో వస్తున్న ఈ మూవీపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.