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- Krishnudu Elimination: హౌస్ నుంచి కృష్ణుడు అవుట్, ఏడ్చేసిన రోహిత్.. ముఖేష్, దేబ్జానీ రొమాన్స్ అదుర్స్
Krishnudu Elimination: హౌస్ నుంచి కృష్ణుడు అవుట్, ఏడ్చేసిన రోహిత్.. ముఖేష్, దేబ్జానీ రొమాన్స్ అదుర్స్
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 నుంచి కృష్ణుడు ఎలిమినేట్ అయ్యారు. కృష్ణుడు ఎలిమినేట్ కావడంతో రోహిత్ ఏడ్చేశాడు. రోహిత్ అంత ఎమోషనల్ కావడానికి కారణం ఉంది.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10లో 14వ రోజు ఆదివారం ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. సండే ఎపిసోడ్ కావడంతో ఎలిమినేషన్ కూడా జరిగింది. హౌస్ మేట్స్ అనేక రకాల ఎమోషన్స్ చూపించారు. శనివారం మొదలైన మాన్యుప్యులేటర్, పప్పెట్ అంశం ఆదివారం కూడా కొనసాగింది. ఇందులో భాగంగా త్రిగున్, వర్షిణి, సుధీర్, నరేష్ బలంగా తమ పాయింట్స్ వినిపించారు.
మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అయిన అతడు
ఇంతలో నామినేషన్స్ లో ఉన్న వారిలో సేవ్ అయిన వారిని ఒక్కొక్కరినీ నాగార్జున రివీల్ చేస్తూ వచ్చారు. చివరికి నామినేషన్స్ లో సుధీర్, కృష్ణుడు, సృష్టి మిగిలారు. ఈ ముగ్గురిలో సుధీర్ కూడా సేఫ్ అయిపోయాడు. దీనితో సృష్టి, కృష్ణుడు లలో ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. అంతకు ముందే తాను ఎలిమినేట్ అవుతున్నట్లు, మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అయ్యానని కృష్ణుడు త్రిగున్ కి చెప్పారు. ఆయన ఊహించిందే నిజం అయింది. కృష్ణుడు ఎలిమినేట్ అయినట్లు నాగార్జున ప్రకటించారు. సృష్టి సేఫ్ అయింది.
కృష్ణుడు ఎలిమినేషన్
ఇంటి సభ్యులంతా కృష్ణుడికి ఎమోషనల్ గా వీడ్కోలు పలికారు. కృష్ణుడు ఎలిమినేట్ కావడంతో రోహిత్ ఏడ్చేశాడు. మీ కళ్ళు మా నాన్న కళ్లలా ఉంటాయి. ఈ విషయం మీకు చెప్పడానికి ఇదే అవకాశం. అందుకే చెబుతున్నా అని రోహిత్ తన తండ్రిని గుర్తు చేసుకుని ఏడ్చేశాడు. ఎలిమినేట్ అయిన కృష్ణుడు బిగ్ బాస్ స్టేజీ పైకి వెళ్లి నాగార్జునని కలుసుకున్నారు. హౌస్ లో దేబ్జానీ, అమన్, ఝాన్సీ, సృష్టి పాజిటివ్ పీపుల్ అని.. సుధీర్, ముఖేష్, వర్షిణి, చరణ్ నెగిటివ్ పీపుల్ అని కృష్ణుడు తెలిపారు.
రొమాన్స్ తో అదరగొట్టిన దేబ్జానీ, ముఖేష్
సండే కావడంతో అంతకు ముందు హౌస్ లో ఫన్ కూడా జరిగింది. ఝాన్సీ తన గాత్రంతో ఎంటర్టైన్ చేసింది. అమన్, త్రిగున్ బిగ్ బాస్ ని ఉద్దేశించి, బిగ్ బాస్ లో ఫుడ్ ని ఉద్దేశించి రాప్ సాంగ్ పాడి అలరించారు. ఆ తర్వాత దేబ్జానీ, ముఖేష్ రొమాంటిక్ సాంగ్ కి డ్యాన్స్ చేసి అదరగొట్టారు. వాళ్ళిద్దరి కెమిస్ట్రీకి ఇతర సభ్యులు ఫిదా అయ్యారు. ఇక చరణ్, వర్షిణి పుష్ప 2 మూవీలోని ఫీలింగ్స్ సాంగ్ కి మాస్ డ్యాన్స్ చేసి అలరించారు.